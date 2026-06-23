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moszkva szergej lavrov fehéroroszország agresszió határ oroszország

Lavrov reagált Zelenszkij fenyegetésére: Moszkva segítséget nyújt Minszknek külső agresszió esetén

2026. június 23. 11:57

Az orosz tárcavezető Zelenszkij azon követelését, hogy „teremtsenek rendet” Fehéroroszországban, arcátlannak nevezte, hozzátéve, hogy Minszket megpróbálják közvetlenül próbálják belehúzni a konfliktusba, kiterjesztve a harci cselekmények földrajzi határait.

2026. június 23. 11:57
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Oroszország segítséget fog nyújtani Fehéroroszországnak külső agresszió esetén – jelentette ki Szergej Lavrov külügyminiszter kedden, a moszkvai Diplomáciai Akadémián megrendezett 12. nagyköveti kerekasztal-megbeszélésen.

„Készek vagyunk a szerződésben előírt összes intézkedést megtenni szövetségesünk biztonságának, és természetesen a(z orosz-fehérorosz) Szövetségi Állam biztonságának biztosítása érdekében” – mondta.

Lavrov arra reagált, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök pénteken bejelentette: egy hetet ad arra, hogy Fehéroroszországban eltávolítsák az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai berendezéseket, különben az ukrán fegyveres erők fogják ezt megtenni.

A tárcavezető Zelenszkij azon követelését, hogy „teremtsenek rendet” Fehéroroszországban, arcátlannak nevezte, hozzátéve, hogy Minszket megpróbálják közvetlenül próbálják belehúzni a konfliktusba, kiterjesztve a harci cselekmények földrajzi határait.

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(MTI)

Fotó: MOHD RASFAN / POOL / AFP

Összesen 28 komment

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2026. június 23. 14:35 Szerkesztve
Remélem, a Belorussziának beígért segítségnyújtás már nem az odaát folyamatban lévő "különleges katonai művelet" harcászati erejével fog megvalósulni.
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auditorium
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2026. június 23. 14:13 Szerkesztve
Az eu-i zsúrpubik és a jótékonysági teadélutánokat szervező hölgyek nem ismerik az orosz Medvét, mely gyanakva figyeli a német-lengyel közös nagy hadsereget és hadi készülődést a Belarusszal határos Litvániában.
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robogo72
2026. június 23. 13:53
"... megpróbálják közvetlenül próbálják belehúzni a konfliktusba..." Megvizsgáltattam a ChatGPD-vel, az szerint 70-80% valószínűséggel a cikket nem ember írta nulláról. Az ilyen hiba tipikus AI botlás. A Mandi konkrétan gagyi lett...
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1
0
Nasi12
2026. június 23. 12:47
Ez a zenebohóc stratégiája,mindenkit bevonni akit lehet. Az eszkimóknak elöbb utóbb felajánlja cserébe az orosz új földet északon.
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