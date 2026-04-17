Val Kilmer AI előzetes mesterséges intelligencia

„Ne félj a holtaktól, ne félj tőlem” – mondja a mesterséges intelligencia által feltámasztott Val Kilmer (VIDEÓ)

2026. április 17. 09:15

Ijesztően élethű a végeredmény: a színész halála után a digitális technika segítségével tér vissza a mozikba. Val Kilmer ráadásul nem csupán egy rövid ideig lesz látható, nagyon is komoly szerepet kapott.

null
Német Dániel

Miként korábban megírtuk, az egy évvel ezelőtt elhunyt Val Kilmer nagyon vágyott rá, hogy szerepeljen az As Deep as the Grave című filmben, de a gégerákkal küzdő színész egészségügyi állapota nem engedte meg, hogy részt vegyen a forgatáson. 

Val Kilmer 2005-ben. Fotó: Georges Biard / Wikimedia Commons (CC BY-SA 3.0)
Val Kilmer 2005-ben. (Fotó: Georges Biard/Wikimedia Commons)

Coerte Voorhees író-rendező viszont nem tudta volna elképzelni, hogy a sztár ne tűnjön fel a művében, amely egyébként az első amerikai női régészről szól, aki a társával feltárja a navajo nép történetét. 

A projekt mellé állt Val Kilmer családja is, ahogy a színész lánya, Mercedes Kilmer nyilatkozott, 

az apja számára nagyon fontos volt a film spirituális vetülete, maga is büszke volt az indián származására, és az Egyesült Államoknak épp azon részén játszódik a sztori, ahol ő maga is élt.

És miként a Variety cikkében írják, Val Kilmer nem csupán tiszteletét teszi majd a vásznon, csaknem egyórányi jelenete lesz. Ahogyan pedig az alább megtekinthető előzetesből – amelyben meg is szólal – kiderül, félelmetesen élethűen keltették életre. 

Az alkotók egyébként több alkalommal hangsúlyozták, a mesterséges intelligencia etikus felhasználásában hisznek, és amennyiben elfogadjuk a jóindulatukat, akkor is 

enyhén szólva aggályos kérdéseket vet fel ez a precedens. 

Egyrészt a jövőben vajon hány színész támad majd fel hasonló eszközökkel, közülük számos olyan egykori sztár, akinek az örökösei kizárólag anyagi, és nem erkölcsi szempontok szerint mérlegelnek majd azzal kapcsolatban, hogy az elhunyt szerettük ilyen módon jelenjen meg. Másrészt kezdhetnek-e aggódni az élő színészek, hogy idővel annyira megszokjuk a digitálisan alkotott karaktereket, hogy már nem is lesz szükségük a munkájukra, hiszen jóval költséghatékonyabb számítógépekkel helyettesíteni őket. 

Utóbbi állítás talán elsőre szélsőségesnek tűnhet, de gondoljunk arra, milyen gyorsan elfogadtuk például az akciófilmek esetében azt, hogy manapság már kilencven százalékban nemhogy valódi robbanásokat nem láthatunk a méregdrága hollywoodi produkciókban sem, sokszor valódi lángcsóvákat sem. Míg a Halálos fegyver 3. forgatásán valóban levegőbe repítették az orlandói városházát (az épületet egyébként is lebontották volna, a stáb pedig készséggel átvállalta ezt a feladatot), ma már nem kérdés, hogy informatikusok, és nem tűzszerészek segítségével vennének fel egy ilyen jelenetet. 

És egy harmadik aspektus, amely mellett nem tudok elmenni a film kapcsán, és alkotói szempontból is öngyilkosságnak tűnik annak ellenére, hogy a megoldásnak nyilván hatalmas marketingértéke van. Lehet akármilyen mély, drámai és megrázó, Nobel- és Oscar-díjra egyaránt érdemes a történet, el nem tudom képzelni, hogy a moziban ülve valóban a mondanivalóra tudjak majd koncentrálni, és ne azt lessem folyton, mely pontokon csíphető tetten, hogy nem az igazi Val Kilmert látom.  

Nyitókép: Val Kilmer az As Deep as the Grave című filmben. (Forrás: TMDB)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
szim-patikus
2026. április 17. 09:22
OKÉ. Én inkább az élő cigánytempós köztolvajok büntetlenségétől félek ezért ORBÁNNAK A BÖRTÖNBEN A HELYE (a közvagyon biztonsága érdekében)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.