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lengyelország zelenszkij Nawrocki szviridenko ukrajna

Zelenszkij kihagyja az ukrán újjáépítési konferenciát a lengyel–ukrán diplomáciai vita miatt

2026. június 23. 18:53

Szviridenko vezeti az ukrán delegációt a gdanski konferencián, miközben Zelenszkij és Nawrocki konfliktusa eszkalálódik.

2026. június 23. 18:53
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Ukrajna miniszterelnöke, Julija Szviridenko kedden bejelentette, hogy ő fogja vezetni Kijev delegációját az e heti, gdanski Ukrajna Újjáépítési Konferencián, miközben Volodimir Zelenszkij elnök várhatóan kihagyja az eseményt a lengyel kollégájával, Karol Nawrockival kialakult egyre mélyülő diplomáciai vita miatt, számol be a Politico.

„Én vezetem Ukrajna delegációját, valamint az Ukrajna Újjáépítési Konferencián 2026-ban, Gdańskban végzett teljes munkánkat” – írja Szviridenko az X-en. Az ukrán csapat üzleti vezetőkből, tisztviselőkből, parlamenti képviselőkből és helyi közösségi képviselőkből fog állni, akik „konkrét megállapodásokat” szeretnének elérni Ukrajna védelmi képességeiről, ellenálló képességéről és energetikai szektoráról – fűzi hozzá.

A konferenciát, amelynek Lengyelország és Ukrajna a társházigazdája, és amelyet június 25–26-án rendeznek meg, azért tartják, hogy nemzetközi támogatást mozgósítsanak Ukrajna újjáépítéséhez, valamint befektetéseket biztosítsanak a háború sújtotta ország vállalkozásai számára.

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Szviridenko bejelentése a Varsó és Kijev közötti keserű viszály közepette érkezett.

Nawrocki pénteken megfosztotta Zelenszkijt a Fehér Sas Rendjétől – Lengyelország legrangosabb kitüntetésétől – azt követően, hogy Kijev egy katonai egységet nevezett el az Ukrán Felkelő Hadseregről, amely a második világháború idején működő alakulat volt, és amely felelős több tízezer lengyel ember meggyilkolásáért Volhíniában.

A következmények gyorsan eszkalálódtak: több ukrán tisztviselő visszaadta lengyel kitüntetését, három korábbi ukrán elnök pedig saját Fehér Sas Rendjéről is lemondott. Zelenszkij szintén visszaküldte kitüntetését Varsónak.

A két államfő közötti konfliktus Lengyelországban belpolitikai törést is kiváltott. Hétfőn Donald Tusk lengyel miniszterelnök kormánya azzal vádolta Nawrockit, hogy stratégiai hibát követett el, és azt hangoztatta, hogy Varsónak meg kell őriznie szerepét Kijev egyik legfontosabb Oroszországgal szembeni szövetségeseként, valamint az ország jövőbeli újjáépítésének egyik szereplőjeként.

Nyitókép forrása: Gints Ivuskans / AFP

 

Összesen 3 komment

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Zsolt75
2026. június 23. 19:17
Kevés nem nácinak lenni (az sem megy), De annak sem kell látszani (azt meg meg sem próbálják). Szeláví ukrajnyi!
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Nasi12
2026. június 23. 19:17
Rájött, hogy nem lesz ujjáépitve. Vagy ha igen, az az oroszokhoz került rész a lefoglalt orosz vagyonból.
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citromosParizer
2026. június 23. 18:58
jól megmutatta mindenkinek a drogos gnóm! remélem toppantott is egy nagyot, miután felszívott két csíkot :D
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