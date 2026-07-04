A fizetésképtelenség szélén Zebegény, veszélybe kerültek az önkormányzati bérek

Komoly pénzügyi nehézségek alakultak ki Zebegényben, miután a Magyar Államkincstár június közepén felfüggesztette a település finanszírozását a 2025-ös zárszámadás elfogadásának hiánya miatt – írja a Telex.

A döntés következtében az önkormányzatnak várhatóan nem lesz elegendő forrása mintegy harminc alkalmazott bérének kifizetésére.

A képviselő-testület többsége azért nem támogatta a zárszámadást, mert álláspontjuk szerint az önkormányzat tavaly jelentősen túllépte az eredetileg tervezett kiadási keretet. Hajnal Péter képviselő szerint egy független vizsgálatnak kellene tisztáznia, mire fordították a vitatott összegeket, addig pedig nem kívánják jóváhagyni a dokumentumot. A képviselők a bérek kifizetését hitelfelvétellel oldanák meg, ugyanakkor a polgármesterrel való együttműködés hiányára is panaszkodnak.