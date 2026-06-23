Az igazság már senkit nem érdekel? – Lánczi András a Stratégában

Bécs milliárdokat szór el meztelen performanszokra és Izrael-bojkottot támogató fellépőkre
Felháborodást keltett az osztrák fesztivál több előadása, amelyeket jelentős adófizetői támogatással rendeztek meg idén.
Új korszakba léptünk: a berögzült politikai reflexek és ideológiák már nem működnek. Hogyan formálódhat újjá a jobboldali közösség a választások utáni megváltozott erőtérben? A Stratéga vendége Lánczi András, Széchenyi-díjas filozófus, politikatudós.
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