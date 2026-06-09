Itt az Orbán-kormány öröksége: szinte megállt az infláció, 1,8 százalékra lassult

Az elemzők enyhén élénkülő 2,2 százalékos áremelkedést vártak májusra.

Az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1 százalékkal csökkent. A szolgáltatások 4,3 százalékkal drágultak. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,1 százalékkal. A háztartási energiáért 2,0, ezen belül