Ezzel sokan nem kalkuláltak: Magyarországról szolgálják majd ki halálos drónokkal Európát

A magyar–izraeli együttműködés új szakaszában a tervek szerint izraeli technológiára épülő gyártási és fejlesztési bázis jöhet létre, ahonnan az európai piacokat – köztük kamikaze- és felderítő drónokkal – szolgálhatják ki.
Magyarországon izraeli fegyverközpont létrehozása körvonalazódik a magyar–izraeli együttműködés új szakaszában, írja a Világgazdaság. Az elképzelés az izraeli védelmi ipari kapacitások magyarországi bázisra telepítését célozza, ahonnan az európai piacok kiszolgálása történhet.
Az erről szóló egyeztetésekre Jászai Gellértnek, a 4iG Csoport elnökének és Magyarország nemzetközi üzleti kapcsolatok fejlesztéséért felelős rendkívüli és meghatalmazott nagykövetének izraeli látogatása során került sor, a magyar kormány részéről Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter részvételével.
A tárgyalások megerősítették, hogy Magyarország és Izrael kapcsolatai stabil alapokon állnak, és számos stratégiai területen – az innovációtól a védelemig – további bővítési lehetőségek kínálkoznak.
Nir Barkat izraeli gazdasági miniszterrel az export–import kapcsolatok erősítéséről, valamint az innovatív startup-együttműködésekről folytattak egyeztetést, míg Shlomo Karhi kommunikációs miniszterrel a távközlési és űrkommunikációs együttműködések kerültek napirendre. Ezek az egyeztetések azt a célt szolgálják, hogy a tervezett fegyverközpont gazdasági és technológiai környezete hosszú távon fenntartható legyen.
A legfontosabb előrelépés ugyanakkor a védelmi ipar területén történt. Israel Katz védelmi miniszterrel folytatott megbeszélésen a magyar–izraeli védelmi ipari együttműködés állt a középpontban, különös tekintettel a 4iG Űr és Védelmi Technológiák Zrt. (4iG SDT) jelenlegi és jövőbeni projektjeire. A cél egy olyan magyarországi izraeli fegyverközpont kialakítása, amely egyszerre lát el gyártási és technológiai bázisfunkciókat.
A védelmi minisztériumi tárgyalásokat követően a delegáció ellátogatott az Aeronautics Group gyártóüzemébe is. A felek a korábban aláírt együttműködési megállapodás alapján áttekintették azokat a technológiai és gyártási képességeket, amelyek egy magyarországi fegyverközpontban összpontosulhatnak. A tervek szerint innen indulna az európai piacokra szánt kamikaze- és felderítő drónok gyártása és szállítása.
A magyarországi fegyverközpont létrehozása egyszerre jelent iparfejlesztési és stratégiai előrelépést. Gyártási, logisztikai és technológiai funkciói révén erősítheti Magyarország pozícióját az európai védelmi ellátási láncokban, miközben az izraeli technológiai tudás helyben hasznosul. Jászai Gellért hangsúlyozta: Izrael Magyarország stratégiai partnere, és az együttműködés elmélyítése az innovációra, a biztonságra és a hosszú távú gazdasági növekedésre épül, amelynek egyik legkézzelfoghatóbb eleme a tervezett izraeli fegyverközpont magyarországi létrehozása.
A védelmi ipari együttműködések bővülésével párhuzamosan jelentős tulajdonosi változás történt a magyar járműiparban is. A Rába Járműipari Holding Nyrt. többségi tulajdonrésze a 4iG Űr és Védelmi Zrt. tulajdonába került. A tranzakció sikeresen lezárult: a 4iG megszerezte a Rába 74,34 százalékos tulajdonrészét, és a záráshoz szükséges valamennyi feltétel teljesült. A 4iG ígérete szerint a Rába számára új növekedési pálya nyílhat meg a nemzetközi védelmi ipari együttműködésekre és piacokra építve. Már októberben nyilvánosságra került, hogy a kormány rendeletben a Rába tranzakcióját – három másik ügylet mellett – nemzetstratégiai jelentőségű összefonódásnak minősítette védelmi ipari ellátásbiztonsági szempontokra hivatkozva. Ennek következtében okafogyottá vált a Kötelező Nyilvános Vételi Ajánlatban szereplő előzetes feltétel, vagyis a Gazdasági Versenyhivatal engedélyének beszerzése ahhoz, hogy a 4iG leányvállalata, a 4iG SDT EGY Zrt. közvetlen, egyedüli irányítást szerezzen a Rába Nyrt. felett.
Képek forrása: Facebook (A nyitóképen egy korábbi találkozó látható a 4iG vezetősége és az izraeli kormányfő és stábja között)