facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Robbie Keane Fradi Ferencváros Magyar Kupa FTC

Nem túl gyakran történik ilyen: Robbie Keane bocsánatot kért a játékosaitól

2026. május 11. 20:46

A Ferencváros nyilvánosságra hozta a vezetőedző öltözői beszédét a Magyar Kupa döntője után. Robbie Keane bocsánatot kért azoktól a játékosaitól, akik nem játszottak a fináléban.

A Ferencváros hétfő délelőtt a hivatalos YouTube-csatornáján nyilvánosságra hozta Robbie Keane vezetőedző öltözői beszédét a Zalaegerszeggel szemben 1–0-ra megnyert Magyar Kupa-döntő után. Az ír szakember a teljes csapat előtt kért elnézést azoktól a futballistáitól, akiket nem játszatott a fináléban.

Robbie Keane öltözői beszédét az egyik stábtag szakította meg a klub indulójával (Fotó: fradi.hu)

„Látjátok, milyen nehéz megnyerni bármit? Egy trófeát? Rohadtul az! – kezdte a beszédét Keane. – Nem érdekel, hogy ki ellen játszol, a döntő egy teljesen más meccs, mint bármelyik, mert baromi nehéz! Mindenki tudja, ki játssza a döntőt. Egyáltalán nem könnyű, de baromira nem is számít. A legfontosabb, hogy megnyerd a meccset és megkapd a trófeát! 

Még egyszer köszönöm mindenkinek, beleértve azokat a srácokat is, akik nincsenek itt, mert sérültek. Ők is nagy szerepet játszottak a sikerben. Azok is, akik kimaradtak a keretből, sajnálom. Ez egy szörnyű érzés, edzőként a legrosszabb, hogy nem tudsz minden emberednek elég játékidőt adni, de ők is nagy szerepet játszanak ebben a csapatban. Élvezzétek ki ezt a pillanatot! Élvezzétek, mert nem túl gyakran jön el.”

Keane a monológja végén emlékeztette rá a csapatát, hogy még a bajnoki címért is küzdenek, és azét a trófeáért is meg kell harcolniuk.

 

Mint ismert, az NB I-ben az előttünk álló hétvégén rendezik az utolsó forduló mérkőzéseit, és ahhoz, hogy a Fradi ismét bajnok lehessen, több pontot kell szereznie a ZTE elleni meccsén, mint az egy pont előnnyel listavezető ETO-nak Kisvárdán. Ha az FTC nem tud előzni és a második helyen végez, akkor a Magyar Kupa győzteseként az Európa-ligában indulhat az új idényben.

Nyitókép: fradi.hu

A kupadöntő összefoglalója

 

