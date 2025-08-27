Tseber Roland újra üzent Magyarországnak: „Ez Orbánék valódi arca”

Tseber Roland újra üzent a Facebook-oldalán Orbán Viktornak. „Miközben Ukrajna naponta vérrel és életekkel fizet a szabadságért, Orbán Viktor kormánya pert indít az Európai Unió ellen – csak azért, mert a befagyasztott orosz vagyonból származó pénzt Ukrajna támogatására fordítják.

Ez a pénz nem »adomány«, hanem jogos válasz Moszkva bűneire.

Ebből vásárolunk fegyvert, ebből védjük a gazdaságot, ebből biztosítjuk, hogy ne pusztítsanak el minket” – írta az ukrán kémügy főszereplője, majd így összegzett: „ez Orbánék valódi arca: amikor mi harcolunk a túlélésért, ők Moszkva érdekeit védik.”