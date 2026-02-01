Talán ez is az oka annak, hogy Gigi nem a virtuális világban, hanem a valóságban éli a mindennapjait. Ritkán jelenik meg a közösségi médiában, csak ha van mondanivalója. Legutóbb az év elején olvashattuk egy írását a Facebook-on, amiből most szó szerint idézek: ,,Nem az a gazdag, akinek sok pénze van jó autója, nagy háza vagy sok követővel rendelkező oldala (vicces leírni is), hanem aki épségben hazaér és megpuszilhatja a gyermekét, férjét, szüleit, testvéreit… Az az igazán nagy érték, amikor tovább adhatjuk gyermeküknek az otthon melege érzését, sok nevetéssel, lelki támogatással boldog pillanatokkal, nem csak egy poszt erejéig, hanem egy életen át és ha ezt megengedi az élet vagy egy felsőbb erő, ami számomra ISTEN! Akkor én örökké hálát fogok érezni a szívemben.

Szeressétek egymást és legyetek hálásak minden egyes pillanatért, amit megélhettek családjaitokkal… Számomra, számunkra Gigi egy közülünk, egy hétköznapi lány, aki mégis sokkal több ennél, akire büszkék vagyunk, mert magyar és mert a miénk. És ezt nem veheti el senki, sem egy félrecsúszott mondat, sem a gyűlölködő kommentek, mert a lelkünkkel érezzük őt. Elismerést érdemel az életútja, a pályája, és az a kitartás, amivel fölküzdötte magát az élet színpadára. Kiváló példája Ő annak, hogy mire képes az, aki hisz abban, hogy ki lehet törni, előre lehet jutni, hiszen a lehetőség mindenki számára adott, csak élni kell vele - tanulás, alázat, kemény munka. Ez a titok kulcsa. Sokunk nevében remélem, hogy rövidesen újra találkozhatunk Gigivel a színpadon, hiszen a jelenléte, a kisugárzása nekünk is erőt ad és reményt a szürke hétköznapokban. A szabadság ott kezdődik, ahol nem egymás ellen, hanem egymásért élünk.”

Nyitókép: Képernyőfotó