01. 14.
szerda
01. 14.
szerda
felkelő sah irán nagykövetség rezsim budapest felvétel

„Éljen a sah!” – Budapesten is szót emeltek az iráni rezsim ellen

2026. január 13. 22:21

Budapesten élő irániak mutattak szolidaritást a felkelőkkel a perzsa állam nagykövetségénél.

2026. január 13. 22:21
null

Napról napra forróbb a helyzet Iránban: lassan három hete tartanak az országos kormányellenes megmozdulások, amelyek egyre több várost érintenek, miközben a hatóságok kommunikációs zárlattal próbálják elfojtani az eseményeket.

Iránban a tüntetések már nemcsak politikai tiltakozásként, hanem a rendszer társadalmi alapjait veszélyeztető válságként is értelmezhetők – vélik az elemzők.

Az Irán Internationalhez nemrég eljutott egy olyan videó is, amelyen az látható, hogy a Magyarországon élő irániak egy csoportja Budapesten az Iráni Iszlám Köztársaság nagykövetségének falára olyan jelszavakat írt fel, mint például: 

Éljen a sah!”

A felvételen egy férfi azt is mondja, hogy „halál a rezsimre”

A vonatkozó felvétel alább tekinthető meg:

Üzent a hadseregnek a volt iráni császárné 

Farah Pahlavi egykori iráni császárné, az 1979-ben megbuktatott sah felesége felszólította kedden az Iszlám Köztársaság hadseregét, hogy „az iráni történelem e kritikus pillanatában” álljon a tüntetők oldalára.

Fontoljátok meg, hogy egy kormány túlélése és a vívmányok megőrzése sosem igazolhatja honfitársaitok vérének kiontását”

 – írta az X-en.

„Csatlakozzatok fivéreitekhez és nővéreitekhez, mielőtt túl késő lesz, és ne kössétek sorsotokat a gyilkosokhoz” - hangoztatta a Párizsban élő, 87 éves Farah Pahlavi. „A holnap szabad Iránja a gyermekeiteké. Ne romboljátok le saját és családjaitok jövőjét azzal, hogy honfitársaitok halálát okozzátok” – fűzte hozzá.

MTI/Mandiner

Nyitókép: képernyőfotó

apro_marosan_petergabor
2026. január 14. 00:00
Úgy látom már itt is van cenzúra, szomorú.
molga8
2026. január 13. 22:55
Van egy youtube videó "Iran before the revolution -1970s life under the shah" , h milyen volt Irán azelőtt, hogy az ajatollah iszlamista középkort csinált belőle. A százezrekről nem is beszélve, akiket megölettek, megöltek 1979 óta. Nem értem azokat az embereket, akik egy iszlamista fanatikust éljeneznek. Csak mert utálja a zsidókat vagy az USA-t, ezért szimpatizáltok vele? Az iráni nép meg hadd szenvedjen tovább. Vagy ti is szeretnétek, ha itt is ez lenne? Magyarországon is legyen egy saria jog által irányított szunnita diktatúra?
Embersárkány
2026. január 13. 22:45
van annak némi bája, hogy azt a családot éljenezik, akik tízezreket gyilkoltattak le. na meg mindent elloptak, amihez hozzáértek. na ez a sah a fia is jó kis legényke, most ugye amerikai háton ülne be a hatalomba. inkább otthon mosogatna!
Málaga21
2026. január 13. 22:31
A nyanya inkább a férjét figyelmeztette volna anno, hogy ne kínozza a perzsa népet.
