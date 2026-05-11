Nem túl gyakran történik ilyen: Robbie Keane bocsánatot kért a játékosaitól

Szuperdöntő az NB I-ben: bajnoki aranyért és nemzetközi kupaindulásért megy a harc a Ferencváros és az ETO között
Nagy a tét.
A Ferencváros nyilvánosságra hozta a vezetőedző öltözői beszédét a Magyar Kupa döntője után. Robbie Keane bocsánatot kért azoktól a játékosaitól, akik nem játszottak a fináléban.
A Ferencváros hétfő délelőtt a hivatalos YouTube-csatornáján nyilvánosságra hozta Robbie Keane vezetőedző öltözői beszédét a Zalaegerszeggel szemben 1–0-ra megnyert Magyar Kupa-döntő után. Az ír szakember a teljes csapat előtt kért elnézést azoktól a futballistáitól, akiket nem játszatott a fináléban.
„Látjátok, milyen nehéz megnyerni bármit? Egy trófeát? Rohadtul az! – kezdte a beszédét Keane. – Nem érdekel, hogy ki ellen játszol, a döntő egy teljesen más meccs, mint bármelyik, mert baromi nehéz! Mindenki tudja, ki játssza a döntőt. Egyáltalán nem könnyű, de baromira nem is számít. A legfontosabb, hogy megnyerd a meccset és megkapd a trófeát!
Még egyszer köszönöm mindenkinek, beleértve azokat a srácokat is, akik nincsenek itt, mert sérültek. Ők is nagy szerepet játszottak a sikerben. Azok is, akik kimaradtak a keretből, sajnálom. Ez egy szörnyű érzés, edzőként a legrosszabb, hogy nem tudsz minden emberednek elég játékidőt adni, de ők is nagy szerepet játszanak ebben a csapatban. Élvezzétek ki ezt a pillanatot! Élvezzétek, mert nem túl gyakran jön el.”
Keane a monológja végén emlékeztette rá a csapatát, hogy még a bajnoki címért is küzdenek, és azét a trófeáért is meg kell harcolniuk.
Mint ismert, az NB I-ben az előttünk álló hétvégén rendezik az utolsó forduló mérkőzéseit, és ahhoz, hogy a Fradi ismét bajnok lehessen, több pontot kell szereznie a ZTE elleni meccsén, mint az egy pont előnnyel listavezető ETO-nak Kisvárdán. Ha az FTC nem tud előzni és a második helyen végez, akkor a Magyar Kupa győzteseként az Európa-ligában indulhat az új idényben.
