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kormány sulyok tamás németh zsolt európa tanács alaptörvény Magyar Péter velencei bizottság

Nem fogadja a kormány a Velencei Bizottságot, elhalasztották a magyarországi látogatást

2026. június 23. 20:21

Elmarad a Velencei Bizottság tervezett budapesti látogatása, miután a magyar kormány nem biztosított lehetőséget a találkozókra – erről Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője számolt be. A vita hátterében az áll, hogy a nemzetközi jogi testület a köztársasági elnök leváltásával kapcsolatos alkotmányos kérdéseket vizsgálná.

2026. június 23. 20:21
SULYOK Tamás; MAGYAR Péter

Nem fogadja a magyar kormány a Velencei Bizottság küldöttségét, ezért a testület elhalasztotta budapesti látogatását – írta közösségi oldalán Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője.

A politikus az Európa Tanács Új Demokrácia Paktum szakbizottságának üléséről beszámolva azt írta, hogy kérdést intézett Alain Bersethez, az Európa Tanács főtitkárához. Németh szerint a főtitkár válaszában hangsúlyozta: a Velencei Bizottság szerepe meghatározó az alkotmányos válsághelyzetek kezelésében.

A magyar kormány nem tud elbújni, színt kell vallania. A jogellenes ámokfutásnak véget kell vetnie. A Velencei Bizottság negligálása elfogadhatatlan” – fogalmazott Németh Zsolt.

A Velencei Bizottság magyarországi szerepvállalása azt követően került napirendre, hogy Magyar Péter, a kormányfő, május 31-i határidőt szabott több közjogi méltóság, köztük Sulyok Tamás köztársasági elnök távozására. Miután az államfő nem mondott le, Magyar Péter bejelentette: megkezdik az eltávolításához szükséges eljárások előkészítését.

A miniszterelnök hétfőn közölte, hogyan éri el a Tisza-kormány, hogy Sulyok Tamás ne legyen tovább köztársasági elnök. A társadalmi egyeztetésre bocsátott Alaptörvény-módosítási tervezet így fogalmaz Sulyok Tamás elmozdításáról: „Az Alaptörvény tizenhetedik módosításának hatálybalépését követő napon a hivatalban lévő köztársasági elnök megbízatása megszűnik.” A tervezet szerint „a hivatalban levő köztársaság elnök megbízatásának megszűnését követően az Országgyűlés az új Alkotmány hatálybalépéséig, de legfeljebb öt évig tartó időtartamra köztársasági elnököt választ”.

A kialakult helyzet miatt Sulyok Tamás korábban a Velencei Bizottság szakértői segítségét kérte. A köztársasági elnök közösségi oldalán arról írt, az Európa Tanács alkotmányjogi tanácsadó testületének munkatársai készek Magyarországra utazni, hogy átfogóan tájékozódjanak a helyzetről.

Sulyok Tamás szerint a köztársasági elnök és más független alkotmányos intézmények vezetőinek tervezett eltávolítása „alkotmányos válsághelyzetet idézhet elő”, és veszélyeztetheti az alapvető alkotmányos elveket. Hozzátette: a Velencei Bizottság már jelezte, hogy sürgős eljárás keretében vizsgálja az ügyet.

A Velencei Bizottság korábbi álláspontjai szerint a független intézmények működésének egyik fontos garanciája a tisztségviselők megbízatásának biztonsága. Ifj. Lomnici Zoltán alkotmányjogász korábban példaként az örményországi alkotmánymódosításokat említette, amelyek után több alkotmánybíró mandátuma idő előtt megszűnt.

A Velencei Bizottság akkor azt hangsúlyozta: elfogadhatatlan lenne, ha minden új politikai többség egyszerűen lecserélhetné a független intézmények vezetőit saját jelöltjeire.

Nyitókép forrása: MTI

 

Összesen 37 komment

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chiron
2026. június 23. 21:51
Mondtam, hogy abból már nem jön ki jól, hogy ladyLord Farquaad el akarja űzni Shreket (akinek a kisujjában több tudás van...) És akkor még nem is beszéltünk arról, hogy keresztberágalmazták az országot Gödöllőtől a Szőlő utcáig, és amikor fény vetül az alattomosságaikra, akkor a F.O.S. firkászai sikonyálnak, hogy a Fidesz "újra felmelegíti a..." Látom már, ahogyan a zsebdiktátorra az Igazi Zsolti Bácsi árnya vetül, és a fostos megkönnyebbülten néz fel: -"hiszen ő az, tőle kapja a pénzt!"
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SzaboGeza
2026. június 23. 21:50
Akkor ennyit a VELENCEI BIZOTTSÁGRÓL!!!!! SENKI SEHOL SEMMI!!! Ezek akarják keresztre feszíteni a pötit!!!!:)
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savrena
2026. június 23. 21:47
Nem akarnak ők olyan gyorsan idejönni. Majd ha le lesz játszva minden, mondanak egy kis enyje-benyjét, azt kalap.
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namégmitnem
2026. június 23. 21:45
Múltkor valahogy eltöprengtem sajátos történelmi figurákról - olyanokról, mint Gavrilo Pricip. Miről jutottak az eszembe? (Talán Szerbiáról..?) Fogalmam sincs.
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