Lavrov reagált Zelenszkij fenyegetésére: Moszkva segítséget nyújt Minszknek külső agresszió esetén

Ukrajna megfenyegette Belaruszt, ultimátumot adott Zelenszkij
Az ukrán elnök ezúttal is magabiztosan nyilatkozott.
Az orosz tárcavezető Zelenszkij azon követelését, hogy „teremtsenek rendet” Fehéroroszországban, arcátlannak nevezte, hozzátéve, hogy Minszket megpróbálják közvetlenül próbálják belehúzni a konfliktusba, kiterjesztve a harci cselekmények földrajzi határait.
Oroszország segítséget fog nyújtani Fehéroroszországnak külső agresszió esetén – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter kedden, a moszkvai Diplomáciai Akadémián megrendezett 12. nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.
„Készek vagyunk a szerződésben előírt összes intézkedést megtenni szövetségesünk biztonságának, és természetesen a(z orosz-fehérorosz) Szövetségi Állam biztonságának biztosítása érdekében” – mondta.
Lavrov arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette: egy hetet ad arra, hogy Fehéroroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.
A tárcavezető Zelenszkij azon követelését, hogy „teremtsenek rendet” Fehéroroszországban, arcátlannak nevezte, hozzátéve, hogy Minszket megpróbálják közvetlenül próbálják belehúzni a konfliktusba, kiterjesztve a harci cselekmények földrajzi határait.
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Az ukrán elnök ezúttal is magabiztosan nyilatkozott.
(MTI)
Fotó: MOHD RASFAN / POOL / AFP