A puszta kezével állított meg egy láncfűrészt, de nem csak a vásznon volt kemény az ökle Chuck Norrisnak

- A jó fiúk feketében járnak,
- az Élő fegyver,
- a Magányos farkas,
- az Ütközetben eltűnt,
- a Tomboló terror,
- a Delta Kommandó vagy
- a Szuperhekus kutyabőrben.
A kritikusok nyilván nem kedvelték a filmjeit és egyetlen alkalommal sem sikerült akkorát robbantania, mint Arnold Schwarzeneggernek, Sylvester Stalone-nak vagy akár Jean-Claude Van Damme-nak. Az említett szupersztárokhoz képest a másodvonalban maradt, de azért tisztességes bevételt termeltek az alkotásai és sok milliós rajongótábora alakult ki szerte a világon. Azt követően pedig pláne, hogy a nappalikba is beköltözött a mai szemmel már kultikusnak mondható Walker, a texasi kopó című televíziós sorozattal.
És valószínűleg a legelhivatottabb rajongói sem azért kedvelték, mert megreformálta volna az akciófilmek műfaját, hanem mert
egy végtelenül karakteres és szerethető figura volt.
Mindenki tudta, nem csupán a vásznon kőkemény, hanem a sportkarrierjének köszönhetően a való életben sem lett volna tanácsos belekötni, viszont szemben több, akár jóval sikeresebb pályatársával, egy kifejezetten szerény és nem egy végtelenül elszállt, egoista sztár benyomását keltette.