02. 19.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Béketanács washington donald trump himnusz orbán viktor

Pedig még Orbán Viktor meg sem érkezett: a magyar Himnusz szólt a Fehér Ház előtt (VIDEÓ)

2026. február 19. 06:24

A miniszterelnök nemsokára Washingtonba érkezik a Béketanács első hivatalos ülésére.

2026. február 19. 06:24
null

Orbán Viktor nemsokára Washingtonba érkezik a Donald Trump által alapított Béketanács első hivatalos ülésére. 

Magyarország tiszteletére azonban már azt megelőzően a magyar Himnusz szól a Fehér Ház előtt

– mutatta meg Szűcs Gábor, a Patrióta véleményvezére a Facebook-oldalán.

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött

Szijjártó Péter csak egyetlen jó döntést hozhatott – nem akármelyik ország állhat a gödi álhírbotrány mögött
Ezt is ajánljuk a témában

Képernyőfotó: MANDEL NGAN / AFP

 

bagira004
2026. február 19. 07:21
vezker 2026. február 19. 07:20 Libamáj rendet Kádár érdemelte volna , franciák a magyar libamájjal tele kamionokat felborogatták .
bagira004
2026. február 19. 07:16 Szerkesztve
Pöti a nagy magyar hazafi hazaszerető valamelyik térre kiáll ordítva üvölti a "Magyar Himnuszt " tiltsák be , szalad Brüsszelbe követeli.
csalodtamafideszben
2026. február 19. 06:48
Orbánnak majd a Nélküled szól.
dryanflowd-
2026. február 19. 06:47
...a Fehér Ház előtt – "S merre zúgnak habjai Tiszának, Dunának... (Rogánnak, Hontnak egy a hangja)
