Még a Politico is kimondja: az EU gyenge és képtelen az egységre

Ritkán volt még ennyire nyilvánvaló az EU képtelensége arra, hogy vezető szerepet vállaljon a nemzetközi ügyekben – kezdi cikkét a Politico. A német Friedrich Merz, a francia Emmanuel Macron és az olasz Giorgia Meloni – a világ tíz legnagyobb gazdasága közül háromnak a vezetője – a többi 24 jelenlévővel félrenézni, egymással veszekedni vagy csak szavakkal tudott foglalkozni, miközben a bombázások, rakétatámadások és öldöklések folytatódtak.

Ezekben a nagyon nehéz pillanatokban, amelyekben élünk, minden eddiginél fontosabb, hogy fenntartsuk a nemzetközi szabályokon alapuló rendet”

– mondta az újságíróknak António Costa, az Európai Tanács elnöke, aki a brüsszeli találkozót vezette. „A másik lehetőség a káosz. A másik lehetőség az ukrajnai háború. A másik lehetőség a közel-keleti háború.” És ezzel a beszéddel nagyjából minden elhangzott – teszi hozzá a Politico.