Van Damme, Stallone és Dolph Lundgren is megható búcsút vett Chuck Norristól

A puszta kezével állított meg egy láncfűrészt, de nem csak a vásznon volt kemény az ökle Chuck Norrisnak
A róla szóló vicceken is tudott nevetni.
A legendás színész halála kapcsán több világsztár is megszólalt, személyes hangvételű üzenetekben emlékezve rá.
Ahogy lapunk korábban megírt, pénteken meghalt Chuck Norris, a világ egyik legismertebb akciófilmsztárja és harcművésze. Családja a közösségi médiában tudatta, hogy a 86 éves színész váratlanul elhunyt. A veszteség különösen megrázó, hiszen a sztár nemrég még edzéssel ünnepelte március elején a 86. születésnapját, és a róla szóló korábbi hírek csupán arról szóltak, hogy egy váratlan egészségügyi helyzet miatt orvosi felügyelet alá került Hawaiin. Nem sokkal később azonban megérkezett a lesújtó bejelentés, amely végleg lezárt egy rendkívüli pályafutást – írta meg az Origo.
Chuck Norris nemcsak a filmvásznon vált legendává, hanem a küzdősportok világában is kiemelkedő tekintélynek számított. Az amerikai légierő kötelékében szolgált, majd koreai állomásozása idején fordult komolyabban a harcművészetek felé. Később több bajnoki címet is szerzett, mielőtt Hollywood felfedezte volna. Pályájának meghatározó fordulata egy rangos karateversenyhez kötődik, amelyet az eredeti tervek szerint háromnaposra hirdettek meg, ő azonban egyetlen nap alatt megnyerte. Ekkor figyelt fel rá Bruce Lee, aki úgy látta, a fiatal harcművésznek helye van a filmvásznon is. Innen indult az a karrier, amely Chuck Norrist a filmtörténet egyik legismertebb akcióhősévé emelte.
Őszinte részvétem barátom, Chuck Norris halála miatt. Már a pályafutásom elejétől fogva ismertük egymást, és mindig tiszteltem azt az embert, aki volt. A szívem és imáim a családjával vannak. Soha nem feledünk!”
– írta Jean Claude Van Damme.
Dolph Lundgren is mély megrendüléssel búcsúzott a színésztől, akivel a Feláldozhatók második részében dolgozott együtt. A harcművészből lett filmsztár úgy fogalmazott: „Chuck Norris a bajnok. Már fiatal harcművészként, majd később a filmes szakmába kerülve is mindig példaképként tekintettem rá. Olyan ember volt, akiben megvolt az a tisztelet, alázat és erő, ami ahhoz kell, hogy valaki igazán férfi legyen. Hiányozni fogsz nekünk, barátom.” Sylvester Stallone szintén felidézte a közös munka emlékét. Azt írta, kiváló élmény volt Chuckkal forgatni, aki minden szempontból amerikai volt, emellett nagyszerű embernek tartotta. Részvétét ő is kifejezte a gyászoló család felé.
Chuck Norris halálával a filmvilág és a harcművészetek közössége is pótolhatatlan alakot veszített el. Az utána érkező búcsúüzenetek egyaránt arról tanúskodnak, hogy nemcsak ikonikus akcióhősként, hanem tiszteletet érdemlő emberként is maradandó örökséget hagyott maga után.
Nyitókép: Frederic J. Brown / AFP
