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Az igazság már senkit nem érdekel? – Lánczi András a Stratégában

2026. június 23. 19:00

Új korszakba léptünk: a berögzült politikai reflexek és ideológiák már nem működnek. Hogyan formálódhat újjá a jobboldali közösség a választások utáni megváltozott erőtérben? A Stratéga vendége Lánczi András, Széchenyi-díjas filozófus, politikatudós.

2026. június 23. 19:00
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A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:


 

 

Összesen 7 komment

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Sorrend:
boomaire
2026. június 23. 19:46
A V4-es miniszterelnöki találkozó most zajlik Gödöllőn, és a közös sajtótájékoztatón a mini...elnök lelkesen beszél arról, hogy a 4 ország az egész Unió leggyorsabban fejlődő része. Itt dobta le az agyam az ékszíjat, mert képtelen vagyok megérteni, hogy ez hogyan lenne lehetséges egy teljességgel lepusztított és Európa legszegényebb Magyarországával együtt?
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Giovanni
2026. június 23. 19:18
Azért ez a megállapítás túloz, engem nagyon is érdekel és ismerek jó néhány embert, aki hasonlóan gondolkozik. Ám a tömegeket valóban nem érdekli az igazság.
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redl1986
2026. június 23. 19:16
kiüresedés, ez az, Bandi, telitalálat. Közelítek: kiüresednek a közpénzcsapok, amelyeken eddig élősködött a sok szélhámos teféle.
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templar62
2026. június 23. 19:16
A messiás elhozza a hárohatvanas kenyér korát tszkárosult híveinek . ( EURÓBAN ).
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