Őrsi Gergely a börtönben is megkapja a testületi anyagokat, és saját előterjesztéseket írhat

Emlékezetes, Kiss Lászlót, Óbuda baloldali polgármesterét kétezer-huszonnégy augusztus közepén vették őrizetbe hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújával. Tavaly február közepén újabb három hónappal hosszabbították meg a letartóztatását. Nemcsak Kiss Lászlót tartóztatták le, nem sokkal a júniusi önkormányzati választás után a kerület korábbi MSZP-s alpolgármestere, Czeglédy Gergő is börtönbe került.

Kiss László teljes szabadlábra helyezésről tavaly májusban döntött a bíróság, addig a börtönből dolgozott.

Az akkori, megalapozott gyanú szerint Kiss a 2019. októberi polgármesterré választása után megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. Ehhez az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. A vádakat Kiss László a kezdetektől tagadta.