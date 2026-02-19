Pedig még Orbán Viktor meg sem érkezett: a magyar Himnusz szólt a Fehér Ház előtt (VIDEÓ)

Béketanács: itt a lista, kikre számíthat Trump
A tanács csütörtökön tartja meg alakuló ülését Washingtonban.
A miniszterelnök nemsokára Washingtonba érkezik a Béketanács első hivatalos ülésére.
Orbán Viktor nemsokára Washingtonba érkezik a Donald Trump által alapított Béketanács első hivatalos ülésére.
Magyarország tiszteletére azonban már azt megelőzően a magyar Himnusz szól a Fehér Ház előtt
– mutatta meg Szűcs Gábor, a Patrióta véleményvezére a Facebook-oldalán.
Képernyőfotó: MANDEL NGAN / AFP