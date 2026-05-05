05. 05.
sziget fesztivál kossuth téren rendszerváltás 1990 himnusz

A rendszerváltás 1990-ben megvolt

2026. május 05. 08:52

Dupla élvezet, két napon át zúghat a „Mocskos Fidesz!” már csak úgy megszokásból is.

null
Hegyi Zoltán
Magyar Nemzet

„A zene nagyjából mindenkié. Ízlés kérdése, ki milyet választ. A merítés lehetősége manapság szinte korlátok nélküli. Megérkezett például a Sziget Fesztivál line upja. Azt hiszem, így kell ezt mondani, ha az ember menő akar lenni, esetleg szexi, netalántán fancy. Szóval itt a fellépők listája. Átfutom, kettőt már hallottam a raklapnyi „világsztárból”, a többiről lövésem sincs, kicsodák. Nem nagy baj, nem boomernek való vidék az már jó ideje. Szórakoztatóipari termékek seregszemléje, irgalmatlan lóvék, levevés.

Ez már rég nem rock and roll. A fesztiválok szervezői táncolnak. Egyik oldalról a másikra, látom a Facebookon, dobálja őket az algoritmus, folytatom is a gyérítést, egyre szellősebb a virtuális tér, frissül a levegő. Lassan tényleg már csak a macskák és az olaszok maradnak, végül Isten és a bor, aztán kihajítom magamat is, kikapaszkodom a manipuláció pöcegödréből, bele a gyönyörűséges valóságba. Addig is az van tehát, hogy a NER valódi haszonélvezői, a zeneipar innen-onnan előkerült milliomosai hirtelen rádöbbentek, hogy eddig minden sz…r volt, de most már jó lesz.

De a Sziget még messze van, a felső középosztály elgyötört gyermekei, az elképzelt szabadság fantomjai, akik végső csapást mértek az elviselhetetlen diktatúrára, még nyugodtan számolgathatják a költségvetésüket, hogy aztán szemrebbenés nélkül kifizessék az egyhetes mulatságért egy lélegeztetőgép árát. Hogy az apukájuk és az anyukájuk kedvenc hasonlatával éljek.

De hogy addig se maradjunk cirkusz nélkül, mindjárt jönnek az örömkoncertek. Egyelőre úgy tűnik, rögvest kettő is. Teljesen érthető, hiszen a választások előtt két nappal a Hősök terén megrendezett tökörészős rendszerbontás is kiválóan sikerült. Következhet hát a jutalomfalatok kiosztása, ami nyilván nyomokban sem emlékeztet majd az NKA körüli furcsaságokra. Először a leendő miniszterelnök jelentette be az Országgyűlés alakuló ülésére (május 9.) tervezett programot, ami délelőtt tíz órakor kezdődik. A kormányfő megválasztása és eskütétele kora délutánra várható, amelyen fellép a sükösdi Sugo Tamburazenekar és elhangzik a Himnusz, a székely himnusz és az európai himnusz is. Jelen állás szerint a Szent Korona előtt. Ez így elég kerek, és valami homályos oknál fogva szép gesztus a sokác, bunyevác közösség felé is.

Na, ha ettől nem kapnak agyf…szt menten az antifa, neobolsevik, ultraliberális szavazópolgárok, akkor soha. A nap végén azért jön egy kis kiengesztelés, »rendszerváltó ünnep« a Kossuth téren.” 

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Obsitos Technikus
2026. május 05. 10:27
Most a rendszervisszaváltás következik.
3
0
tapir32
2026. május 05. 10:23
Magyar Péter autokratikus vezetési stílusától, agresszív magatartásától, arroganciájától és impertinenciájától féltjük a magyar demokráciát és jogállamot.
2
0
gullwing
2026. május 05. 09:58
A szigeten már réges régen szar értéktelen zene a többség... Ami csőcseléknek kell.
3
0
sensuscommunis
2026. május 05. 09:54
Petíciót lehet aláírni a CITIZENGO internetes oldalán, - citizengo.org/hu/el/17908-tiszteletet-a-hivatalnak--tartson-ki--eln%C3%B6k-%C3%BAr-n - amelyben kérjük SULYOK TAMÁST,Magyarország köztársasági elnökét,hogy tartson ki a hivatalában. Írjuk alá,támogassuk őt ! Védjük az ALKOTMÁNYOS RENDET ! Osszuk meg a hirt !
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!