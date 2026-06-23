Moszkva a 2022 tavaszán elért orosz–ukrán isztambuli megállapodások, a tavaly augusztusi anchorage-i orosz–amerikai csúcson megbeszélt feltételek, a terepen kialakult valóságos helyzet, valamint azoknak az elveknek az alapján kész tárgyalni Kijevvel, amelyeket az orosz elnök 2024. júniusi beszédében ismertetett a moszkvai külügyminisztériumban.

Erről maga Vlagyimir Putyin beszélt a keddi moszkvai kormányülésen, amelyen feladatként határozta meg, hogy minimalizálni kell az orosz polgári infrastruktúra elleni ukrán dróntámadások következményeit.

Kijelentette, hogy ezek a támadások nem képesek megváltoztatni a „különleges hadművelet” menetét, sőt – különösen a gyerekeket érő csapások – egyenesen motiválják az orosz hadsereget.