08. 27.
szerda
háború Háború a Földön Kreml (Moszkva) Ukrajna Tseber Roland Oroszország vagyon kémügy Orbán Viktor Európai Unió

Tseber Roland újra üzent Magyarországnak: „Ez Orbánék valódi arca”

2025. augusztus 27. 19:51

Teljesen kiakadt az ukrán kémügy főszereplője.

2025. augusztus 27. 19:51
Tseber Roland újra üzent a Facebook-oldalán Orbán Viktornak. „Miközben Ukrajna naponta vérrel és életekkel fizet a szabadságért, Orbán Viktor kormánya pert indít az Európai Unió ellen – csak azért, mert a befagyasztott orosz vagyonból származó pénzt Ukrajna támogatására fordítják.

Ez a pénz nem »adomány«, hanem jogos válasz Moszkva bűneire.

Ebből vásárolunk fegyvert, ebből védjük a gazdaságot, ebből biztosítjuk, hogy ne pusztítsanak el minket” – írta az ukrán kémügy főszereplője, majd így összegzett: „ez Orbánék valódi arca: amikor mi harcolunk a túlélésért, ők Moszkva érdekeit védik.”

A Mandiner is beszámolt róla korábban, hogy Tseber Roland, Magyar Péter ukrán szövetségese interjút adott a Magyar Narancsnak, erről a kémügy főszereplője közösségi oldalán is beszámolt. Mint írta, a központi téma a munkácsi tragikus esemény, a Flex gyár rakétatámadása volt.

 

jostothu
2025. augusztus 27. 21:47
A mai Ukrajna nagy része történelmileg is orosz föld, vagy Sztálin által összehordott idegen terület, amit Hruscsov és Gorbacsov hibájából ma ukránnak hívnak. Éppen ideje lenne az amerikai rendezésű ukrán puccs után elszámolni egy béke tárgyalás keretében.
blf2
2025. augusztus 27. 21:46
te egy ócska szar kém vagy.foglalkozz azzal,hova fogsz menekülniakkor amikor üt az óra
Nagyvakond
•••
2025. augusztus 27. 21:42 Szerkesztve
Ukrán Roland elég sűrűn, minden szarral kapcsolatban "üzenget" Orbánnak @orbanviktor-megjelöléssel az Instán. Most pl. azt, hogy "a történelem ezt nem fogja megbocsátani @orbanviktor" (ukránul).
Magyarvagyoknemturista
2025. augusztus 27. 21:39
Ingyenélő patkányok vagytok! Kussolj te neonáci faszszopó!
