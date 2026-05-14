Orbán Viktor üzent az utódainak; globalista manipulációról írnak az USA-ban a magyar választáok kapcsán; Kárpátalját brutális támadás érte; az új kormány meghozta első döntéseit

2026. május 14. 09:51

Orbán Viktor videóban értékelte a leköszönő kormány munkáját, egy amerikai konzervatív elemzés a magyar választások külső befolyásolásáról írt, Kárpátalját súlyos dróntámadás érte, az új kormány pedig már az első ülésén több kemény döntést is bejelentett. Ezek voltak a szerda legolvasottabb hírei.

Orbán Viktor szerint erős országot vesz át a liberális kormány, egy amerikai konzervatív lap szerint nemzetközi hálózatok segítették a magyarországi politikai fordulatot, Kárpátalján pedig új szintre emelkedett a háborús fenyegetés, miközben az új kabinet már az első kormányülésén több kemény döntést is bejelentett – ezek a témák érdekelték leginkább olvasóinkat szerdán.

Orbán Viktor szerint erős országot vesz át a liberális kormány

Orbán Viktor videóban ismertette az átadás-átvétel főbb számait, és arról beszélt, hogy a leköszönő kabinet stabil gazdasági és társadalmi helyzetet hagy maga után. A volt miniszterelnök kiemelte a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás bővülését, a családtámogatási rendszert, valamint a nyugdíjak és bérek emelkedését is. Úgy fogalmazott: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, a pénzügyi stabilitás erősödött, a liberális kormány pedig kész helyzetet vesz át. Orbán Viktor a videó végén úgy fogalmazott:

 Csak el ne rontsák.

Amerikai elemzés szerint külső nyomás formálta a magyar politikát

Egy amerikai konzervatív lap szerint Magyar Péter győzelme mögött hosszú ideje tartó nemzetközi politikai és médiabefolyás állhatott. Az elemzés szerint Brüsszelhez köthető szereplők és nyugati hálózatok éveken át dolgoztak Orbán Viktor elszigetelésén.

A szerzők szerint az Európai Unió jogállamisági mechanizmusai, valamint a digitális platformok szabályozása is hozzájárulhatott a politikai erőviszonyok átalakulásához. 

A cikk Lengyelország példáját is felhozza, ahol szerintük hasonló nyomás nehezedik a konzervatív politikai erőkre.

Dróntámadás érte Kárpátalját

Megrázó beszámolók érkeztek az Ungvárt és más kárpátaljai településeket ért orosz dróntámadásokról. Dunda György tudósító szerint a becsapódások alig pár száz méterre történtek lakóházaktól, miközben a régióban légiriadó volt érvényben.

A támadásokat magyar politikusok is elítélték. Gulyás Gergely és Sulyok Tamás elfogadhatatlannak nevezte az akciót, míg Orbán Anita külügyminiszter közölte: bekérették az orosz nagykövetet. Az ukrán vezetés szerint a mostani csapások egy nagyobb támadássorozat első hullámát jelenthetik.

Az új kormány már az első ülésén kemény döntéseket jelentett be

Az első kormányülés után Magyar Péter több jelentős intézkedést is bejelentett. A kabinet döntött az állami rendszer teljes átvilágításáról, rendkívüli aszálykezelési intézkedésekről, valamint több titkosított dokumentum felülvizsgálatáról is.

A miniszterelnök arról is beszélt, hogy tárgyalásokat vár Brüsszellel az uniós források ügyében, miközben több területen szigorú költségvetési kontrollt vezetnek be. 

Emellett az Alaptörvény módosítása és több közjogi szereplő leváltása is napirendre került.

Nyitókép: NICOLAS TUCAT / AFP

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
falcatus-2
2026. május 14. 11:34
folyt.: A bíróság szerint a törvény „bizalmatlanság légkörét” teremtette az érintett szervezetekkel szemben. Magyarország még azt sem tudhatta, hogy ki finanszírozza azokat a szervezeteket, amelyek viszont befolyásolták a Bizottságnak a magyar pénzek befagyasztásáról szóló döntéseit. A körforgás lélegzetelállító: az EU finanszírozta a nem kormányzati szervezeteket, a nem kormányzati szervezetek ebből a finanszírozásból jelentéseket készítettek, amelyekben a megrendelő elvárása szerint kritizálták a kormányt, a Bizottság ezekre a jelentésekre hivatkozott a pénzeszközök befagyasztásához, a kormánynak pedig törvényileg tilos nyomon követnie a finanszírozási láncot.
falcatus-2
2026. május 14. 11:33
"globalista manipulációról írnak az USA-ban a magyar választások kapcsán..." Amikor a kormány az USA külföldi ügynökök regisztrációjáról szóló törvény mintájára készült törvénnyel akarta átláthatóvá tenni ezt a finanszírozást, az Európai Bíróság megsemmisítette azt. A 2020. június 18-án hozott C-78/18. sz. ügyben az Európai Bíróság kimondta, hogy M.o. azon óhaja miszerint az évente 24 000 eurónál több külföldi forrásból származó nem kormányzati szervezeteknek regisztrálniuk és nyilvánosságra kell hozniuk adományozóikat, sérti az uniós jogot.
nuevas-reglas
2026. május 14. 11:26
"Ángyán József: Ha tényleg cél a megtisztulás, Orbán elszámoltatása elkerülhetetlen A 2010-es, kétharmados Fidesz-kormány utóbb meghurcolt agrárállamtitkára szerint a bukott kormányfő „úgy tesz, mintha nem értené, vagy tán tényleg nem is érti, mit művelt az országgal; aggasztó, hogy bűnbánatnak nyoma sincs rajta, pedig hát anélkül nincs bűnbocsánat”" Meg lesz baszva minden fideszes. Ceterum censeo, Ork a legbrutalisabban
sciohyper
2026. május 14. 10:08 Szerkesztve
"Irányváltás" már itt is???!!! Ennél előnytelenebb képet nem sikerült találnotok??? Igazodás...
