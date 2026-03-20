Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
fidesz európai unió politico eu orbán viktor

A Politico kiszivárogtatta: Orbán győzelmét várják az EU vezetői

2026. március 20. 16:23

A brüsszeli lap lerombolta Magyar Péter reményeit.

A vétó után – amellyel Orbán Viktor miniszterelnök újra blokkolta az Európai Unió Ukrajnának nyújtott hitelét – több európai vezető frusztrációját fejezte ki. Többen hangot adtak annak, hogy a Fidesz remélhetőleg elveszíti a választást, és akkor Magyarország nem áll többet útjába az ukránok támogatásának.

Azonban Philip Pilkington brit közgazdász kiszúrta, hogy noha az EU vezetői nyilvánosan Orbán bukását hirdetik, de zárt ajtók mögött valójában arra számítanak, kormányon marad a magyar miniszterelnök. Mint írta: 

Zárt ajtók mögött mindenki tudja, hogy az ellenzéki közvélemény-kutatások hamisak, és Magyar Péter lemaradásban van a Brüsszel által készített zárt körű felmérés alapján”. 

A Politico egyik cikkében arról írt, hogy a csütörtöki EU-csúcstalálkozón a vezetők arra számítottak, ha Orbánt újraválasztják, az olaj újraindul, és akkor Magyarország végre visszavonja a vétóját az ukrán hitellel kapcsolatban. 

Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 25 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balbako_
2026. március 20. 18:24
Mi tudjuk.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. március 20. 18:11
Mi is...🤣🤣🤣🤣🤣
Válasz erre
1
0
simakutya
2026. március 20. 18:05
Nincs valós esélye a tiszának ,kólás dobozok ne üljenek be a miniszteri székekbe! Ha az ukik megnyitják a csapot akkor sem kellene hozzájárulni az uniós hitelhez,túl messzire mentek.Tartsanak előbb választásokat és meglátjuk! Az oroszok Zelenszkíjtől még a kapitulációt sem fogadja el,nem hogy egy békeszerződést!
Válasz erre
1
0
Sacap
2026. március 20. 18:03
2026.04.12.Fidesz kétharmad.Sárga lesz az ország.Budapesten majd lehet hőbörögni 3 napot.Aztán mindenki mehet nyaralni.A horvátokat hanyagolva....Ennyi..
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!