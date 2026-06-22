Ft
Ft
35°C
22°C
Ft
Ft
35°C
22°C
06. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij aljakszandr lukasenka belarusz ukrajna

Ukrajna megfenyegette Belaruszt, ultimátumot adott Zelenszkij

2026. június 22. 06:49

Az ukrán elnök ezúttal is magabiztosan nyilatkozott.

2026. június 22. 06:49
null

Az Unian arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt. Szerinte 

Belarusznak tettekkel kell bizonyítania,

 hogy nem segíti Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban, tudjuk meg egy interjúból.

Zelenszkij kijelentette: Kijev többször is felszólította Minszket azoknak a Belarusz területen lévő katonai eszközöknek a leszerelésére, amelyek szerinte segítik az orosz drónokat az ukrán városok elleni pontosabb támadások végrehajtásában.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a bocsánatkérés önmagában már nem elegendő.

 „A bocsánatkérését tartsa meg magának. 

Az első lépés az lenne, hogy megszüntetik az orosz katonai rendszerek technikai támogatását” – hangsúlyozta.

Zelenszkij ezt követően ultimátumot szögezett Lukasenkának: 

ha Belarusz egy héten belül nem távolítja el ezeket a berendezéseket, akkor Ukrajna fog „lépéseket tenni” az ügyben, 

mondta. 

Kapcsolódó vélemény

Idézőjel

Nagy orosz válasz készülhet az ukránok ellen

A moszkvai olajfinomító lángolása óta kevés drónt használtak az oroszok.

Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys

 

Összesen 18 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
goldie-2
2026. június 22. 08:22
A világ legundorítóbb pofája 3 embernek adatott meg: Magyar Péter Ursula von der Leyen Zelenszkij
Válasz erre
0
0
Majdmegmondom
2026. június 22. 08:19
Éljen az új önmaga által megválasztott demokratikus világvezető... mHogy rohadjon bele a szar...
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. június 22. 08:16
Zeló hirtelen úgy tesz, mintha Belarusz mindig is vele lett volna. A szokásos asszertív kedves modorában.
Válasz erre
1
0
haxima
2026. június 22. 08:12
Egyébként lehet h az orosznak pont jól jönne ha ezek nem Moszkvát lőnék hanem valami belorusz erdőt…
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!