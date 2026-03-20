Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 20.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Val Kilmer Top Gun: Maveric mesterséges intelligencia

Kegyeletsértés vagy tiszteletadás? – Val Kilmer a halála után a mesterséges intelligencia segítségével visszatér a mozivászonra

2026. március 20. 15:20

A családja és az örökösei támogatják az ötletet. Más kérdés, hogy Val Kilmer valóban méltóképpen támasztják-e fel, és milyen hosszú távú hatásai lehetnek az ügynek.

Német Dániel

Hosszan tartó betegség után szinte napra pontosan egy éve halt meg Val Kilmer, akit utoljára egy kisebb szerepben a Top Gun: Maverickben láthattuk a vásznon. Az egészségi állapota már 2020-ban sem engedte meg, hogy komoly munkákat vállaljon, így bár Coerte Voorhees író-rendező nem tudta volna elképzelni, hogy ne szerepeljen az As Deep as the Grave című filmjében, a sztár végül nem tudott megjelenni a forgatáson. 

Val Kilmer
Reméljük, Val Kilmer megjelenítése szebben sikerül majd, mint a szóban forgó film plakátja. (Forrás: TMDB)

Amely egyébként hosszú éveken keresztül zajlott megszakításokkal a Covid miatti lezárások okán, nem állt be a produkció mögé nagyobb stúdió, a szerény költségvetés pedig nem is engedte volna meg, hogy utólag egy másik színésszel vegyék fel a jeleneteit. Ezért a történetből először kivágták a karakterét, de aztán rájöttek, 

hogy a mesterséges intelligencia segítségével mégis beilleszthetik Val Kilmert a filmbe. 

A valós eseményeket elmesélő sztori főszereplője két régész, Ann és Earl Morris, akik Amerika délnyugati részén ásatásokat végeznek, hogy feltárják a navajo nép történetét, Val Kilmer pedig Fintan atya, egy katolikus pap és indián spiritualista szerepében tűnik majd fel. 

Miként Coerte Voorhees a Variety cikkében hangsúlyozza, teljes mértékben a néhai sztárra szabták a karaktert, hiszen akárcsak Kilmer, ez a figura is indián származású, a délnyugathoz kötődik, ráadásul tuberkulózisban szenved, ami szintén rímel arra, milyen állapotban volt az élete utolsó éveiben a torokrákkal küzdő színész. 

Úgy érezte, ez egy fontos történet, amelyhez a nevét akarta adni. Ez adott önbizalmat nekem ahhoz, hogy azt mondjam: rendben, csináljuk meg! Még akkor is, ha egyesek vitatottnak tartják majd. Val ugyanis ezt akarta” – fogalmazott a rendező. 

A színész családja támogatta a projektet, és az alkotók rendelkezésére bocsátottak számtalan felvételt a sztár különböző életkorából. Ahogy Val Kilmer lánya, Mercedes Kilmer nyilatkozta, apja mélyen spirituális ember volt, aki erősen kötődött ehhez a felfedezésről és megvilágosodásról szóló történethez, amely az amerikai délnyugaton játszódik – azon a vidéken, ahol ő maga is élt, New Mexico államban.

Ezt a szellemiséget tiszteljük ebben a filmben, amelyet ő is magáénak vallott

– tette hozzá. 

Más kérdés, hogy eddig nem sok jó sült ki abból, ha digitális eszközökkel támasztottak fel színészeket. A Halálos iramban alkotói szerették volna méltóképpen lezárni Paul Walker történetszálát a hetedik epizódban, ezért a fináléban röviden feltűnt benne, de olyan ügyetlenül valósították meg, hogy mémek tárgya lett. És nem volt sokkal szerencsésebb az sem, amikor Robert De Nirót szintén mesterséges módon fiatalították meg Az írben: ugyan az arca félelmetesen hitelesen adta vissza az egykori önmagát, de kifejezetten röhejes volt az a jelenet, amikor megrugdos egy földön fekvő embert, hiszen jól érződött a mozgásán, hiába egyenesítették ki a ráncait, nem egy ereje teljében lévő negyvenes, hanem egy hetvenes férfit látunk.

Az is igaz, hogy az említett esetekben még nem állt rendelkezésre a mesterséges intelligencia, amelynek az elképesztő fejlődése lehetővé teheti, 

hogy valaki tényleg hitelesen támadjon fel a vásznon.

És bár az alkotók azt szeretnék bebizonyítani, hogy igenis lehet etikusan használni az AI-t, amennyiben sikerrel járnak, már csak a néhai sztárok örökösein és az erkölcsi kérdéseken kevésbé rugózó producereken múlik, hogy mikor árasztják el a mozit a jövőben új James Dean- vagy Marilyn Monroe-filmek. Talán közelebb vagyunk ahhoz, mint gondolnánk, hogy a Black Mirror világa már ne jövőképnek, hanem a múltunk megidézésének számítson. 

Nyitókép: Val Kilmer utolsó szerepe a Top Gun: Maverickben. Forrás: TMDB

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
patópál
2026. március 20. 16:01
Hullarablás. Rohadjanak meg az "örökösei".
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!