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magyar államkincstár zebegény önkormányzat polgármester

A fizetésképtelenség szélén Zebegény, veszélybe kerültek az önkormányzati bérek

2026. július 04. 13:47

A zárszámadás körüli vita miatt felfüggesztették a település finanszírozását, a dolgozók béreinek kifizetése is bizonytalanná vált.

2026. július 04. 13:47
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Komoly pénzügyi nehézségek alakultak ki Zebegényben, miután a Magyar Államkincstár június közepén felfüggesztette a település finanszírozását a 2025-ös zárszámadás elfogadásának hiánya miatt – írja a Telex

A döntés következtében az önkormányzatnak várhatóan nem lesz elegendő forrása mintegy harminc alkalmazott bérének kifizetésére.

A képviselő-testület többsége azért nem támogatta a zárszámadást, mert álláspontjuk szerint az önkormányzat tavaly jelentősen túllépte az eredetileg tervezett kiadási keretet. Hajnal Péter képviselő szerint egy független vizsgálatnak kellene tisztáznia, mire fordították a vitatott összegeket, addig pedig nem kívánják jóváhagyni a dokumentumot. A képviselők a bérek kifizetését hitelfelvétellel oldanák meg, ugyanakkor a polgármesterrel való együttműködés hiányára is panaszkodnak.

Ferenczy Ernő polgármester nem kívánt nyilatkozni az ügyben, közösségi oldalán azonban politikai hangulatkeltésnek nevezte a zárszámadás körüli vitát. Bejegyzése szerint a képviselők által javasolt hitelfelvétel eladósítaná a települést, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a már előkészített hitel felvételére éppen a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt nincs lehetőség. A polgármester közölte: a júniusi bérek kifizetése már meghiúsult, és a júliusi fizetések folyósítása is veszélybe kerülhet.

A Telex felidézi, hogy Zebegényben az elmúlt években többször is komoly konfliktusok alakultak ki a helyi politikában. A jelenlegi ciklusban is rendkívül feszült a viszony a polgármester és a képviselő-testület többsége között, amely korábban még Ferenczy Ernő felfüggesztéséről is döntött. A település vezetésében kialakult konfliktus most már az önkormányzat működését és pénzügyi stabilitását is közvetlenül veszélyezteti.

Nyitókép: Zebegény

 

Összesen 9 komment

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Sorrend:
selyemmajom
2026. július 04. 15:30
Mehet a falurombolás Petru Maghiarescu vezetésével.
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0
0
bf109g14
2026. július 04. 14:53
Utánanéztem. Volt régen egy polgármester, aki tette a dolgát, voltak fesztiválok, útfelújítások, közösségi programok, fejlődött a település. Aztán lemondott egészségi állapotára hivatkozva, és az alpolgi vette át ügyvivőként a stafétát. Egy facebookos hangulatkeltő, mindenszarista lett az időközin az egyik jelölt (2022). A kampányban elszámoltatást ígért, lopásról beszélt, öt percet adott a korábbi vezetésnek a menekülésre, azt ígérte, mindent jobban fog csinálni, nem lesz lopás. És nyert. Minden folyamatban lévő beruházást leállított. A falu hatalmas összegeket veszített, kötbér, stb. Ha nehézzé vált a helyzet, elment táppénzre. Aztán a sorozatos botrányai végett lemondatták, a jelenlegi polgi pedig nyert 24-ben. Csak épp a testülettel nem jönnek ki, kölcsönös vádaskodások, zűrös ügyek, néhol jogellenesnek tűnő akadályoztatás, és határozatképtelenség a menetrend. Azért érdekes a sztori, mert évekkel korábban és kicsiben hasonló ment végbe, mint most az országban.
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6
0
Sróf
•••
2026. július 04. 14:17 Szerkesztve
Érdekes hely ez a Zebegény. Valószínűleg a beköltözők átvették az uralmat. 2022-ben az előző polgárjenőné lemondása miatt megválasztottak egy pszichés beteg polgárjenőnét, aki aztán ollóval szúrta meg az alpolgárjenőt, aki aztán 2024-től a polgárjenő, és most őt akarják kicsinálni. Szerk.: bocsánat, rosszul emlékeztem, az ollóval megszúrt személy nem az akkori alpolgárjenő (mostani polgárjenő) volt, hanem egy másik képviselő. Nem mintha bármi jelentősége lenne.
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7
0
billysparks
2026. július 04. 14:16
Áradjon!
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2
0
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