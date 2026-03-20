03. 20.
péntek
Szerzőink
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
akciófilm gyász Chuck Norris

A puszta kezével állított meg egy láncfűrészt, de nem csak a vásznon volt kemény az ökle Chuck Norrisnak

2026. március 20. 18:22

Fél évszázadon keresztül osztotta a pofonokat a filmekben és a való életben egyaránt, miközben a róla szóló vicceken is tudott nevetni. A csütörtök reggel a családja körében elhunyt kultikus akciósztárra, Chuck Norrisra emlékezünk.

Német Dániel

Chuck Norrisnak egyáltalán nem indult fényesen az élete: az édesapja alkoholista volt, a szülei tíz éves korában elváltak, az iskolában rendszeresen csúfolták indián származása miatt, így lényegében két választása maradt: hagyja, hogy maga alá gyűrje az élet, vagy felszívja magát és felveszi a kesztyűt. 

Chuck Norris
Chuck Norris első fontosabb szerepe A sárkány útjában / Forrás: TMDB

Chuck Norris: Nem öregszem, csak szintet váltok

Az utóbbi mellett döntött. Tizennyolc éves korában bevonult a hadseregbe, szolgált Dél-Koreában és az Egyesült Államokban, majd a leszerelése után a harcművészetek kezdték érdekelni. Számos stílusban sikerrel kipróbálta magát, fekete övet szerzett tekvandóban, brazil dzsúdzsucuban., cselgáncsban, tangszudóban és a Shito-Ryu karatéban is.

Utóbbi a kedvence lett, 

hat egymást követő éven keresztül birtokolta a középsúlyú, majd a nemzetközi bajnoki címet is. 

Több edzőiskolát nyitott Hollywoodban, így ismerkedett meg mások mellett Steve McQueennel is, aki azt tanácsolta, próbálja ki magát a filmek világában. Nem is váratott sokáig magára, hogy a mozivásznon kössön ki, már az élsportolói karrierje alatt felfigyelt rá Bruce Lee, aki meginvitálta A sárkány útja című filmjének forgatására: ez volt az első komolyabb szerepe, a hongkongi kollégája alaposan el is látta benne a baját.

Ezt követően azonban már ritkán fordult elő, hogy Chuck Norris a pofonokat kapta, helyette osztotta inkább.

A hetvenes évek második felében indult be a filmes pályája és egymást követték a VHS-korszakban itthon is tömegek által rongyosra nézett olyan alkotások, mint 

  • A jó fiúk feketében járnak
  • az Élő fegyver
  • a Magányos farkas
  • az Ütközetben eltűnt
  • a Tomboló terror
  • a Delta Kommandó vagy 
  • a Szuperhekus kutyabőrben

A kritikusok nyilván nem kedvelték a filmjeit és egyetlen alkalommal sem sikerült akkorát robbantania, mint Arnold Schwarzeneggernek, Sylvester Stalone-nak vagy akár Jean-Claude Van Damme-nak. Az említett szupersztárokhoz képest a másodvonalban maradt, de azért tisztességes bevételt termeltek az alkotásai és sok milliós rajongótábora alakult ki szerte a világon. Azt követően pedig pláne, hogy a nappalikba is beköltözött a mai szemmel már kultikusnak mondható Walker, a texasi kopó című televíziós sorozattal. 

És valószínűleg a legelhivatottabb rajongói sem azért kedvelték, mert megreformálta volna az akciófilmek műfaját, hanem mert 

egy végtelenül karakteres és szerethető figura volt. 

Mindenki tudta, nem csupán a vásznon kőkemény, hanem a sportkarrierjének köszönhetően a való életben sem lett volna tanácsos belekötni, viszont szemben több, akár jóval sikeresebb pályatársával, egy kifejezetten szerény és nem egy végtelenül elszállt, egoista sztár benyomását keltette. 

Jól mutatja ezt az öniróniája is: nem meglepő, hogy olyan jelenetek után, mint például amikor Az erdő harcosában puszta kézzel megállít egy berregő láncfűrészt, millió vicc született a legtöbbször már-már legyőzhetetlen istenségként feltűnő akcióhősről. Chuck Norris azonban nem sérelmezte ezeket, inkább remekül szórakozott rajtuk. 

Idősebb korában már nem azt a tempót diktálta filmezés terén, mint a nyolcvanas-kilencvenes években, de még 2024-ben is láthattuk főszerepben A szuperkatonában, az IMDb szerint pedig feltűnik majd a még bemutató előtt álló Zombie Plane című akció-vígjátékban is. 

Egyébként sem arról volt híres, hogy a nyugdíjas éveit hintaszékbe tölti a verandán, az utolsó Instagram-bejegyzése a nyolcvanhatodik szülinapján készült, amelyet bokszedzéssel ünnepelt és valószínűleg a róla szóló vicceket magáévá téve így kezdte a bejegyzést: 

Nem öregszem, csak szintet váltok. 

  Nyitókép: Magányos farkas. Forrás: TMDB

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
sandor
2026. március 20. 20:00
Pötit soha nem mulja felül.
csulak
2026. március 20. 19:15
nyugodjon bekeben
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!