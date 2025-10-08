Ft
Orbán Viktor egyetlen fotót posztolt: ez volt az a pillanat, amikor Herr Weber kezébe vette a tiszás gyeplőt

2025. október 08. 08:12

A miniszterelnök megdöbbentőnek és szégyenteljesnek nevezte az Európai Parlament keddi döntését.

2025. október 08. 08:12
null

Ahogy lapunk korábban megírta, az Európai Parlament nem támogatta Magyar Péter mentelmi jogának felfüggesztését. A felháborodást kiváltó döntésre Orbán Viktor miniszterelnök is reagált a közösségi oldalán.

Bejegyzésében az Európai Parlament döntését megdöbbentőnek és szégyenteljesnek nevezte.

A miniszterelnök szerint a brüsszeli elit lényegében bárkinek hajlandó falazni, ha az segít letéríteni Magyarországot a saját útjáról. „Jöhet lopás, bennfentes kereskedés vagy testi sértés, ők mindenkit tisztára mosnak” – tette hozzá. Orbán Viktor bejegyzésében továbbá rámutatott, hogy „az újkori magyar demokrácia története során olyan még sosem fordult elő, hogy az ellenzék vezérének sorsa külföldi képviselők kezében legyen”, hozzátette hogy „tegnap óta ott van”.

A miniszterelnök továbbá azt írta, hogy „a Tisza nem több, mint egy brüsszeli projekt”.

A programjuk Brüsszel programja. Azt pedig már jól ismerjük: migráció, adóemelés, Ukrajna kistafírozása pénzzel és fegyverekkel. Jobb ebből kimaradni! 

– tette hozzá Orbán Viktor.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

***

borsos-2
2025. október 08. 09:31
Ha már így összenőttek, ha bukik a poloska, akkor menjen vele a levesbe a wéreb is!
letsgobrandon-2
2025. október 08. 08:42
ki lepődött meg...pffff ha egy antifás terrorista szutyok is ott űlhet
Héja
2025. október 08. 08:31
Orbán megerősítette a nyilvánvalót. M. Péter Weber Manci projektje.
