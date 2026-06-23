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kiss lászló őrsi gergely önkormányzat börtön

Őrsi Gergely a börtönben is megkapja a testületi anyagokat, és saját előterjesztéseket írhat

2026. június 23. 19:47

Az előzetes letartóztatásban lévő baloldali Őrsi Gergely továbbra is részt vesz a II. kerületi önkormányzat döntéshozatalában.

2026. június 23. 19:47
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Őrsi Gergely II. kerületi baloldali polgármestert június elején – MSZP-s, fideszes és momentumos politikusok mellett – letartóztatták egy korrupciós ügyben, melynek hátterében parkfenntartási és közétkeztetési szerződések állnak, számolt be mások mellett a Mandiner.hu is.

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Őrsi ügyvédjén keresztül eljuttatott közleményében június 4-én azt írta: „a II. kerületi Önkormányzat működik, minden feladatot zökkenőmentesen ellát”.

A 24.hu most megkereste Varga Előd Bendegúzt, Őrsi általános helyettesét, aki írásban reagált lapnak, és válaszában kiemelte, hogy az önkormányzat működése zavartalan, minden kötelező és önként vállalt feladatot elvégeznek.

A döntéshozatalban polgármester úr továbbra is részt vesz, a testületi anyagokat megkapja, azokat el tudja olvasni, megjegyzést tud írni hozzájuk. Van lehetőség arra, hogy módosítást vagy akár új előterjesztést írjon, egyúttal továbbra is felelős az önkormányzat döntéseiért”

– írta. Hozzátette azt is, hogy a tervezett önkormányzati programokkal kapcsolatban sincsen változás, „azokban az esetekben, ahol szükséges, a helyettesítési rend szerint általános helyettesként én veszek részt”.

Emlékezetes, Kiss Lászlót, Óbuda baloldali polgármesterét kétezer-huszonnégy augusztus közepén vették őrizetbe hivatali vesztegetés elfogadásának gyanújával. Tavaly február közepén újabb három hónappal hosszabbították meg a letartóztatását. Nemcsak Kiss Lászlót tartóztatták le, nem sokkal a júniusi önkormányzati választás után a kerület korábbi MSZP-s alpolgármestere, Czeglédy Gergő is börtönbe került.

Kiss László teljes szabadlábra helyezésről tavaly májusban döntött a bíróság, addig a börtönből dolgozott.

Az akkori, megalapozott gyanú szerint Kiss a 2019. októberi polgármesterré választása után megállapodott egy ismerősével, hogy az érdekeltségébe tartozó cégek rendszeresen megbízásokat kapnak az önkormányzattól, amiért cserébe neki és további – az önkormányzatnál dolgozó – hivatalos és nem hivatalos személyeknek pénzt kell visszafizetni. Ehhez az önkormányzat fiktív, túlárazott szerződéseket kötött több, erre a célra létrehozott gazdasági társasággal. A valóságban a színlelt vállalkozási szerződésekben írt szolgáltatást, termékbeszerzést nem a szerződő cégek, hanem más gazdasági társaságok teljesítették a szerződésben vállalt árnál alacsonyabb összegért. A vádakat Kiss László a kezdetektől tagadta.

Nyitókép forrása: Facebook

 

Összesen 8 komment

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Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2026. június 23. 20:30
Javaslom neki, hogy kezdjen el írni egy könyvet is. Mein Méhlegelő. Bocs. :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
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2
0
nuevas-reglas
2026. június 23. 20:11
azert hivjak elozetes letartoztatasnak, mert ilyenkok meg nem bunozo azaz miert ne venne reszt a politikai donteshozatalban...
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0
4
bogdan5-aki-vigan-jatszott-mig-elevenen-egtek-az-oroszok
•••
2026. június 23. 20:09 Szerkesztve
GONDOLOM A BOLSEVIK BÍRÓSÁG NEM TILTOTTA EL A KÖZÜGYEK GYAKORLÁSÁTÓL UGYE? "CSAK KIS NYILAS VOLT AZOKNAK MEG MEGBOCSÁTOTTAK"
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0
0
pollip
2026. június 23. 19:53
Remélem, költségtérítést is kap, mint Kiss.
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4
0
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