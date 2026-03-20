Gyászol a világ: elhunyt Chuck Norris színészlegenda (GALÉRIA)

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, 86 éves korában elhunyt Chuck Norris színészlegenda. Az ikon halálhírét családja erősítette meg.
Mint írtak, Chuck Norris „családja körében volt, békében távozott.”
„A világ számára ő harcművész, színész és az erő szimbóluma volt. Számunkra hűséges férj, szerető apa és nagypapa, csodálatos testvér és családunk szíve volt” – fogalmazott a Norris-család.
Mint ismert, a színész remek kapcsolatot ápolt Orbán Viktor miniszterelnökkel is. „Isten veled, Barátom!” – búcsúzott a kormányfő a színész-harművésztől.
Nyitókép: Facebook / Chuck Norris