„A felső fogsora gatya” – elsírta magát a Sopron játékosa csapattársa súlyos sérülése után

Ijesztő sérülés árnyékolta be a Sopron női kosárlabdacsapatának hétvégi Magyar Kupa-sikerét. Gáspár Dávid együttese a húsvétvasárnapi döntőben sima, 21 pontos (85–64) győzelmet aratott a Szekszárd felett, a nagy arányú sikerhez talán az is hozzájárult, hogy az első negyedben sokkszerű sérülést szenvedő csapattársukért, Papp Klaudiáért is küzdöttek.

A soproni Papp Klaudiának két percig tartott a Magyar Kupa-döntő (Fotó: MTI/Tóth Zsombor)

Érte is küzdöttek a soproniak

Még csak a mérkőzés második percében jártunk, amikor a szekszárdiak portugál légiósa, Carolina Rodrigues lendülő könyöke nagy erővel telibe találta Papp arcát egy lepattanóért vívott légipárbaj során. A soproni játékos nagyot kiáltva zuhant a földre, egyből látszott, nagy a baj, a játékmegszakítás után hordágyon kellett levinni a pályáról, csurom véres arccal. A lefújás után csapattársa, Böröndy Vivien az M4 Sportnak könnyek között árulta el, már a félidőben beszélt barátnőjével, aki akkor éppen útban volt a győri kórház sürgősségi osztályára: