Van Damme, Stallone és Dolph Lundgren is megható búcsút vett Chuck Norristól
A legendás színész halála kapcsán több világsztár is megszólalt, személyes hangvételű üzenetekben emlékezve rá.
A diverzifikáció nem kizárólag nemzeti hatáskörben dől el.
„A magyar energiapolitika az elmúlt években a közéleti viták egyik visszatérő témájává vált. A kritikák gyakran éles megfogalmazásokkal élnek, és egyértelmű felelősséget állapítanak meg a jelenlegi helyzetért. A Magyar Hang cikke is ebbe a sorba illeszkedik, amikor azt állítja, hogy a kormány »hibát hibára halmozott«, és elmulasztotta az energiamix diverzifikációját. Az ilyen kijelentések azonban csak akkor értelmezhetők pontosan, ha a teljes képet is figyelembe vesszük. A kérdés ugyanis nem pusztán az, hogy történt-e diverzifikáció, hanem az is, hogy milyen formában és milyen korlátok között valósulhatott meg.
»nem diverzifikálta az energiamixet, legfeljebb az olaj és gázvezetékek számát gyarapította«
A cikk egyik központi állítása szerint a kormány nem diverzifikált, csupán az infrastruktúrát bővítette. Ez az értelmezés figyelmen kívül hagy egy alapvető különbséget. Az energiapolitikában nemcsak a források, hanem az ellátási útvonalak diverzifikációja is stratégiai jelentőségű.
Az elmúlt másfél évtizedben több olyan fejlesztés történt, amely ezt a célt szolgálta: az Adria-vezeték szerepének erősítése, a szlovák, román és horvát interkonnektorok kiépítése, valamint a horvátországi LNG-terminálhoz való hozzáférés. Ezek nem új lelőhelyeket hoztak be, hanem alternatív beszerzési irányokat nyitottak meg. Válsághelyzetben éppen ez a különbség válik meghatározóvá, hiszen az ellátás rugalmassága sokszor fontosabb, mint az eredeti forrás.
»az elmúlt másfél évtizedben fokozódott az orosz energiafüggésünk«
Ez az állítás nem veszi figyelembe a történeti és regionális összefüggéseket. A jelenlegi szerkezet alapjai még a korábbi évtizedekben alakultak ki, és hasonló mintázat figyelhető meg több közép-európai országban is. Inkább fennmaradt egy örökölt rendszer, mintsem új függés épült ki. Fontos körülmény, hogy történt kísérlet a szerkezet átalakítására. A Nabucco-projekt az Európai Unió egyik legjelentősebb diverzifikációs kezdeményezése volt, amely éppen az orosz gáz kiváltását célozta. A beruházás azonban nem hazai döntések miatt hiúsult meg, hanem forráshiány és geopolitikai tényezők következtében. Ez jól mutatja, hogy a diverzifikáció nem kizárólag nemzeti hatáskörben dől el.”
Nyitókép forrása: faktumprojekt.hu
***
