Még a Politico is kimondja: az EU gyenge és képtelen az egységre
Európának kevés hatalma vagy hajlandósága van az események alakítására.
A brüsszeli lap lerombolta Magyar Péter reményeit.
A vétó után – amellyel Orbán Viktor miniszterelnök újra blokkolta az Európai Unió Ukrajnának nyújtott hitelét – több európai vezető frusztrációját fejezte ki. Többen hangot adtak annak, hogy a Fidesz remélhetőleg elveszíti a választást, és akkor Magyarország nem áll többet útjába az ukránok támogatásának.
Azonban Philip Pilkington brit közgazdász kiszúrta, hogy noha az EU vezetői nyilvánosan Orbán bukását hirdetik, de zárt ajtók mögött valójában arra számítanak, kormányon marad a magyar miniszterelnök. Mint írta:
Zárt ajtók mögött mindenki tudja, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások hamisak, és Magyar Péter lemaradásban van a Brüsszel által készített zárt körű felmérés alapján”.
A Politico egyik cikkében arról írt, hogy a csütörtöki EU-csúcstalálkozón a vezetők arra számítottak, ha Orbánt újraválasztják, az olaj újraindul, és akkor Magyarország végre visszavonja a vétóját az ukrán hitellel kapcsolatban.
