Égető kérdés söpör végig Ukrajnán: a kényszersorozás újabb kárpátaljai áldozatától hangos az ukrán sajtó

Kárpátalja tovább gyászolja fiát, akinek életét nem ellenséges golyó, hanem az ukrán kényszersorozás oltotta ki. „Reban Zsolt tragédiája Gút faluból a fájdalmas dilemma jelképévé vált: hol húzódik a társadalmi kötelesség és az emberi élet megóvása közötti határ?” – teszi fel a kérdést a Kárpátok Hangja.

A 41 éves beregszászi férfi körüli események olyan forgatókönyv szerint zajlottak, amelyet a rokonok emberrablásnak neveznek.

2026. január 6.: Zsoltot, aki munkából tartott hazafelé, megállította a rendőrség. A család tiltakozása, és a súlyos szívbántalmakra való hivatkozás ellenére a férfit erőszakkal elvitték.