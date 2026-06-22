„A fotó a moszkvai olajfinomító. Abból ítélve, hogy azóta kevés drónt használtak az oroszok, nagy válasz készül. Közben feszül a belorusz viszony, nem csak az átjátszó állomások miatt, hanem mert az ottani olajfinomítók egyre nagyobb szerepet játszanak az orosz hadsereg ellátásában. Csak az Ukrajnától csupán 100km-re lévő Mozyr 12 millió tonnát képes fiomítani évente, ez óriási kapacitás, másfélszer akkora mint Szászhalombatta.”