Visszatér a koronaherceg Iránba? Ő Reza Pahlavi, akinek a nevét skandálják a tüntetők

Mielőtt az iráni rezsim lekapcsolta az internetet, a szemtanúnk arról számoltak be, hogy a tüntetők azt skandálják az utcákon: „Pahlavi vissza fog térni!” Az iráni emigránsok Bécsben, Párizsban, Londonban és New Yorkban is az iráni koronaherceg fotójával a kezükben tüntettek az iszlamista rezsim ellen. Reza Pahlavi, az egykori iráni sah fia tizenhét éves korában hagyta el Iránt, hogy Amerikában tanuljon, majd rövid időn belül kitört az iráni forradalom, az apja elmenekült az országból és a család azóta sem térhetett haza. Bár Pahlavi mindig részt vett a rezsim elleni mozgalomban, nem tudta és nem is próbálta egyesíteni az emigráns iráni ellenzéket. Az amerikai adminisztráció a tüntetéshullám elején nem tekintette komoly szereplőnek Pahlavit, és a hírek szerint meglepte őket, hogy a tüntetők az ő nevét skandálják. Két héttel a tüntetések kirobbanása után az Axios arról számolt be, hogy Steve Witkoff, Trump különleges megbízottja titokban találkozott a koronaherceggel. Ez azt jelzi, hogy Pahlavi szerepe váratlanul megnőtt.

Reza Pahlavi képével vonulnak a rezsimellenes tüntetők Párizsban. (Photo by Kiran RIDLEY / AFP)

Hatalom és ország nélküli herceg

Reza Pahlavi abban a tudatban nőtt fel, hogy egy nap ő lesz az iráni sah. Olyan magániskolába járt, ahol rajta kívül csak családtagok és az uralkodóhoz közelálló elit gyerekei tanulhattak és még tinédzser sem volt, de már megtanult repülőgépet vezetni. Alig egy évvel az apja uralmának megdöntése előtt Amerikába ment tanulni. A forradalom és az apja halála után királynak nyilvánította magát, de a Nyugaton nem élvezett jelentős támogatást.