Putyin: A Nyugat tudja, hogy a területéről induló csapásokra Moszkva válaszolni fog

Nyugaton tisztában vannak azzal, hogy ha a saját területükről indítanak támadást Oroszország ellen, Moszkva válaszolni fog – jelentette ki Vlagyimir Putyin, orosz elnök, amikor kedden Kremlben katonai egyetemek végzőseit fogadta.

„Egyelőre nem jutottak el odáig, hogy a saját területükről bármit is elindítsanak. Tisztában vannak vele, hogy válaszcsapás fog következni. Mindenki tisztában van ezzel, vagy tisztában kell lennie vele” – mondta.

Putyin hangsúlyozta, Oroszország készen áll arra, hogy gyorsan és megfelelő módon reagáljon bármilyen külső és belső fenyegetésre. Mint mondta, nyugati országokban az utóbbi időben nyíltan beszélnek arról, hogy háborúra készülnek Moszkvával, és a militarizálódást európai politikusok az Oroszország által jelentett fenyegetésről szóló „hazug állításokkal” igazolják.