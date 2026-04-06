Magyar Kupa-döntő Papp Klaudia Böröndy Vivien női kosárlabda Sopron Basket kosárlabda Szekszárd Magyar Kupa

„A felső fogsora gatya” – elsírta magát a Sopron játékosa csapattársa súlyos sérülése után

2026. április 06. 15:51

Az erősen vérző Papp Klaudiát hordágyon kellett levinni a pályáról a Magyar Kupa-döntő elején. A soproni kosárlabdázók érte is küzdöttek az aranyéremig vezető úton.

Ijesztő sérülés árnyékolta be a Sopron női kosárlabdacsapatának hétvégi Magyar Kupa-sikerét. Gáspár Dávid együttese a húsvétvasárnapi döntőben sima, 21 pontos (85–64) győzelmet aratott a Szekszárd felett, a nagy arányú sikerhez talán az is hozzájárult, hogy az első negyedben sokkszerű sérülést szenvedő csapattársukért, Papp Klaudiáért is küzdöttek. 

PAPP Klaudia Sopron
A soproni Papp Klaudiának két percig tartott a Magyar Kupa-döntő (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)

Érte is küzdöttek a soproniak

Még csak a mérkőzés második percében jártunk, amikor a szekszárdiak portugál légiósa, Carolina Rodrigues lendülő könyöke nagy erővel telibe találta Papp arcát egy lepattanóért vívott légipárbaj során. A soproni játékos nagyot kiáltva zuhant a földre, egyből látszott, nagy a baj, a játékmegszakítás után hordágyon kellett levinni a pályáról, csurom véres arccal. A lefújás után csapattársa, Böröndy Vivien az M4 Sportnak könnyek között árulta el, már a félidőben beszélt barátnőjével, aki akkor éppen útban volt a győri kórház sürgősségi osztályára: 

A felső fogsora konkrétan gatya... Rossz látni, hogy egész szezonban kapja a sérüléseket, annyira sajnálom szegény lányt, a meccs hátralevő részében érte is játszottunk. Egymásra néztünk, tudtuk, hogy össze kell szednünk magunkat és ezt a meccset Diáért meg kell nyernünk!" 

A soproni kosarasok végül abszolválták is a küldetést, 13. MK-győzelmüket begyűjtve, a döntőt követő ceremónián pedig sérült társuk mezével álltak fel az éremátadáshoz. 

Nyitókép: MTI/Tóth Zsombor

Összesen 7 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
westend
2026. április 06. 16:49
Hajrá Sopron! Mielőbbi teljes felépülést Klaudiának.
akitiosz
2026. április 06. 16:08
Minek ment oda? Erre való a sport. Ha tisztességes munkája lenne, akkor sokkal kisebb valószínűséggel érné üzemi baleset.
