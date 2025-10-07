Botrány: a Tisza egészségügyi szakértője bezárná a kisebb kórházakban a szülészeteket

El kell gondolkodni, hogy milyen osztályokat érdemes működtetni a kisebb kórházakban – mondta Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa az ATV-ben.

Szerinte ha egy szülészeten évente „több száz szülés nem történik meg”, az „nem jó”, és „betegbiztonsági szempontból nem fenntartható”. Hegedűs úgy véli, egy ortopéd sebésznél ugyanez a helyzet. Ha valaki csak évente 10-12 térdprotézist operál, akkor „az nem lehet jó sebész”. Mint mondta, betegbiztonsági szempontból nem jó, ha valaki csak havonta egyszer operál. „Egy jó sebész, az megoperál akár több százat, háromszázat, négyszázat”.

A Tisza Párt szakpolitikusa által elmondottak azért is különösen érdekesek, mert Magyar Péter már legalább a tavalyi EP-választás kampánya óta azzal hergel, hogy a magyar egészségügyben szülészeteket vagy más osztályokat zárnak be. Az EP-választás előtti vitán a köztelevízióban a bezárt szülészetek miatt „aggódott” látványosan, de Takács Péter egészségügyi államtitkárt is meg nem nevezett – és alá nem támasztott – osztálybezárások miatt szólította fel lemondásra.

Iskolákat és kórházakat akar bezárni a Tisza