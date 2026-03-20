Győzelemre áll Orbán Brüsszelben, ráadásul a Bizottságot nemcsak Ukrajna sürgeti
2026. március 20. 18:58
Minden eszközzel a kormányfő ellen dolgozik a baloldali elit — és az idő egyre fogy.
2026. március 20. 18:58
Orbán Viktor üzent Zelenszkijnek: ha nincs olaj, nincs pénz. Amíg az ukrán elnök nem indítja újra az olajszállítást a Barátság kőolajvezetéken, addig Magyarország blokkolja az Ukrajnának szánt 90 milliárd eurós hadikölcsönt. Így amíg a csütörtöki EU-s csúcson a magyar kormányfőnek több uniós vezető is kemény üzenetet küldött, Zelenszkijnek egyik sem. Mi lehet ennek az oka? És mi köze mindennek április 12-höz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
G. Fodor: Brüsszelből is április 12. felől néznek a dolgokra
„Mindenre április 12. felől kell nézni” – fogalmazott a fenti kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója kifejtette: „fura módon Brüsszelből is április 12. felől néznek a dolgokra”, és az elemző szerint a csütörtöki csúcs lényege is az volt, hogy
hatalmas a nyomás: nem érkezik kőolaj, Brüsszel mindenféle eszközt bevet, a németek is és a mi pozíciónk változatlan.
Ez nekem azt üzeni, hogy
a nemzeti kormány elkötelezettsége a politikájához erős és kikezdhetetlen. És már csak három hét van”
– hívta fel a figyelmet.
„Lehet, hogy azok a számítások, amiket Brüsszel megfogalmaz április 12-vel kapcsolatban kiábránduláshoz fognak vezetni, és akkor lesz elmozdulás a (brüsszeli – a szerk.) pozícióban, de addig nem lesz. Erről szólt nekem a tegnapi nap” – tette hozzá a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója.