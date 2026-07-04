A fizetésképtelenség szélén Zebegény, veszélybe kerültek az önkormányzati bérek

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Becságh Péter korábban a Roche Magyarország egészségügyi innovációért felelős vezetőjeként dolgozott.
A zárszámadás körüli vita miatt felfüggesztették a település finanszírozását, a dolgozók béreinek kifizetése is bizonytalanná vált.
Komoly pénzügyi nehézségek alakultak ki Zebegényben, miután a Magyar Államkincstár június közepén felfüggesztette a település finanszírozását a 2025-ös zárszámadás elfogadásának hiánya miatt – írja a Telex.
A döntés következtében az önkormányzatnak várhatóan nem lesz elegendő forrása mintegy harminc alkalmazott bérének kifizetésére.
A képviselő-testület többsége azért nem támogatta a zárszámadást, mert álláspontjuk szerint az önkormányzat tavaly jelentősen túllépte az eredetileg tervezett kiadási keretet. Hajnal Péter képviselő szerint egy független vizsgálatnak kellene tisztáznia, mire fordították a vitatott összegeket, addig pedig nem kívánják jóváhagyni a dokumentumot. A képviselők a bérek kifizetését hitelfelvétellel oldanák meg, ugyanakkor a polgármesterrel való együttműködés hiányára is panaszkodnak.
Ferenczy Ernő polgármester nem kívánt nyilatkozni az ügyben, közösségi oldalán azonban politikai hangulatkeltésnek nevezte a zárszámadás körüli vitát. Bejegyzése szerint a képviselők által javasolt hitelfelvétel eladósítaná a települést, ugyanakkor arra is felhívta a figyelmet, hogy a már előkészített hitel felvételére éppen a zárszámadás elfogadásának hiánya miatt nincs lehetőség. A polgármester közölte: a júniusi bérek kifizetése már meghiúsult, és a júliusi fizetések folyósítása is veszélybe kerülhet.
A Telex felidézi, hogy Zebegényben az elmúlt években többször is komoly konfliktusok alakultak ki a helyi politikában. A jelenlegi ciklusban is rendkívül feszült a viszony a polgármester és a képviselő-testület többsége között, amely korábban még Ferenczy Ernő felfüggesztéséről is döntött. A település vezetésében kialakult konfliktus most már az önkormányzat működését és pénzügyi stabilitását is közvetlenül veszélyezteti.
Nyitókép: Zebegény