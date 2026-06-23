Őrsi Gergely a börtönben is megkapja a testületi anyagokat, és saját előterjesztéseket írhat

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Sajtóértesülés szerint mintegy négy szála van az egyre terebélyesedő korrupciós ügynek, melynek szálai Pécsig is leérnek.
Az előzetes letartóztatásban lévő baloldali Őrsi Gergely továbbra is részt vesz a II. kerületi önkormányzat döntéshozatalában.
Őrsi Gergely II. kerületi baloldali polgármestert június elején – MSZP-s, fideszes és momentumos politikusok mellett – letartóztatták egy korrupciós ügyben, melynek hátterében parkfenntartási és közétkeztetési szerződések állnak, számolt be mások mellett a Mandiner.hu is.
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Sajtóértesülés szerint mintegy négy szála van az egyre terebélyesedő korrupciós ügynek, melynek szálai Pécsig is leérnek.
Őrsi ügyvédjén keresztül eljuttatott közleményében június 4-én azt írta: „a II. kerületi Önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát”.
A 24.hu most megkereste Varga Előd Bendegúzt, Őrsi általános helyettesét, aki írásban reagált lapnak, és válaszában kiemelte, hogy az önkormányzat működése zavartalan, minden kötelező és önként vállalt feladatot elvégeznek.
A döntéshozatalban polgármester úr továbbra is részt vesz, a testületi anyagokat megkapja, azokat el tudja olvasni, megjegyzést tud írni hozzájuk. Van lehetőség arra, hogy módosítást vagy akár új előterjesztést írjon, egyúttal továbbra is felelős az önkormányzat döntéseiért”
– írta. Hozzátette azt is, hogy a tervezett önkormányzati programokkal kapcsolatban sincsen változás, „azokban az esetekben, ahol szükséges, a helyettesítési rend szerint általános helyettesként én veszek részt”.
Emlékezetes, Kiss Lászlót, Óbuda baloldali polgármesterét kétezer-huszonnégy augusztus közepén vették őrizetbe hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújával. Tavaly február közepén újabb három hónappal hosszabbították meg a letartóztatását. Nemcsak Kiss Lászlót tartóztatták le, nem sokkal a júniusi önkormányzati választás után a kerület korábbi MSZP-s alpolgármestere, Czeglédy Gergő is börtönbe került.
Kiss László teljes szabadlábra helyezésről tavaly májusban döntött a bíróság, addig a börtönből dolgozott.
Az akkori, megalapozott gyanú szerint Kiss a 2019. októberi polgármesterré választása után megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. Ehhez az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. A vádakat Kiss László a kezdetektől tagadta.
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