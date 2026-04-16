Gyászol Ausztria: életét veszítette az Arsenal és a Liverpool korábbi válogatott kapusa

Közlekedési balesetben életét vesztette az osztrák labdarúgó-válogatott korábbi kapusa, Alexander Manninger, aki többek között Angliában állt az Arsenal és a Liverpool alkalmazásában, míg Olaszországban a Juventus és a Siena kapuját is védte. Manninger mindössze 48 éves korában hunyt el – a jelentések szerint autóbalesetben.

Az osztrák kapus 1977 júniusában született Salzburgban, az 1990-es évek végén csatlakozott az Arsenalhoz. Öt év alatt 63 alkalommal lépett pályára kezdőként Észak-Londonban, ahol 1998-ban megnyerte a Premier League-et és az FA-kupát. Később csatlakozott a Juventushoz, 2012-ben bajnoki címet nyert a Serie A-ban. Szerepelt a spanyol Espanyol, az olasz Torino és a Bologna, illetve az osztrák Red Bull Salzburg együttesénél is, majd 2017-ben egy rövid liverpooli időszak után vonult vissza.