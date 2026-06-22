Ukrajna megfenyegette Belaruszt, ultimátumot adott Zelenszkij

Zelenszkij kijelentette: Kijev többször is felszólította Minszket azoknak a Belarusz területen lévő katonai eszközöknek a leszerelésére, amelyek szerinte segítik az orosz drónokat az ukrán városok elleni pontosabb támadások végrehajtásában.

Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a bocsánatkérés önmagában már nem elegendő.