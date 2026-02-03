Égető kérdés söpör végig Ukrajnán: a kényszersorozás újabb kárpátaljai áldozatától hangos az ukrán sajtó

- Kapcsolattartás hiánya: az elfogása után a család több napon keresztül nem tudta, hol tartózkodik a férfi, ami a 2026-es eljárási szabályok súlyos megsértése.
- Fizikai terhelés: hogyan ment át egy szívelégtelenséggel diagnosztizált ember az orvosi vizsgálaton (ha egyáltalán volt ilyen), és hogyan küldhették intenzív kiképzésre a gyakorlótérre? – teszi fel a kérdést a lap.
Ki volt Reban Zsolt?
Gút faluban Zsoltot kedves, szorgalmas embernek ismerték. Nem volt katonai végzettsége, alkalmi munkákat vállalt, hogy eltartsa idős szüleit. „Azt hittük, visszatér. A halála összetört bennünket” – mondta könnyek közt az elhunyt édesanyja.
A katonai tiszteletadással megrendezett temetésre január 26-án került sor, de ez nem enyhítette a feszültséget a közösségben. A beregszászi régióban egyre többen követelik azoknak a felelősségre vonását, akik lehetővé tették, hogy egy beteg embert küldjenek kiképzésre – írja a kárpátaljai lap.