Halálos áldozatot követelt a forgatás, Quentin Tarantino melegrománcnak tartja – öt érdekesség a negyvenéves Top Gunról

egy biztonsági szakember az utolsó pillanatban vette észre a veszélyt, és gyorsan levágta a hámot a színészről.

Halálos áldozatot követelt a forgatás

A látványos akciójelenetek jelentős részét a levegőből rögzítették, a felvételekhez kamerákkal felszerelt kisebb repülőgépeket is bevetettek. Az egyik ilyet Arthur Everett Scholl műrepülő pilóta, légi operatőr, repülésoktató vezette, amikor azonban a saját Pitts S-2 típusú gépével egy lapos pörgést hajtott végre, nem tudta egyenesbe hozni járművet, és belecsapódott a Csendes-óceánba.