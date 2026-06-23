Ft
Ft
33°C
22°C
Ft
Ft
33°C
22°C
06. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva vlagyimir putyin kreml nyugat oroszország

Putyin: A Nyugat tudja, hogy a területéről induló csapásokra Moszkva válaszolni fog

2026. június 23. 14:23

Az orosz elnök hangsúlyozta, Oroszország készen áll arra, hogy gyorsan és megfelelő módon reagáljon bármilyen külső és belső fenyegetésre.

2026. június 23. 14:23
null

Nyugaton tisztában vannak azzal, hogy ha a saját területükről indítanak támadást Oroszország ellen, Moszkva válaszolni fog – jelentette ki Vlagyimir Putyin, orosz elnök, amikor kedden Kremlben katonai egyetemek végzőseit fogadta. 

„Egyelőre nem jutottak el odáig, hogy a saját területükről bármit is elindítsanak. Tisztában vannak vele, hogy válaszcsapás fog következni. Mindenki tisztában van ezzel, vagy tisztában kell lennie vele” – mondta. 

Putyin hangsúlyozta, Oroszország készen áll arra, hogy gyorsan és megfelelő módon reagáljon bármilyen külső és belső fenyegetésre. Mint mondta, nyugati országokban az utóbbi időben nyíltan beszélnek arról, hogy háborúra készülnek Moszkvával, és a militarizálódást európai politikusok az Oroszország által jelentett fenyegetésről szóló „hazug állításokkal” igazolják.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Fotó: Mikhail METZEL / POOL / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bszakonyi
2026. június 23. 14:47
Dehogy fog. A Nyugat szügyig áll a háborúban. Vajon a legutóbbi Moszkva elleni tömeges dróntámadáshoz kik gyártották az eszközt? Milyen koordináták alapján? Milyen műholdas támogatás volt? Csak ezekre a kérdésekre, ha válaszol bárki az ukrán szó nincs benne. Ha megvakarnák, lehet, hogy a személyzet sem ukrán volt. Régóta tudott, hogy a vízi drónokat brit személyzet kezeli.
Válasz erre
0
0
brokenwoodi3
•••
2026. június 23. 14:45 Szerkesztve
Ukrajnával nem bírtok szerencsétlen.
Válasz erre
0
1
antoniosalazar
2026. június 23. 14:25
Az orosz elnök hangsúlyozta, Oroszország készen áll arra, hogy gyorsan és megfelelő módon reagáljon bármilyen külső és belső fenyegetésre. Belső fenyegetés Vlagyimir? Nagy a baj mikor már jönnek a belső fenyegetések. :))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
2
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!