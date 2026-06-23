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lengyelország volodimir zelenszkij karol nawrocki második világháború ukrajna

Kísért a múlt: ez áll az ukrán-lengyel viszály mögött!

2026. június 23. 09:04

Visszaadott érdemrendek, kemény szavak: egymásnak feszült a lengyel és az ukrán vezetés, miután Volodimir Zelenszkij olyan ukrán partizánokat méltatott, akik lengyeleket mészároltak le a második világháború idején. Tusk próbál kimaradni, de a lengyel közélet érzékeny a történelemre.

2026. június 23. 09:04
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Az ukrán-lengyel szövetség a történelmi előzményekhez képest rendkívül sikeres volt az elmúlt négy évben, miután az orosz fenyegetés összekovácsolta a két nemzetet. Azonban, ahogy elhúzódik a háború, a kapcsolat régi problémái újraélednek. Ez nyilvánvalóvá vált miután Zelenszkij május 26-án aláírta azt a rendeletet, amely a második világháború idején harcoló ukrán nacionalista harcosok tiszteletére született  írja a New York Times. A harcosok annak az Ukrán Felkelő Hadseregnek a tagjai voltak, amely 1943-ban elkövette a volhíniai népirtást, amelyben több tízezer lengyelt öltek meg. A csoport ráadásul ambivalens volt a nácikkal, és helyi frakciói időnként együttműködtek a németekkel, illetve nem támadási egyezményeket kötöttek velük a szovjetek elleni küzdelem érdekében.

Az Ukrán Felkelő Hadsereg megítélése a legnagyobb történelmi vitapontot Lengyelország és Ukrajna között. 

Az orosz-ukrán háború óta a felek igyekeztek rendezni vagy inkább altatni a vitát, amely azonban Zelenszkij aláírásával újra felrobbant. Ráadásul a lengyel közvélemény nagyon érzékeny a történelemmel kapcsolatos vitákra, és ez máris sokat rontott az ukrán-lengyel kapcsolatokon. 

A legutóbbi lengyelországi közvélemény-kutatások jelentős változást jeleznek a közvéleményben az ukránokkal kapcsolatban. 

A Rzeczpospolita napilap által végzett felmérésből kiderült, hogy a lengyel válaszadók 51,9%-a az Ukrán Felkelő Hadsereg (UPA) körüli diplomáciai vita nyomán negatívabb véleményt alakított ki az ukránokról. 

Az ukránok nem tágítottak. Miután Karol Nawrocki lengyel elnök bejelentette, hogy visszavonja az ország legmagasabb állami kitüntetését, amelyet Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek ítéltek oda – Zelenszkij közölte, hogy ő fogja azt elsőként visszaadni.

Zelenszkij és az Ukrán Felkelő Hadsereg méltatása mögött felsorakozott az ukrán vezetés is. Pénteken Zelenszkij elnök kabinetfőnöke, Kirilo Budanov, valamint külügyminisztere, Andrij Szibiha bejelentették, hogy visszaadják lengyel állami kitüntetéseiket. Szombaton pedig három volt ukrán elnök – Leonyid Kucsma, Viktor Juscsenko és Petro Poroshenko – is kijelentette, hogy ők is visszaadják a sajátjaikat. 

Tovább fajul a viszály

A héten folytatódott a konfliktus: Michal Kaminski, a lengyel szenátus alelnöke kijelentette, hogy visszaadja két ukrán állami kitüntetését. 

„Ezeket a kitüntetéseket a közös értékek kifejezéseként fogadtam el, amelyek célja a Lengyelország és Ukrajna közötti kapcsolatok megerősítése volt”

 – mondta a törvényhozó.

„Ma már nem tarthatom meg őket, mivel Ukrajna legfőbb hatóságai és politikai elitjének jelentős része még mindig nem szánta rá magát arra, hogy egyértelműen elítélje a volhíniai mészárlások és a lengyel állampolgárok tömeges meggyilkolásának elkövetőit.”

A viszályt bonyolítja a Nawrocki-Tusk ellentét is. A miniszterelnök ugyanis igyekszik enyhíteni a viszályon és figyelmenkívül hagyni a lengyel felháborodást, mert szerinte „stratégiai hiba” a vita. 

A héten Lengyelországban megrendezésre kerülő ukrajnai helyreállítási konferenciára nem hívta meg Nawrockit Tusk – tudta meg a Kyiv Independent. 

Az Ukrajna helyreállítási konferenciát, amelyet Ukrajna és Lengyelország közösen rendez Gdańskban június 25–26-án, azzal a céllal szerveznek, hogy gazdasági támogatást és beruházásokat mozgósítsanak Ukrajna számára.

Tusk valószínűleg el akarja kerülni, hogy a konferencián szóba kerüljön a történelem.

Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP

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Összesen 6 komment

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rasdi1
2026. június 23. 11:32
"Az Ukrán Felkelő Hadsereg megítélése a legnagyobb történelmi vitapontot Lengyelország és Ukrajna között. " Hol az állítmány?
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savrena
2026. június 23. 11:04
Aki járt már lengyel vagy orosz diszkóban (az ukrán a kettő lineáris kombinációja), az tudhatja hogy egyik pillanatban a legnagyobb barátok, öt perc múlva meg már ütik egymást mint a répát. Hogy aztán fél óra múlva egy közös vodka mellett béküljenek. A szláv kultúrában általában rossz a konfliktus-kezelő képesség (szerintem ezért is van folyton grúz meg örmény orosz külügyminiszter, illetve zsidó lengyel és ukrán esetben), de hamar túllépnek a konfliktusokon, mert mindennaposak.
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polárüveg
2026. június 23. 10:36
Hazugságok hálójában: Zelenszkij elnök úr, aki ukrajnai oroszul beszélő zsidó kisebbségből jött, és 2019-től kezdett ukránul tanulni...ő folytatta az orosz - és mellettük más - kisebbség elnyomását, jogfosztását; - állt a náci szimbólumokat használó, zsidókat is népirtó második világháborús ukrán Bandera és társai kultusza mellé (!!); - és az orosz olaj használátáról való leválást követelve igényt tart az orosz olajból készült magyar és szlovák dízelre. - keményen harcol a korrupció ellen, hogy eltűnik a támogatások harmada, a fegyverek negyede, és az ukrajnai elit gazdagodik, beleértve az elnök urat és családját. Méghogy nem színjáték ez az egész? Az előadás közben a zsebeink, pénztárcáink könnyebbek lettek. Lehet tapsolni!
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Nasi12
2026. június 23. 09:52
A mészárlások ellenére a lengyelek mindent odaadtak a háborúhoz. De ilyen az ukrán hála. Ezt várhatjuk az EU ba lépésük után is?
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