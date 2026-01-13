„Éljen a sah!” – Budapesten is szót emeltek az iráni rezsim ellen

Napról napra forróbb a helyzet Iránban: lassan három hete tartanak az országos kormányellenes megmozdulások, amelyek egyre több várost érintenek, miközben a hatóságok kommunikációs zárlattal próbálják elfojtani az eseményeket.

Iránban a tüntetések már nemcsak politikai tiltakozásként, hanem a rendszer társadalmi alapjait veszélyeztető válságként is értelmezhetők – vélik az elemzők.