Tarr Zoltán Tisza Magyar Péter

Botrány: a Tisza egészségügyi szakértője bezárná a kisebb kórházakban a szülészeteket

2025. október 07. 15:48

Magyar Péter már legalább az EP-választási kampány óta látványosan „aggódik” a szülészetek és más osztályok bezárása miatt, erre most saját szakpolitikusa arról kezdett beszélni, hogy a Tisza szülészeteket záratna be.

2025. október 07. 15:48
null

El kell gondolkodni, hogy milyen osztályokat érdemes működtetni a kisebb kórházakban – mondta Hegedűs Zsolt, a Tisza Párt egészségügyi szakpolitikusa az ATV-ben.

Szerinte ha egy szülészeten évente „több száz szülés nem történik meg”, az „nem jó”, és „betegbiztonsági szempontból nem fenntartható”. Hegedűs úgy véli, egy ortopéd sebésznél ugyanez a helyzet. Ha valaki csak évente 10-12 térdprotézist operál, akkor „az nem lehet jó sebész”. Mint mondta, betegbiztonsági szempontból nem jó, ha valaki csak havonta egyszer operál. „Egy jó sebész, az megoperál akár több százat, háromszázat, négyszázat”.

A Tisza Párt szakpolitikusa által elmondottak azért is különösen érdekesek, mert Magyar Péter már legalább a tavalyi EP-választás kampánya óta azzal hergel, hogy a magyar egészségügyben szülészeteket vagy más osztályokat zárnak be. Az EP-választás előtti vitán a köztelevízióban a bezárt szülészetek miatt „aggódott” látványosan, de Takács Péter egészségügyi államtitkárt is meg nem nevezett – és alá nem támasztott – osztálybezárások miatt szólította fel lemondásra.

Iskolákat és kórházakat akar bezárni a Tisza

Ahogy arról korábban beszámoltunk, kikerült egy idén február elsején, Sárospatakon készült felvétel Tarr Zoltánról, amelyben a tiszás politikus bevallja, a Tisza által leginkább támadott közszolgáltatásokat – oktatás és egészségügy – teljesen leépítené a párt. Mint Tarr fogalmazott,

nem biztos, hogy mindenhol szükség van teljes általános iskolára, ahogy az egészségügyben sem feltétlenül kell mindenütt a régi ágyszámokat fenntartani.”

Véleménye szerint az egész rendszert át kell gondolni, és a helyi igényekhez, lehetőségekhez igazítani.

Tarr Zoltán elszólását itt nézheti meg:

Nyitókép forrása: Facebook
 

 

londonbaby
2025. október 07. 18:24
te rohadt paraszt !!!! itt nem mindenki buzi mint nálatok libsi balos genderbuzi csürhe !!!! Tudod itt a Nők még szülni is tudnak..FÉRFIAKTÓL !!!.... nem úgy mint nálatok MOSOGATÓRONGY libsi büdös tetves buzi patkányok !!!
Válasz erre
0
0
makapaka2
2025. október 07. 18:13
Pöti mindig azt tenné, amit Brüsszelben éppen kérnek tőle.Ezért futtatnak egy ilyen beteg, gerinctelen, zsarolható alakot.
Válasz erre
2
0
Ízisz
•••
2025. október 07. 17:45 Szerkesztve
Z. Ez a hegedűs is egy ostoba Brüsszel kutya!!! Azért ujjúlt meg a magyar egészségügy, hogy ahol kevés beavatkozás van, oda lehet időpontot kérni arról a helyről ahol meg túl sokan várakoznának!!! Én is többször használtam már ezt a lehetőséget!!! Még a beutalós szakrendelésekre is!!! Hónapokat lehet spórolni!!! Nem kell semmit bezárni!!! Mocskos hazaáruló tiszás aljadék!!!💯❗🤬
Válasz erre
7
0
totumfaktum-2
2025. október 07. 17:26
De jó hogy így aggódsz, Picnic Niki. Meséld csak el szépen, milyen terveitek vannak a családtámogatásokkal és a családi adókedvezményekkel? Erről kaptál szöveget a kenyéradó ngo-tól? Kezdheted Petschnig Mária Zita Tisza-szigeteknek tartott rendezvényein előadott förmedvényeivel! És még képes vagy a napi kommentpénzedért demográfiáért álaggódó szöveget bemásolni? Jól fizet a Peti?
Válasz erre
4
0
