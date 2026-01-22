Folytatódik a Beneš-csörte: nyílt leveleket fogalmazott meg az alapvető jogok biztosa

Nem csitulnak az indulatok a szlovák Büntető Törvénykönyv decemberi módosításával kapcsolatban: az alapvető jogok biztosa ugyanis nyílt levélben kereste meg Christophe Kampot az EBESZ nemzetiségi kisebbségekkel foglalkozó főbiztosát, Maria Telaliant, az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala igazgatóját, Roberta Metsolát az Európai Parlament elnökét és Róbert Dobrovodskýt Szlovák Köztársaság Emberi Jogi Biztosát.

Juhász Imre ombudsman a nyílt levelekben konkrét intézkedésekre szólított fel, amelyek az inkriminált büntető törvénykönyvi tényállás hatályon kívül helyezését célozzák – olvasható alapvető jogok biztosának közleményében.