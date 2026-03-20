03. 20.
péntek
család dolph lundgren chuck norris bruce lee van damme színész hollywood

Van Damme, Stallone és Dolph Lundgren is megható búcsút vett Chuck Norristól

2026. március 20. 19:06

A legendás színész halála kapcsán több világsztár is megszólalt, személyes hangvételű üzenetekben emlékezve rá.

2026. március 20. 19:06
null

Ahogy lapunk korábban megírt, pénteken meghalt Chuck Norris, a világ egyik legismertebb akciófilmsztárja és harcművésze. Családja a közösségi médiában tudatta, hogy a 86 éves színész váratlanul elhunyt. A veszteség különösen megrázó, hiszen a sztár nemrég még edzéssel ünnepelte március elején a 86. születésnapját, és a róla szóló korábbi hírek csupán arról szóltak, hogy egy váratlan egészségügyi helyzet miatt orvosi felügyelet alá került Hawaiin. Nem sokkal később azonban megérkezett a lesújtó bejelentés, amely végleg lezárt egy rendkívüli pályafutást – írta meg az Origo.

Chuck Norris nemcsak a filmvásznon vált legendává, hanem a küzdősportok világában is kiemelkedő tekintélynek számított. Az amerikai légierő kötelékében szolgált, majd koreai állomásozása idején fordult komolyabban a harcművészetek felé. Később több bajnoki címet is szerzett, mielőtt Hollywood felfedezte volna. Pályájának meghatározó fordulata egy rangos karateversenyhez kötődik, amelyet az eredeti tervek szerint háromnaposra hirdettek meg, ő azonban egyetlen nap alatt megnyerte. Ekkor figyelt fel rá Bruce Lee, aki úgy látta, a fiatal harcművésznek helye van a filmvásznon is. Innen indult az a karrier, amely Chuck Norrist a filmtörténet egyik legismertebb akcióhősévé emelte.

Halálhírére több világsztár is megszólalt, akik személyes hangú üzenetekben emlékeztek meg róla.

Őszinte részvétem barátom, Chuck Norris halála miatt. Már a pályafutásom elejétől fogva ismertük egymást, és mindig tiszteltem azt az embert, aki volt. A szívem és imáim a családjával vannak. Soha nem feledünk!”

– írta Jean Claude Van Damme.


Dolph Lundgren is mély megrendüléssel búcsúzott a színésztől, akivel a Feláldozhatók második részében dolgozott együtt. A harcművészből lett filmsztár úgy fogalmazott: „Chuck Norris a bajnok. Már fiatal harcművészként, majd később a filmes szakmába kerülve is mindig példaképként tekintettem rá. Olyan ember volt, akiben megvolt az a tisztelet, alázat és erő, ami ahhoz kell, hogy valaki igazán férfi legyen. Hiányozni fogsz nekünk, barátom.” Sylvester Stallone szintén felidézte a közös munka emlékét. Azt írta, kiváló élmény volt Chuckkal forgatni, aki minden szempontból amerikai volt, emellett nagyszerű embernek tartotta. Részvétét ő is kifejezte a gyászoló család felé.

Chuck Norris halálával a filmvilág és a harcművészetek közössége is pótolhatatlan alakot veszített el. Az utána érkező búcsúüzenetek egyaránt arról tanúskodnak, hogy nemcsak ikonikus akcióhősként, hanem tiszteletet érdemlő emberként is maradandó örökséget hagyott maga után.

Nyitókép: Frederic J. Brown / AFP

***

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Dermedve
2026. március 20. 20:30
Tudjuk, hogy egyszer már meghalt de aztán jobban lett. Ezt a szerepet most tökéletesen játszotta el. R.I.P.
Reszelő Aladár
2026. március 20. 20:15
Eljött az ítéletnap. Nem az a MIndenható ítélni meg Chuck Norrist. Chuck Norris ítéli meg a Mindenhatót. Nyugodjék békében!
Natila
2026. március 20. 19:59
meghalt egy legenda, nyugodj békében Chuck.
