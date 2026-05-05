„A zene nagyjából mindenkié. Ízlés kérdése, ki milyet választ. A merítés lehetősége manapság szinte korlátok nélküli. Megérkezett például a Sziget Fesztivál line upja. Azt hiszem, így kell ezt mondani, ha az ember menő akar lenni, esetleg szexi, netalántán fancy. Szóval itt a fellépők listája. Átfutom, kettőt már hallottam a raklapnyi „világsztárból”, a többiről lövésem sincs, kicsodák. Nem nagy baj, nem boomernek való vidék az már jó ideje. Szórakoztatóipari termékek seregszemléje, irgalmatlan lóvék, levevés.

Ez már rég nem rock and roll. A fesztiválok szervezői táncolnak. Egyik oldalról a másikra, látom a Facebookon, dobálja őket az algoritmus, folytatom is a gyérítést, egyre szellősebb a virtuális tér, frissül a levegő. Lassan tényleg már csak a macskák és az olaszok maradnak, végül Isten és a bor, aztán kihajítom magamat is, kikapaszkodom a manipuláció pöcegödréből, bele a gyönyörűséges valóságba. Addig is az van tehát, hogy a NER valódi haszonélvezői, a zeneipar innen-onnan előkerült milliomosai hirtelen rádöbbentek, hogy eddig minden sz…r volt, de most már jó lesz.