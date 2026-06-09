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infláció ksh Orbán-kormány élelmiszer

Itt az Orbán-kormány öröksége: szinte megállt az infláció, 1,8 százalékra lassult

2026. június 09. 08:51

Áprilishoz viszonyítva az élelmiszerek ára átlagosan 0,6 százalékkal csökkent.

2026. június 09. 08:51
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Májusban 1,8 százalékosra lassult a fogyasztói árak éves emelkedése az áprilisi 2,1 százalékról, 

áprilishoz képest átlagosan nem változtak az árak 

– jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Az elemzők enyhén élénkülő 2,2 százalékos áremelkedést vártak májusra.

Az élelmiszerek ára 0,5 százalékkal nőtt, a vendéglátási szolgáltatások nélkül 2,1 százalékkal csökkent. A szolgáltatások 4,3 százalékkal drágultak. A szeszes italok, dohányáruk ára 3,3 százalékkal emelkedett, ezen belül a dohányáruké 4,1 százalékkal. A háztartási energiáért 2,0, ezen belül 

a vezetékes gázért 7,1 százalékkal kevesebbet kellett fizetni, míg az elektromos energiáért 2,5 százalékkal többet.

A tartós fogyasztási cikkek ára 2,4 százalékkal emelkedett. A járműüzemanyagok 2,0 százalékkal drágultak.

Áprilishoz viszonyítva

 az élelmiszerek ára átlagosan 0,3 százalékkal a vendéglátási szolgáltatások nélkül 0,6 százalékkal csökkent.

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Még nem kong a kassza, bármit mond is Magyar Péter

A magyar államadósság alacsonyabb, mint az uniós vagy az eurozóna átlaga.

(MTI)

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Összesen 40 komment

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Sorrend:
bagira004
•••
2026. június 09. 10:24 Szerkesztve
Fos hazudik , nyomor 1.5 milillió munkanélküliség a kommunista kormányok alatt voltak . Orbán kormány alatt csak nézzük meg a boltok tele vásárlókkal bevásárló kosarak dugig tele . Ünnepnapokon hérvégé az üdülök tele vendégekkel , külföldi üdülések építkezések , nagy összegü konyhai gépek vásárlása . El kell menni a bevásárló boltok mögötti részre hatalmas papírdobozok halmaza kirakva, , mimd azt jelenti a nép Orbán kormánya alatt jól élt . Ennek vége 2026 április 12-vel , jött a kommunista megszorítások jövedelmek elvétzele adóztatás munkanéküliség . Nép a jólétbe bele hülyült , megin bevette a kommunista cumit , pedig volt rá példa hogy több évtized is a vagyonok fizerések elrablása következik.
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1
0
elcapo-3
2026. június 09. 10:20
A szekta mélyen hallgat arról, hogy gyakorlatilag megállt a magyar export az erős Ft árfolyam miatt! Aki exportál , az veszteséggel exportál ( pl. a Videoton expport árai 393 € / ft árakon lettek kalkulálva az év elején ) Viszont az erős Ft meg nem látszik a fogyasztói árakon ( lásd a benzin ár ) , minden importőr lenyeli a hasznot! Szektás barmok, hamar összedől majd a cigányputri!
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0
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bagira004
2026. június 09. 10:08
Magya P regnálása alatt a befektetők eltüntek , az munkanélküliséget nyugdíjak csőkkentését ,üres boltokat hiányt jelent .
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gullwing
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2026. június 09. 10:02 Szerkesztve
chief Bromden 2026. június 09. 09:59 Vannak itt fajsúlyosabb örökségek is: -több tízezer milliárd felhasználása -napi 1 millió euró bünti + a 200 alap bünti -MNB és a törvényhozás összejátszása -végrehajtók ügye -hatalmi ágak meg még rengeteg végeláthatatlan ügy A napi egy misit MÉG MOST IS fizetjük patkány! Pedig már hány napja is kormányoztok féreg?!
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