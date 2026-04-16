Gyászol Ausztria: életét veszítette az Arsenal és a Liverpool korábbi válogatott kapusa

Halálos baleset történt a Felvidéken: kamionnal ütközött egy személyvonat
A teherautó vezetője meghalt.
A 48 éves egykori kapus autója vonattal ütközött Salzburg mellett.
Közlekedési balesetben életét vesztette az osztrák labdarúgó-válogatott korábbi kapusa, Alexander Manninger, aki többek között Angliában állt az Arsenal és a Liverpool alkalmazásában, míg Olaszországban a Juventus és a Siena kapuját is védte. Manninger mindössze 48 éves korában hunyt el – a jelentések szerint autóbalesetben.
Az osztrák kapus 1977 júniusában született Salzburgban, az 1990-es évek végén csatlakozott az Arsenalhoz. Öt év alatt 63 alkalommal lépett pályára kezdőként Észak-Londonban, ahol 1998-ban megnyerte a Premier League-et és az FA-kupát. Később csatlakozott a Juventushoz, 2012-ben bajnoki címet nyert a Serie A-ban. Szerepelt a spanyol Espanyol, az olasz Torino és a Bologna, illetve az osztrák Red Bull Salzburg együttesénél is, majd 2017-ben egy rövid liverpooli időszak után vonult vissza.
A hírek szerint Manninger azután veszítette az életét, hogy autója vonattal ütközött. A helyi rendőrség tájékoztatása szerint a baleset a salzburgi vasútvonal Nussdorf am Haunsbergben lévő, őrizetlen vasúti átjárójában történt.
Összesen 44 alkalommal lépett pályára az osztrák válogatottban, 10 alkalommal gólt sem kapott.
Gyászoljuk korábbi kapusunkat, Alexander Manningert, aki egy tragikus közlekedési balesetben veszítette életét”
– fogalmaz a salzburgi klub közleménye.
Fotó: AFP/Joe Klamar