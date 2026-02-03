Ft
02. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
reban zsolt golos karpat orosz-ukrán háború kárpátalja kényszersorozás ukrajna

Égető kérdés söpör végig Ukrajnán: a kényszersorozás újabb kárpátaljai áldozatától hangos az ukrán sajtó

2026. február 03. 14:59

Reban Zsoltot – egészségügyi okok miatt – háromszor nyilvánították alkalmatlannak a katonai szolgálatra, az ukrán kényszersorozók mégis elvitték magukkal. Tizenkét nappal később a gyakorlótéren hunyt el a kárpátaljai férfi.

2026. február 03. 14:59
null

Kárpátalja tovább gyászolja fiát, akinek életét nem ellenséges golyó, hanem az ukrán kényszersorozás oltotta ki. Reban Zsolt tragédiája Gút faluból a fájdalmas dilemma jelképévé vált: hol húzódik a társadalmi kötelesség és az emberi élet megóvása közötti határ?” – teszi fel a kérdést a Kárpátok Hangja. 

A 41 éves beregszászi férfi körüli események olyan forgatókönyv szerint zajlottak, amelyet a rokonok emberrablásnak neveznek.

2026. január 6.: Zsoltot, aki munkából tartott hazafelé, megállította a rendőrség. A család tiltakozása, és a súlyos szívbántalmakra való hivatkozás ellenére a férfit erőszakkal elvitték.

Január 16.: Az utolsó telefonhívás haza. Zsolt elmondta, hogy a Lviv melletti javorivi kiképzőközpontban van. Nem értette, hogyan kerülhetett a kiképző központba katonai tapasztalat nélkül, és olyan egészségi állapottal, amely miatt háromszor (!) már alkalmatlannak nyilvánították.

Január 18.: Halál a gyakorlótéren. A hivatalos ok: tüdőgyulladással súlyosbított szív- és légzési elégtelenség.

Kérdések válasz nélkül

Reban Zsolt ügye az orvosi jelzések nyilvánvaló figyelmen kívül hagyása miatt keltett nagy visszhangot:

  • Orvosi előzmények: Zsolt rokonai, ismerősei bevallása szerint gyermekkora óta beteg.

Ungváron és Beregszászon a szakemberek korábban már megállapították alkalmatlanságát a szolgálatra.

  • Kapcsolattartás hiánya: az elfogása után a család több napon keresztül nem tudta, hol tartózkodik a férfi, ami a 2026-es eljárási szabályok súlyos megsértése.
  • Fizikai terhelés: hogyan ment át egy szívelégtelenséggel diagnosztizált ember az orvosi vizsgálaton (ha egyáltalán volt ilyen), és hogyan küldhették intenzív kiképzésre a gyakorlótérre? – teszi fel a kérdést a lap.

Ki volt Reban Zsolt?

Gút faluban Zsoltot kedves, szorgalmas embernek ismerték. Nem volt katonai végzettsége, alkalmi munkákat vállalt, hogy eltartsa idős szüleit. „Azt hittük, visszatér. A halála összetört bennünket” – mondta könnyek közt az elhunyt édesanyja.

A katonai tiszteletadással megrendezett temetésre január 26-án került sor, de ez nem enyhítette a feszültséget a közösségben. A beregszászi régióban egyre többen követelik azoknak a felelősségre vonását, akik lehetővé tették, hogy egy beteg embert küldjenek kiképzésre – írja a kárpátaljai lap.

Nyitókép forrása: Képernyőfotó/Híradó

