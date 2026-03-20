A digitális kuruzslás nyomában – mit higgyünk el az egészségtrendekből? – itt a legújabb Vizit

A Vizit legfrissebb adásában Dr. Kőnig Róbert egy olyan vendégével beszélget, aki milliós nézettségű videókat gyárt, de nem készült tudatosan „medfluencernek”. Janka története, ennél sokkal emberibb: a gimis osztályvideók vágása és az éneklős videók után egy véletlen folytán vált a digitális egészségügy meghatározó arcává. Az áttörést egy egyszerű, orvosi ruhás videó hozta meg, amely lavinaként indította el az online karrierjét.

„Abszolút nem így volt ez nálam, hogy akkor én most egyik pillanatról a másikra felkeltem, hogy medfluencer leszek. Ez nálam egy olyan váratlan dolog volt, amire soha nem voltam igazán felkészülve.”

A hirtelen jött figyelem világított rá arra, mekkora szükség van a hiteles tájékoztatásra a zajos online térben. Janka ekkor döntött úgy, hogy őszintén beszél a hivatásáról, legyen szó a bonctermi élmények feldolgozásáról vagy a vizsgaidőszakok nehézségeiről.