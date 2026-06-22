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szászhalombatta moszkvai olajfinomító dróntámadás orosz-ukrán háború

Nagy orosz válasz készülhet az ukránok ellen

2026. június 22. 06:20

A moszkvai olajfinomító lángolása óta kevés drónt használtak az oroszok.

2026. június 22. 06:20
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Demkó Attila
Demkó Attila
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„A fotó a moszkvai olajfinomító. Abból ítélve, hogy azóta kevés drónt használtak az oroszok, nagy válasz készül. Közben feszül a belorusz viszony, nem csak az átjátszó állomások miatt, hanem mert az ottani olajfinomítók egyre nagyobb szerepet játszanak az orosz hadsereg ellátásában. Csak az Ukrajnától csupán 100km-re lévő Mozyr 12 millió tonnát képes fiomítani évente, ez óriási kapacitás, másfélszer akkora mint Szászhalombatta.”

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Nyitókép: Facebook/Demkó Attila

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 5 komment

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Sorrend:
Karvaly
2026. június 22. 08:21
Zelenszkij ultimátumot intézett Fehéroroszországnak, hogy szerelje le a határ menti légvédelmét. Ugyan a lakosságuk kisebb, mint Magyarországé, a hadseregük pedig jóval kisebb, mint Ukrajnáé, de... - nem hiányzik az ukránoknak még ezer kilométer front (a közös határ ilyen hosszan húzódik el), ahogy egy hadsereg sem hiányzik száz kilométeren belül Kijevtől. Honnan vonnának el az ukránok embereket ekkora frontvonal védelmére, ha most is emberhiánnyal küzdenek? - azon a határon az orosz hadsereg is állomásozhat, illetve egyoldalú támadás esetén a fehéroroszok is megnövelhetik a hadseregük méretét 100-200 ezer fősre. Friss, kipihent, jól felszerelt alakultak, akik igaz, hogy még nem estek át a tűzkeresztségen, de mondjuk eléggé pipák a hátországuk megtámadásától.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2026. június 22. 06:54
"Nagy orosz válasz készülhet az ukránok ellen" Nincs nagy orosz válasz! -nem is lehet..! A zsidóság, az USA, a NATO tökéletes formátumot talált az egyoldalú háború viselésére! Szabad kezet biztosítva maguknak az orosz háborús potenciál lebontására, míg a tehetetlen orosz hadvezetés kénytelen beérni a felkínált, de egyre jobban védett, szerencsétlen ukrán hadicélokkal... A zsidóság évezredes tapasztalatai, évezredes vezetői, megvezetői bevált eljárásai aranyat érnek, aranyat érdemelnek..! Határozottan nevetséges benyomást kelt az emberiség, a velünk született tehetetlenség, a kiszolgáltatottság okán, a kiszolgáltatottság korlátlan mértékén... Nagy szerencsénk, hogy a zsidóság még nagyvonalúan, eltűri jelenlétünket, nem kifogástalan, esetenként botladozó szolgálatunkat..! -jó lesz, ha megembereljük magunkat, mert ez így kevésnek bizonyulhat..!
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1
3
states-2
2026. június 22. 06:30
Utálom Ukrajnát, mint a sz@rt, de kénytelen vagyok megjegyezni, hogy Sztálin ennyi idő alatt Berlinben járt, és nem egy helyben totyogott Donbaszban. Ennyit a nagy orosz válaszról.
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2
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