Politico: Magyarország behúzta a féket Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási kérelmeinél

Magyarország késleltette azt az eljárási lépést, amely szükséges Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási kérelmeinek előmozdításához – közölte két uniós diplomata a Politicóval.

Kijev és Chisinau (Kisjenő) mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozás felé vezető úton, amikor az EU-tagállamok június 15-én egyhangúlag jóváhagyták mindkét ország számára az első hivatalos tárgyalási fejezet megnyitását. A lépést éveken keresztül a korábbi magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is akadályozta, aki ellenezte Ukrajna uniós tagságát.