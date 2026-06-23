Politico: Magyarország behúzta a féket Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási kérelmeinél

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Budapest késleltette azt a lépést, amely lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára az összes hivatalos csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitását.
Magyarország késleltette azt az eljárási lépést, amely szükséges Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási kérelmeinek előmozdításához – közölte két uniós diplomata a Politicóval.
Kijev és Chisinau (Kisjenő) mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozás felé vezető úton, amikor az EU-tagállamok június 15-én egyhangúlag jóváhagyták mindkét ország számára az első hivatalos tárgyalási fejezet megnyitását. A lépést éveken keresztül a korábbi magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is akadályozta, aki ellenezte Ukrajna uniós tagságát.
A két ország most azt reméli, gyorsan haladhat tovább az EU-csatlakozási folyamat. Ukrajna miniszterelnök-helyettese a hónap elején azt mondta lapnak, hogy Kijev célja mind a hat tárgyalási klaszter (a hivatalos fejezetek csoportjai) megnyitása július közepéig.
Ez az ütemterv azonban most veszélybe került, miután
Magyarország kedden ellenezte annak a levélnek az elküldését az Európai Tanácsnak és az Európai Bizottságnak, amely az unió 27 tagállama nevében rögzítené az EU-fővárosok közös álláspontját.
Magyarország volt az egyetlen ország, amely ellenezte a lépést, amelyhez mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, és amelyről a diplomaták szerint jövő héten újra tárgyalnak.
A magyar Állandó Képviselet brüsszeli szóvivője nem válaszolt a lap érdeklődésére.
Miközben Magyar Péter nem ellenezte egy első klaszter megnyitását Ukrajna számára, kormánya ragaszkodott ahhoz, hogy töröljék az „a lehető leghamarabb” kifejezést Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban az EU vezetőinek múlt heti brüsszeli találkozóján elfogadott írásos következtetésekből – közölte az egyik diplomata.
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