Ft
Ft
13°C
3°C
Ft
Ft
13°C
3°C
03. 20.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
G. Fodor Gábor Mesterterv országgyűlési választás 2026 Brüsszel Európai Bizottság Mráz Ágoston Sámuel

Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nemcsak Ukrajna sürgeti

2026. március 20. 18:58

Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.

Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: ha nincs olaj, nincs pénz. Amíg az ukrán elnök nem indítja újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, addig Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Így amíg a csütörtöki EU-s csúcson a magyar kormányfőnek több uniós vezető is kemény üzenetet küldött, Zelenszkijnek egyik sem. Mi lehet ennek az oka? És mi köze mindennek április 12-höz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!

G. Fodor: Brüsszelből is április 12. felől néznek a dolgokra

„Mindenre április 12. felől kell nézni” – fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette: „fura módon Brüsszelből is április 12. felől néznek a dolgokra”, és az elemző szerint a csütörtöki csúcs lényege is az volt, hogy

hatalmas a nyomás: nem érkezik kőolaj, Brüsszel mindenféle eszközt bevet, a németek is és a mi pozíciónk változatlan.

Ez nekem azt üzeni, hogy

a nemzeti kormány elkötelezettsége a politikájához erős és kikezdhetetlen. És már csak három hét van”

– hívta fel a figyelmet.

„Lehet, hogy azok a számítások, amiket Brüsszel megfogalmaz április 12-vel kapcsolatban kiábránduláshoz fognak vezetni, és akkor lesz elmozdulás a (brüsszeli – a szerk.) pozícióban, de addig nem lesz. Erről szólt nekem a tegnapi nap” – tette hozzá a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.

A Mesterterv legutóbbi adását a cikkünk elején található videóra, vagy ide kattintva tudja megnézni.

Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Összesen 10 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2026. március 20. 20:42
Túl azon, hogy politikai zseni, hogy mást ne mondjak, Európa legrégebben hivatalban levő, ötszörös miniszterelnöke, de elképesztő a munkabírása is. Brüsszelből egyenesen Szentendrére. Hajrá Viktor, lezúzzuk a brüsszeli és hazai komcsi csürhét, az ukrán ügynököket.
Válasz erre
1
0
Hejjas_Ivan_Egyenlo_Banasmod_Szakkollegium
2026. március 20. 20:17
na mi van ukránok? feltételek meg szuperfeltételeket kaptatok?
Válasz erre
3
0
Performan
•••
2026. március 20. 20:10 Szerkesztve
"amíg a csütörtöki EU-s csúcson a magyar kormányfőnek több uniós vezető is kemény üzenetet küldött, Zelenszkijnek egyik sem. Mi lehet ennek az oka?" Egyszerű: az olajblokád nem az ukránok ötelete volt, hanem az Európai Bizottságé és Merzé. Zelenszkij már rég visszaindította volna, ha engedik, sőt pár napig működött is az ún. támadás után. A leállításra egyértelműen Magyarország uniós ellenségei adtak utasítást és hozták ezzel még nehezebb helyzetbe Ukrajnát, meg Magyarországot. Még az is lehet, hogy a magyar bojkott lehetőségét is számba vették, mivel persze a 90 milliárdot sem kívánják kifizetni. Majd a magyarok elviszik a balhét - gondolhatták.
Válasz erre
3
0
Camael
2026. március 20. 20:03
amig nem lesz egy magyar tulajdonú vezeték addig ezzel a problémával fogunk szembesülni, nincsen az az ár amiért nem érné meg vásárolni vagy építeni egyet, hogy saját ellátási képességgel rendelkezzünk
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!