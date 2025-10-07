Ft
10. 07.
kedd
Magyar Péternek Brüsszel Tisza mentelmi jog Európai Parlament Orbán Viktor

Leleplezte Magyar Péter nagy ferdítését Orbán Viktor: A mentelmi jog függőséget okoz

2025. október 07. 16:08

Magyar Péter korábban azt mondta, nem fog élni az EP-képviselőknek járó mentelmi joggal, a valóság azonban ennek épp az ellenkezője.

2025. október 07. 16:08
null

Orbán Viktor új Facebook-videójában Magyar Péter egyik múltbéli nagy ferdítésére hívta fel a figyelmet. 

A Tisza Párt elnöke korábban azt mondta, hogy nem fogja felvenni az Európai Parlament képviselői mandátumot, amivel járna a mentelmi jog. Ennek ellenére Magyar Péter a mai napig EP képviselő.

A videóban jól látszik, hogy a Tisza Párt elnöke korábban már egy fórumon is elmondta, hogy egy választási győzelem esetén eltörölné a mentelmi jogot, amivel saját magát is szembeállítaná a magyarországi jogrendszerrel. 

A kijelentések ellenére azonban, Magyar Péter mellett Brüsszelben napról-napra áll ki az Európai Parlament, ami nem hajlandó felfüggeszteni a Tisza Párt politikusának mentelmi jogát.

Vigyázat! A mentelmi jog függőséget okoz! Brüsszeli függőséget”

– írta közösségi-média bejegyzésében Orbán Viktor.

