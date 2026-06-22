Ukrajna megfenyegette Belaruszt, ultimátumot adott Zelenszkij

10 milliónál megálljt parancsolnának! Mindent eldöntő népszavazás következik
Nagyon szoros végeredmény várható Svájcban.
Az ukrán elnök ezúttal is magabiztosan nyilatkozott.
Az Unian arról ír, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta Aljakszandr Lukasenka belarusz elnököt. Szerinte
Belarusznak tettekkel kell bizonyítania,
hogy nem segíti Oroszországot az Ukrajna elleni háborúban, tudjuk meg egy interjúból.
Zelenszkij kijelentette: Kijev többször is felszólította Minszket azoknak a Belarusz területen lévő katonai eszközöknek a leszerelésére, amelyek szerinte segítik az orosz drónokat az ukrán városok elleni pontosabb támadások végrehajtásában.
Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a bocsánatkérés önmagában már nem elegendő.
„A bocsánatkérését tartsa meg magának.
Az első lépés az lenne, hogy megszüntetik az orosz katonai rendszerek technikai támogatását” – hangsúlyozta.
Zelenszkij ezt követően ultimátumot szögezett Lukasenkának:
ha Belarusz egy héten belül nem távolítja el ezeket a berendezéseket, akkor Ukrajna fog „lépéseket tenni” az ügyben,
mondta.
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A moszkvai olajfinomító lángolása óta kevés drónt használtak az oroszok.
Nyitókép: MTI/EPA/Olivier Matthys