Halálos áldozatot követelt a forgatás, Quentin Tarantino melegrománcnak tartja – öt érdekesség a negyvenéves Top Gunról

Val Kilmer mindent megtett azért, hogy ne szerepeljen benne, Tom Cruise pedig az életét is kockára tette. A jubileum alkalmából ismét mozikba kerül a Top Gun.
A tűzben edzett férfi kapcsán írtuk, hogy Tony Scott már a nyolcvanas években meg szerette volna filmesíteni A. J. Quinnell regényét, akkoriban azonban nem szavaztak neki bizalmat, mert túl tapasztalatlannak gondolták. És utólag visszanézve talán jobban is járt, mert így a legendás producerpáros, Don Simpson és Jerry Bruckheimer – akik nagy rajongói voltak az első filmjének, Az éhségnek – felkérték a Top Gun rendezésére, amelynek hatalmas sikere után beindult a karrierje. De nem ez az egyetlen érdekesség az idén negyvenéves film kapcsán.
A tavaly elhunyt sztárra a legtöbben nem komikusként emlékeznek, noha már a pályája elején a Top Secret! és Valóságos zseni című vígjátékokban főszereplőként láthattuk. Utóbbiak miatt kifejezetten derogált neki, amikor Tom Cruise szárnysegédjének a karakterét akarták ráosztani a Top Gunban, de egyéb problémái is voltak: a forgatókönyvet butának tartotta,
a sztorit pedig egyenesen háborús uszításnak érezte.
Az ügynöke nyomására végül elment a meghallgatásra, de megpróbálta szabotálni azt, hogy őt válasszák, látványosan zéró lelkesedéssel olvasta fel a szöveget. Tony Scott ennek ellenére meglátta benne a fantáziát, a film bemutatója után pedig Val Kilmer A listás szupersztárrá és szexszimbólummá vált.
Tom Cruise bár olyan filmeknek köszönhetően, mint A kívülállók vagy a Kockázatos üzlet, nem volt teljesen ismeretlen a nyolcvanas évek közepén sem, de korántsem tartozott abba a kategória, akinek a neve hallatán özönleni kezdenek a tömegek a mozikba. Így amikor a főszereplőt keresték, mások mellett John Travolta, Nicolas Cage, Patrick Swayze, John Cusack, Michael J. Fox, Sean Penn, Matthew Broderick, Tom Hanks, Charlie Sheen, Robert Downey Jr. és Rob Lowe mellett Jim Carrey is felmerült – vajon, amennyiben utóbbit választják, lehetséges, hogy ma akciósztárként és nem komikusként gondolnánk rá? És létezhet egy olyan párhuzamos dimenzió, ahol Tom Cruise játszotta el Ace Venturát?
Vannak extrém módon stresszes melók, ilyen például légi irányítónak, sürgősségi mentősnek vagy háborús tudósítónak lenni, de
nem a pihentető alvás záloga producerként tevékenykedni egy Tom Cruise-filmben.
A sztár híres arról, hogy az akciójeleneteket, amilyen mértékben csak lehet, kaszkadőrök és speciális effektusok nélkül hajtja végre, mindezzel hatvankét éves korára sem állt le, a legutóbbi Mission: Impossible forgatásán valóban megkapaszkodott egy kétszázhúsz kilométer per órával száguldó repülőgép szárnyába.
Fiatalabb korában sem volt kevésbé vakmerő: a Top Gun legdrámaibb jelenetében a főszereplő a bajtársa holttestét öleli át az óceánban, és nem Tom Cruise-ról lenne szó, ha nem nyílt vízen veszik fel a képsorokat, ez pedig majdnem a vesztét okozta. Ugyanis
az ejtőernyője megtelt vízzel, és elkezdte lehúzni a mélybe,
egy biztonsági szakember az utolsó pillanatban vette észre a veszélyt, és gyorsan levágta a hámot a színészről.
A látványos akciójelenetek jelentős részét a levegőből rögzítették, a felvételekhez kamerákkal felszerelt kisebb repülőgépeket is bevetettek. Az egyik ilyet Arthur Everett Scholl műrepülő pilóta, légi operatőr, repülésoktató vezette, amikor azonban a saját Pitts S-2 típusú gépével egy lapos pörgést hajtott végre, nem tudta egyenesbe hozni járművet, és belecsapódott a Csendes-óceánba.
A tragédia előtt közvetlenül vészjelzést adott le rádión, az utolsó szavai ezek voltak:
Van egy problémám. Tényleg nagy problémám van.
És noha a baleset után egyből keresni kezdték, sosem találták meg a holttestét, miként a gép roncsait sem tudták teljes egészében a felszínre hozni. Az alkotók az ő emlékének ajánlják a filmet.
Quentin Tarantino egy igencsak eredeti teóriával állt elő, miszerint
a Top Gun nem szól másról, mint hogy Tom Cruise próbálja elfojtani a homoszexuális vágyait Val Kilmer figurájával szemben.
És bár Tony Scott rendező tagadta, hogy egyáltalán az eszükbe jutott volna ilyesmi, tény, hogy a heteró szerelmi szál igencsak háttérbe szorul a filmben, a két színész olykor valóban furcsán néz egymásra, ráadásul nem egy jelenetben – elég csak a röplabdázós képsorokra gondolni – a kamera látványosan a kisportolt férfitestekre fókuszál.
Több sem kellett az internet népének, valaki össze is vágta a Top Gun előzetesét úgy, mintha valóban egy melegfilmről lenne szó, ha valaki megnézni a szóban forgó videót, sosem lesz képes ugyanúgy tekinteni az akcióklasszikusra.
