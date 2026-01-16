Ezzel sokan nem kalkuláltak: Magyarországról szolgálják majd ki halálos drónokkal Európát

Izraeli fegyverközpontot létesíthetnek Magyarországon

A legfontosabb előrelépés ugyanakkor a védelmi ipar területén történt. Israel Katz védelmi miniszterrel folytatott megbeszélésen a magyar–izraeli védelmi ipari együttműködés állt a középpontban, különös tekintettel a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) jelenlegi és jövőbeni projektjeire. A cél egy olyan magyarországi izraeli fegyverközpont kialakítása, amely egyszerre lát el gyártási és technológiai bázisfunkciókat.

A védelmi minisztériumi tárgyalásokat követően a delegáció ellátogatott az Aeronautics Group gyártóüzemébe is. A felek a korábban aláírt együttműködési megállapodás alapján áttekintették azokat a technológiai és gyártási képességeket, amelyek egy magyarországi fegyverközpontban összpontosulhatnak. A tervek szerint innen indulna az európai piacokra szánt kamikaze- és felderítő drónok gyártása és szállítása.

A magyarországi fegyverközpont létrehozása egyszerre jelent iparfejlesztési és stratégiai előrelépést. Gyártási, logisztikai és technológiai funkciói révén erősítheti Magyarország pozícióját az európai védelmi ellátási láncokban, miközben az izraeli technológiai tudás helyben hasznosul. Jászai Gellért hangsúlyozta: Izrael Magyarország stratégiai partnere, és az együttműködés elmélyítése az innovációra, a biztonságra és a hosszú távú gazdasági növekedésre épül, amelynek egyik legkézzelfoghatóbb eleme a tervezett izraeli fegyverközpont magyarországi létrehozása.