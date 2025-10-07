Leleplezte Magyar Péter nagy ferdítését Orbán Viktor: A mentelmi jog függőséget okoz

Orbán Viktor új Facebook-videójában Magyar Péter egyik múltbéli nagy ferdítésére hívta fel a figyelmet.

A Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, hogy nem fogja felvenni az Európai Parlament képviselői mandátumot, amivel járna a mentelmi jog. Ennek ellenére Magyar Péter a mai napig EP képviselő.

A videóban jól látszik, hogy a Tisza Párt elnöke korábban már egy fórumon is elmondta, hogy egy választási győzelem esetén eltörölné a mentelmi jogot, amivel saját magát is szembeállítaná a magyarországi jogrendszerrel.