03. 20.
péntek
Mi történt valójában a diverzifikációval?

2026. március 20. 19:35

A diverzifikáció nem kizárólag nemzeti hatáskörben dől el.

2026. március 20. 19:35
Csapó Márton
Faktum

„A magyar energiapolitika az elmúlt években a közéleti viták egyik visszatérő témájává vált. A kritikák gyakran éles megfogalmazásokkal élnek, és egyértelmű felelősséget állapítanak meg a jelenlegi helyzetért. A Magyar Hang cikke is ebbe a sorba illeszkedik, amikor azt állítja, hogy a kormány »hibát hibára halmozott«, és elmulasztotta az energiamix diverzifikációját. Az ilyen kijelentések azonban csak akkor értelmezhetők pontosan, ha a teljes képet is figyelembe vesszük. A kérdés ugyanis nem pusztán az, hogy történt-e diverzifikáció, hanem az is, hogy milyen formában és milyen korlátok között valósulhatott meg.

»nem diverzifikálta az energiamixet, legfeljebb az olaj és gázvezetékek számát gyarapította«

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nemcsak Ukrajna sürgeti

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nemcsak Ukrajna sürgeti
Tovább a cikkhezchevron

A cikk egyik központi állítása szerint a kormány nem diverzifikált, csupán az infrastruktúrát bővítette. Ez az értelmezés figyelmen kívül hagy egy alapvető különbséget. Az energiapolitikában nemcsak a források, hanem az ellátási útvonalak diverzifikációja is stratégiai jelentőségű.

Az elmúlt másfél évtizedben több olyan fejlesztés történt, amely ezt a célt szolgálta: az Adria-vezeték szerepének erősítése, a szlovák, román és horvát interkonnektorok kiépítése, valamint a horvátországi LNG-terminálhoz való hozzáférés. Ezek nem új lelőhelyeket hoztak be, hanem alternatív beszerzési irányokat nyitottak meg. Válsághelyzetben éppen ez a különbség válik meghatározóvá, hiszen az ellátás rugalmassága sokszor fontosabb, mint az eredeti forrás.

»az elmúlt másfél évtizedben fokozódott az orosz energiafüggésünk«

Ez az állítás nem veszi figyelembe a történeti és regionális összefüggéseket. A jelenlegi szerkezet alapjai még a korábbi évtizedekben alakultak ki, és hasonló mintázat figyelhető meg több közép-európai országban is. Inkább fennmaradt egy örökölt rendszer, mintsem új függés épült ki. Fontos körülmény, hogy történt kísérlet a szerkezet átalakítására. A Nabucco-projekt az Európai Unió egyik legjelentősebb diverzifikációs kezdeményezése volt, amely éppen az orosz gáz kiváltását célozta. A beruházás azonban nem hazai döntések miatt hiúsult meg, hanem forráshiány és geopolitikai tényezők következtében. Ez jól mutatja, hogy a diverzifikáció nem kizárólag nemzeti hatáskörben dől el.”

Ezt is ajánljuk a témában

 

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv

Nyert Orbán Brüsszelben, tömegek a Fidesz országjárásán, hibák a Tiszánál – itt az új Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Vasalo
2026. március 20. 20:07
Mi lett volna ha a csoro EU amikor olyan szabályokat hoz mint a repower Europe, kitenné a honlapra az elképzeléseit ki honnan és mennyiért tud alternativ energiahordozohoz jutní és mi kell ahhoz ( pl olaj meg gáz vezeték). Ilyesmi fel sem merült az agytröszt vizfejében, de a magyar hang fejében sem, hogy megkérdezné ott. Olyanokat basztat akiket a brüsszeli mocsok falhoz állitott megbilincselve és most meg bütetne is hogy mozdulni sem tudnak. Ilyen válogatott barmokat az EU csak a brüsszeli szanatoriumában talál,, most meg meg oldalakat töltenek meg a baromságokkal. Az EU még soha semmit nem tudott ugy eldöntetni, hogy az jobb lett volna a tagoknak vagy az embereknek. Ki tud inni pl a kocsiban a colás falkonbol, ha nem lehet levenni a rohadt fedelet, arrol nem is szolva, hogy mibe kerül a gyüjtöben elválasztani a szines fedelet az átlátszo müanyagtol. Ez ugyanolyan agymenés mint az ujrahasználatos flakonok voltak.
Gintonic68
2026. március 20. 19:57
Az orosz gázról levállók és Katarban kotorók most leshetnek pár évig... Ők "jól" diverzifikáltak vagy hibát hibára halmozták? 🤔
mihint
2026. március 20. 19:42
Márton, előfeltétele cikked megértéséhez, hogy a "diverzifikáció" fogalmat a olvasók értsék. Mesterséges szó, a latinból eredeztethető, és bonyolult, összehangolt műveletek kapcsán merült fel eredetileg. Mégis, mire számítasz? Nekem tetszik, és? Az újkori definíció nyilván az, hogy ami nagyon fontos, több helyről is beszerezhessük. "Ez jól mutatja, hogy a diverzifikáció nem kizárólag nemzeti hatáskörben dől el" akkor jól felpofoztuk a falat újra?
