Lavrov reagált Zelenszkij fenyegetésére: Moszkva segítséget nyújt Minszknek külső agresszió esetén

Oroszország segítséget fog nyújtani Fehéroroszországnak külső agresszió esetén – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter kedden, a moszkvai Diplomáciai Akadémián megrendezett 12. nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.

„Készek vagyunk a szerződésben előírt összes intézkedést megtenni szövetségesünk biztonságának, és természetesen a(z orosz-fehérorosz) Szövetségi Állam biztonságának biztosítása érdekében” – mondta.

Lavrov arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette: egy hetet ad arra, hogy Fehéroroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.