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európai tanács moldova magyarország Magyar Péter ukrajna európai bizottság

Politico: Magyarország behúzta a féket Ukrajna és Moldova uniós csatlakozási kérelmeinél

2026. június 23. 19:11

Budapest késleltette azt a lépést, amely lehetővé tenné Ukrajna és Moldova számára az összes hivatalos csatlakozási tárgyalási fejezet megnyitását.

2026. június 23. 19:11
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Magyarország késleltette azt az eljárási lépést, amely szükséges Ukrajna és Moldova európai uniós csatlakozási kérelmeinek előmozdításához – közölte két uniós diplomata a Politicóval.

Kijev és Chisinau (Kisjenő) mérföldkőhöz érkezett az uniós csatlakozás felé vezető úton, amikor az EU-tagállamok június 15-én egyhangúlag jóváhagyták mindkét ország számára az első hivatalos tárgyalási fejezet megnyitását. A lépést éveken keresztül a korábbi magyar miniszterelnök, Orbán Viktor is akadályozta, aki ellenezte Ukrajna uniós tagságát.

A két ország most azt reméli, gyorsan haladhat tovább az EU-csatlakozási folyamat. Ukrajna miniszterelnök-helyettese a hónap elején azt mondta lapnak, hogy Kijev célja mind a hat tárgyalási klaszter (a hivatalos fejezetek csoportjai) megnyitása július közepéig.

Ez az ütemterv azonban most veszélybe került, miután

Magyarország kedden ellenezte annak a levélnek az elküldését az Európai Tanácsnak és az Európai Bizottságnak, amely az unió 27 tagállama nevében rögzítené az EU-fővárosok közös álláspontját.

Magyarország volt az egyetlen ország, amely ellenezte a lépést, amelyhez mind a 27 tagállam egyhangú jóváhagyása szükséges, és amelyről a diplomaták szerint jövő héten újra tárgyalnak.

A magyar Állandó Képviselet brüsszeli szóvivője nem válaszolt a lap érdeklődésére.

Miközben Magyar Péter nem ellenezte egy első klaszter megnyitását Ukrajna számára, kormánya ragaszkodott ahhoz, hogy töröljék az „a lehető leghamarabb” kifejezést Ukrajna uniós tagságával kapcsolatban az EU vezetőinek múlt heti brüsszeli találkozóján elfogadott írásos következtetésekből – közölte az egyik diplomata.

Nyitókép forrása: Facebook

 

 

Összesen 5 komment

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Sorrend:
Szomszéd
2026. június 23. 19:43
Nyakunkra ültették ezt a bunkót, de pénzt semmit nem kapunk továbbra sem. Köszi szépen agyhalott téeszcsések...
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0
0
tikkadt-szocske
2026. június 23. 19:34
Vakaki felsorolhatná már egyszer azokat a valós érveket, amiért Fuckrajna megérdemelné a villámgyors EU tagságot. Ezzel az európaijogállamiságdemokrácia - korrupcióharccal ne fárasszuk már egymást.
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1
0
llancsi74
•••
2026. június 23. 19:32 Szerkesztve
Nem lesznek itt uniós pénzek, meg 7 cikkely megszüntetése...
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2
0
Nasi12
2026. június 23. 19:15
Helyes. Kellemes meglepetés.
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2
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