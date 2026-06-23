Nem fogadja a kormány a Velencei Bizottságot, elhalasztották a magyarországi látogatást

Nem fogadja a magyar kormány a Velencei Bizottság küldöttségét, ezért a testület elhalasztotta budapesti látogatását – írta közösségi oldalán Németh Zsolt, a Fidesz országgyűlési képviselője.

A politikus az Európa Tanács Új Demokrácia Paktum szakbizottságának üléséről beszámolva azt írta, hogy kérdést intézett Alain Bersethez, az Európa Tanács főtitkárához. Németh szerint a főtitkár válaszában hangsúlyozta: a Velencei Bizottság szerepe meghatározó az alkotmányos válsághelyzetek kezelésében.