A puszta kezével állított meg egy láncfűrészt, de nem csak a vásznon volt kemény az ökle Chuck Norrisnak

A jó fiúk feketében járnak ,

, az Élő fegyver ,

, a Magányos farkas ,

, az Ütközetben eltűnt ,

, a Tomboló terror ,

, a Delta Kommandó vagy

vagy a Szuperhekus kutyabőrben.

A kritikusok nyilván nem kedvelték a filmjeit és egyetlen alkalommal sem sikerült akkorát robbantania, mint Arnold Schwarzeneggernek, Sylvester Stalone-nak vagy akár Jean-Claude Van Damme-nak. Az említett szupersztárokhoz képest a másodvonalban maradt, de azért tisztességes bevételt termeltek az alkotásai és sok milliós rajongótábora alakult ki szerte a világon. Azt követően pedig pláne, hogy a nappalikba is beköltözött a mai szemmel már kultikusnak mondható Walker, a texasi kopó című televíziós sorozattal.

És valószínűleg a legelhivatottabb rajongói sem azért kedvelték, mert megreformálta volna az akciófilmek műfaját, hanem mert

egy végtelenül karakteres és szerethető figura volt.

Mindenki tudta, nem csupán a vásznon kőkemény, hanem a sportkarrierjének köszönhetően a való életben sem lett volna tanácsos belekötni, viszont szemben több, akár jóval sikeresebb pályatársával, egy kifejezetten szerény és nem egy végtelenül elszállt, egoista sztár benyomását keltette.