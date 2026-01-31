A haladás kritikája, avagy a szabadság ellenforradalma

A fiatal konzervatív szerzők egyike a markáns álláspontot képviselő Pető Zoltán, aki az ELTE BTK-n szerzett történelem és esztétika szakos diplomát 2012-ben, 2014-től a Molnár Tamás Kutató Központ ösztöndíjas kutatója, 2015-től a PPKE BTK politikaelméleti doktori iskolájának hallgatója volt. Először a 18. századi brit politikai filozófiai gondolkodást kutatta, aztán a 20. századi német konzervativizmust, majd érdeklődése a két világháború közti magyar filozófiai és politikai gondolkodás felé fordult. Nem a mostani az első kötete: az Edmund Burke és kritikusai az angolszász konzervativizmus alapító atyjának korát és személyét helyezi a középpontba, az Egy reakciós „liberális” a 20. században – Erik von Kuehnelt-Leddihn politikai filozófiája pedig egy elfeledett osztrák gondolkodót mutat be, aki híres volt arról, hogy Hitlert a baloldalra sorolta.

Emellett regénytrilógiát is ír Pető, amelynek első része az Atilla – Az Ég árnyéka címet viseli.

Új kötete, a Rések Leviatán páncélján azokról a résekről szól, amelyeket a szabadság ellenforradalma ütött a modern állam falán. Izgalmas címadás, minthogy az ellenforradalomra általában nem a szabadság szinonimájaként tekint a közélet. Az ellenforradalom azonban itt a konzervativizmust jelenti, vagy legalábbis annak bizonyos szerzőit. A kötet három részre tagolódik: Szellem és anyag, A szellem ellenforradalma, Magyar szellem.