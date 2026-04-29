Tényleg olyan jó Denzel Washington modern klasszikusa? – itt A tűzben edzett férfi sorozatverziója

Kezdjük azzal, hogy ha mostanában látunk egy kicsit is régimódibb vonalvezetésű akciófilmet, nosztalgikus könnyeket hullatunk, hogy ilyesmik ma már szinte egyáltalán nem készülnek. Nem volt sokkal jobb a helyzet már a kétezres évek közepén sem, ugyan a képregény-adaptációk még nem uralták le a piacot, de mások mellett a Harry Potter- vagy A Karib-tenger kalózai-sorozattal Hollywood már elkezdte felépíteni a jelenlegi franchise-rendszert. Amelyben fehér hollónak számított egy olyan kompromisszummentes alkotás, mint A tűzben edzett férfi.

És bár

korántsem ez Tony Scott fő műve, sok szempontból a legöntörvényűbb,

és itt kapjuk talán a legnagyobb dózist mindabból, ami miatt szeretni lehet a rendező munkáit. A csaknem két és fél órás játékidejével messze ez a leghosszabb filmje, noha a sztori és a zsáner alapvetően nem kívánná meg ezt a terjedelmet, Scott azonban vagy egy órát rászán arra, hogy gondosan felépítse a karaktereket, megalapozza a drámát, hogy amikor a fordulat bekövetkezik, és megindul a bosszúhadjárat, akkor átérezzük a főszereplő elszántságát, dühét és haragját.

És talán ez a legbrutálisabb filmje is, bár korábban sem törekedett arra, hogy finomkodjon, hátha az alacsonyabb korhatár-besorolás miatt majd több nézőt vonz a mozikba. Esetünkben viszont, ahogyan a hőse egyesével levadász, majd néha meg is kínoz mindenkit, hogy információt nyerjen az emberrablók kilétéről, olyan erőszakos eszközöket is bevet, amelyek a mai napig felszisszenést válthatnak ki az egyszeri nézőből. A casting pedig önmagában csillagos ötös: elképzelhetetlen utólag, hogy ne Denzel Washington játssza a megkeseredett, de az életének új értelmet nyerő férfit.