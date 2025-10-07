Leleplezte Magyar Péter nagy ferdítését Orbán Viktor: A mentelmi jog függőséget okoz

Botrány: a Tisza egészségügyi szakértője bezárná a kisebb kórházakban a szülészeteket
Magyar Péter saját szakpolitikusa arról beszélt, hogy a Tisza szülészeteket záratna be.
Magyar Péter korábban azt mondta, nem fog élni az EP-képviselőknek járó mentelmi joggal, a valóság azonban ennek épp az ellenkezője.
Orbán Viktor új Facebook-videójában Magyar Péter egyik múltbéli nagy ferdítésére hívta fel a figyelmet.
A Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, hogy nem fogja felvenni az Európai Parlament képviselői mandátumot, amivel járna a mentelmi jog. Ennek ellenére Magyar Péter a mai napig EP képviselő.
A videóban jól látszik, hogy a Tisza Párt elnöke korábban már egy fórumon is elmondta, hogy egy választási győzelem esetén eltörölné a mentelmi jogot, amivel saját magát is szembeállítaná a magyarországi jogrendszerrel.
A kijelentések ellenére azonban, Magyar Péter mellett Brüsszelben napról-napra áll ki az Európai Parlament, ami nem hajlandó felfüggeszteni a Tisza Párt politikusának mentelmi jogát.
Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget”
– írta közösségi-média bejegyzésében Orbán Viktor.
Nyitókép: FREDERICK FLORIN / AFP
