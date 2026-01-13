„Éljen a sah!” – Budapesten is szót emeltek az iráni rezsim ellen

Újra itt a vadnyugat: így befolyásolhatja a magyar választásokat Donald Trump döntése
A világ egy új korszakba lépett. Donald Trump új politikája Európát is érinti, ami az áprilisi választásokra is kihat.
Budapesten élő irániak mutattak szolidaritást a felkelőkkel a perzsa állam nagykövetségénél.
Napról napra forróbb a helyzet Iránban: lassan három hete tartanak az országos kormányellenes megmozdulások, amelyek egyre több várost érintenek, miközben a hatóságok kommunikációs zárlattal próbálják elfojtani az eseményeket.
Iránban a tüntetések már nemcsak politikai tiltakozásként, hanem a rendszer társadalmi alapjait veszélyeztető válságként is értelmezhetők – vélik az elemzők.
Az Irán Internationalhez nemrég eljutott egy olyan videó is, amelyen az látható, hogy a Magyarországon élő irániak egy csoportja Budapesten az Iráni Iszlám Köztársaság nagykövetségének falára olyan jelszavakat írt fel, mint például:
Éljen a sah!”
A felvételen egy férfi azt is mondja, hogy „halál a rezsimre”.
A vonatkozó felvétel alább tekinthető meg:
Farah Pahlavi egykori iráni császárné, az 1979-ben megbuktatott sah felesége felszólította kedden az Iszlám Köztársaság hadseregét, hogy „az iráni történelem e kritikus pillanatában” álljon a tüntetők oldalára.
Fontoljátok meg, hogy egy kormány túlélése és a vívmányok megőrzése sosem igazolhatja honfitársaitok vérének kiontását”
– írta az X-en.
„Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz” - hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi. „A holnap szabad Iránja a gyermekeiteké. Ne romboljátok le saját és családjaitok jövőjét azzal, hogy honfitársaitok halálát okozzátok” – fűzte hozzá.
