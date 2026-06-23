Kísért a múlt: ez áll az ukrán-lengyel viszály mögött!

Az ukrán-lengyel szövetség a történelmi előzményekhez képest rendkívül sikeres volt az elmúlt négy évben, miután az orosz fenyegetés összekovácsolta a két nemzetet. Azonban, ahogy elhúzódik a háború, a kapcsolat régi problémái újraélednek. Ez nyilvánvalóvá vált miután Zelenszkij május 26-án aláírta azt a rendeletet, amely a második világháború idején harcoló ukrán nacionalista harcosok tiszteletére született írja a New York Times. A harcosok annak az Ukrán Felkelő Hadseregnek a tagjai voltak, amely 1943-ban elkövette a volhíniai népirtást, amelyben több tízezer lengyelt öltek meg. A csoport ráadásul ambivalens volt a nácikkal, és helyi frakciói időnként együttműködtek a németekkel, illetve nem támadási egyezményeket kötöttek velük a szovjetek elleni küzdelem érdekében.

Az Ukrán Felkelő Hadsereg megítélése a legnagyobb történelmi vitapontot Lengyelország és Ukrajna között.

Az orosz-ukrán háború óta a felek igyekeztek rendezni vagy inkább altatni a vitát, amely azonban Zelenszkij aláírásával újra felrobbant. Ráadásul a lengyel közvélemény nagyon érzékeny a történelemmel kapcsolatos vitákra, és ez máris sokat rontott az ukrán-lengyel kapcsolatokon.