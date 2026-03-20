Kegyeletsértés vagy tiszteletadás? – Val Kilmer a halála után a mesterséges intelligencia segítségével visszatér a mozivászonra

Más kérdés, hogy eddig nem sok jó sült ki abból, ha digitális eszközökkel támasztottak fel színészeket. A Halálos iramban alkotói szerették volna méltóképpen lezárni Paul Walker történetszálát a hetedik epizódban, ezért a fináléban röviden feltűnt benne, de olyan ügyetlenül valósították meg, hogy mémek tárgya lett. És nem volt sokkal szerencsésebb az sem, amikor Robert De Nirót szintén mesterséges módon fiatalították meg Az írben: ugyan az arca félelmetesen hitelesen adta vissza az egykori önmagát, de kifejezetten röhejes volt az a jelenet, amikor megrugdos egy földön fekvő embert, hiszen jól érződött a mozgásán, hiába egyenesítették ki a ráncait, nem egy ereje teljében lévő negyvenes, hanem egy hetvenes férfit látunk.

Az is igaz, hogy az említett esetekben még nem állt rendelkezésre a mesterséges intelligencia, amelynek az elképesztő fejlődése lehetővé teheti,

hogy valaki tényleg hitelesen támadjon fel a vásznon.

És bár az alkotók azt szeretnék bebizonyítani, hogy igenis lehet etikusan használni az AI-t, amennyiben sikerrel járnak, már csak a néhai sztárok örökösein és az erkölcsi kérdéseken kevésbé rugózó producereken múlik, hogy mikor árasztják el a mozit a jövőben új James Dean- vagy Marilyn Monroe-filmek. Talán közelebb vagyunk ahhoz, mint gondolnánk, hogy a Black Mirror világa már ne jövőképnek, hanem a múltunk megidézésének számítson.