Az igazság már senkit nem érdekel? – Lánczi András a Stratégában

Ideológiamentesítené az alkotmányt az ideologikus biológus, de nem tudja

Boldogkői Zsolt szerint úgymond a tudomány alapján legalább tíz ponton kellene változtatni az alaptörvényen és a jogszabályokon, de igazából ideológiát váltana, és nem tud mást tenni, sőt az ateizmusa csak egy szekuláris vallás. Szilvay Gergely írása.