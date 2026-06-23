Nem fogadja a kormány a Velencei Bizottságot, elhalasztották a magyarországi látogatást

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Elmarad a Velencei Bizottság tervezett budapesti látogatása, miután a magyar kormány nem biztosított lehetőséget a találkozókra – erről Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője számolt be. A vita hátterében az áll, hogy a nemzetközi jogi testület a köztársasági elnök leváltásával kapcsolatos alkotmányos kérdéseket vizsgálná.
Nem fogadja a magyar kormány a Velencei Bizottság küldöttségét, ezért a testület elhalasztotta budapesti látogatását – írta közösségi oldalán Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője.
A politikus az Európa Tanács Új Demokrácia Paktum szakbizottságának üléséről beszámolva azt írta, hogy kérdést intézett Alain Bersethez, az Európa Tanács főtitkárához. Németh szerint a főtitkár válaszában hangsúlyozta: a Velencei Bizottság szerepe meghatározó az alkotmányos válsághelyzetek kezelésében.
A magyar kormány nem tud elbújni, színt kell vallania. A jogellenes ámokfutásnak véget kell vetnie. A Velencei Bizottság negligálása elfogadhatatlan” – fogalmazott Németh Zsolt.
A Velencei Bizottság magyarországi szerepvállalása azt követően került napirendre, hogy Magyar Péter, a kormányfő, május 31-i határidőt szabott több közjogi méltóság, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök távozására. Miután az államfő nem mondott le, Magyar Péter bejelentette: megkezdik az eltávolításához szükséges eljárások előkészítését.
A miniszterelnök hétfőn közölte, hogyan éri el a Tisza-kormány, hogy Sulyok Tamás ne legyen tovább köztársasági elnök. A társadalmi egyeztetésre bocsátott Alaptörvény-módosítási tervezet így fogalmaz Sulyok Tamás elmozdításáról: „Az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.” A tervezet szerint „a hivatalban levő köztársaság elnök megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartó időtartamra köztársasági elnököt választ”.
A kialakult helyzet miatt Sulyok Tamás korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. A köztársasági elnök közösségi oldalán arról írt, az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy átfogóan tájékozódjanak a helyzetről.
Sulyok Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett eltávolítása „alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő”, és veszélyeztetheti az alapvető alkotmányos elveket. Hozzátette: a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.
A Velencei Bizottság korábbi álláspontjai szerint a független intézmények működésének egyik fontos garanciája a tisztségviselők megbízatásának biztonsága. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász korábban példaként az örményországi alkotmánymódosításokat említette, amelyek után több alkotmánybíró mandátuma idő előtt megszűnt.
A Velencei Bizottság akkor azt hangsúlyozta: elfogadhatatlan lenne, ha minden új politikai többség egyszerűen lecserélhetné a független intézmények vezetőit saját jelöltjeire.
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