Zelenszkij kihagyja az ukrán újjáépítési konferenciát a lengyel–ukrán diplomáciai vita miatt

Nawrocki pénteken megfosztotta Zelenszkijt a Fehér Sas Rendjétől – Lengyelország legrangosabb kitüntetésétől – azt követően, hogy Kijev egy katonai egységet nevezett el az Ukrán Felkelő Hadseregről, amely a második világháború idején működő alakulat volt, és amely felelős több tízezer lengyel ember meggyilkolásáért Volhíniában.

A következmények gyorsan eszkalálódtak: több ukrán tisztviselő visszaadta lengyel kitüntetését, három korábbi ukrán elnök pedig saját Fehér Sas Rendjéről is lemondott. Zelenszkij szintén visszaküldte kitüntetését Varsónak.

A két államfő közötti konfliktus Lengyelországban belpolitikai törést is kiváltott. Hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormánya azzal vádolta Nawrockit, hogy stratégiai hibát követett el, és azt hangoztatta, hogy Varsónak meg kell őriznie szerepét Kijev egyik legfontosabb Oroszországgal szembeni szövetségeseként, valamint az ország jövőbeli újjáépítésének egyik szereplőjeként.