Nem túl gyakran történik ilyen: Robbie Keane bocsánatot kért a játékosaitól

A Ferencváros hétfő délelőtt a hivatalos YouTube-csatornáján nyilvánosságra hozta Robbie Keane vezetőedző öltözői beszédét a Zalaegerszeggel szemben 1–0-ra megnyert Magyar Kupa-döntő után. Az ír szakember a teljes csapat előtt kért elnézést azoktól a futballistáitól, akiket nem játszatott a fináléban.

Robbie Keane öltözői beszédét az egyik stábtag szakította meg a klub indulójával (Fotó: fradi.hu)

„Látjátok, milyen nehéz megnyerni bármit? Egy trófeát? Rohadtul az! – kezdte a beszédét Keane. – Nem érdekel, hogy ki ellen játszol, a döntő egy teljesen más meccs, mint bármelyik, mert baromi nehéz! Mindenki tudja, ki játssza a döntőt. Egyáltalán nem könnyű, de baromira nem is számít. A legfontosabb, hogy megnyerd a meccset és megkapd a trófeát!