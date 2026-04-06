„A felső fogsora gatya” – elsírta magát a Sopron játékosa csapattársa súlyos sérülése után

Szenzációs magyar siker: a lányok bevették Isztambult, és közel harminc év után kijutottak a világbajnokságra
Büszkévé tették Magyarországot! Kezdődhet az ünneplés!
Az erősen vérző Papp Klaudiát hordágyon kellett levinni a pályáról a Magyar Kupa-döntő elején. A soproni kosárlabdázók érte is küzdöttek az aranyéremig vezető úton.
Ijesztő sérülés árnyékolta be a Sopron női kosárlabdacsapatának hétvégi Magyar Kupa-sikerét. Gáspár Dávid együttese a húsvétvasárnapi döntőben sima, 21 pontos (85–64) győzelmet aratott a Szekszárd felett, a nagy arányú sikerhez talán az is hozzájárult, hogy az első negyedben sokkszerű sérülést szenvedő csapattársukért, Papp Klaudiáért is küzdöttek.
Még csak a mérkőzés második percében jártunk, amikor a szekszárdiak portugál légiósa, Carolina Rodrigues lendülő könyöke nagy erővel telibe találta Papp arcát egy lepattanóért vívott légipárbaj során. A soproni játékos nagyot kiáltva zuhant a földre, egyből látszott, nagy a baj, a játékmegszakítás után hordágyon kellett levinni a pályáról, csurom véres arccal. A lefújás után csapattársa, Böröndy Vivien az M4 Sportnak könnyek között árulta el, már a félidőben beszélt barátnőjével, aki akkor éppen útban volt a győri kórház sürgősségi osztályára:
A felső fogsora konkrétan gatya... Rossz látni, hogy egész szezonban kapja a sérüléseket, annyira sajnálom szegény lányt, a meccs hátralevő részében érte is játszottunk. Egymásra néztünk, tudtuk, hogy össze kell szednünk magunkat és ezt a meccset Diáért meg kell nyernünk!"
A soproni kosarasok végül abszolválták is a küldetést, 13. MK-győzelmüket begyűjtve, a döntőt követő ceremónián pedig sérült társuk mezével álltak fel az éremátadáshoz.
Nyitókép: MTI/Tóth Zsombor
