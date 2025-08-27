Tseber Roland újra üzent Magyarországnak: „Ez Orbánék valódi arca”

Megszólalt az ukrán kémügy főszereplője Sebestyén József megölése kapcsán – egyből Orbán Viktor jutott eszébe
„Ez nem részvét. Ez a halál politikai felhasználása.”
Teljesen kiakadt az ukrán kémügy főszereplője.
Tseber Roland újra üzent a Facebook-oldalán Orbán Viktornak. „Miközben Ukrajna naponta vérrel és életekkel fizet a szabadságért, Orbán Viktor kormánya pert indít az Európai Unió ellen – csak azért, mert a befagyasztott orosz vagyonból származó pénzt Ukrajna támogatására fordítják.
Ez a pénz nem »adomány«, hanem jogos válasz Moszkva bűneire.
Ebből vásárolunk fegyvert, ebből védjük a gazdaságot, ebből biztosítjuk, hogy ne pusztítsanak el minket” – írta az ukrán kémügy főszereplője, majd így összegzett: „ez Orbánék valódi arca: amikor mi harcolunk a túlélésért, ők Moszkva érdekeit védik.”
A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Tseber Roland, Magyar Péter ukrán szövetségese interjút adott a Magyar Narancsnak, erről a kémügy főszereplője közösségi oldalán is beszámolt. Mint írta, a központi téma a munkácsi tragikus esemény, a Flex gyár rakétatámadása volt.
