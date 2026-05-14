Orbán Viktor üzent az utódainak; globalista manipulációról írnak az USA-ban a magyar választáok kapcsán; Kárpátalját brutális támadás érte; az új kormány meghozta első döntéseit

Orbán Viktor: „Elkészült a leltár. Magyarországot mától egy liberális kormány vezeti. Csak el ne rontsák” (VIDEÓ)
A volt kormányfő közzétette az átadás-átvétel mérlegét.
Orbán Viktor videóban értékelte a leköszönő kormány munkáját, egy amerikai konzervatív elemzés a magyar választások külső befolyásolásáról írt, Kárpátalját súlyos dróntámadás érte, az új kormány pedig már az első ülésén több kemény döntést is bejelentett. Ezek voltak a szerda legolvasottabb hírei.
Orbán Viktor videóban ismertette az átadás-átvétel főbb számait, és arról beszélt, hogy a leköszönő kabinet stabil gazdasági és társadalmi helyzetet hagy maga után. A volt miniszterelnök kiemelte a gazdasági növekedést, a foglalkoztatás bővülését, a családtámogatási rendszert, valamint a nyugdíjak és bérek emelkedését is. Úgy fogalmazott: Magyarország ma Európa egyik legbiztonságosabb országa, a pénzügyi stabilitás erősödött, a liberális kormány pedig kész helyzetet vesz át. Orbán Viktor a videó végén úgy fogalmazott:
Csak el ne rontsák.
Egy amerikai konzervatív lap szerint Magyar Péter győzelme mögött hosszú ideje tartó nemzetközi politikai és médiabefolyás állhatott. Az elemzés szerint Brüsszelhez köthető szereplők és nyugati hálózatok éveken át dolgoztak Orbán Viktor elszigetelésén.
A szerzők szerint az Európai Unió jogállamisági mechanizmusai, valamint a digitális platformok szabályozása is hozzájárulhatott a politikai erőviszonyok átalakulásához.
A cikk Lengyelország példáját is felhozza, ahol szerintük hasonló nyomás nehezedik a konzervatív politikai erőkre.
Az amerikai elemzés párhuzamot von Magyarország és Lengyelország között, és arra figyelmeztet: a konzervatív, szuverenista politikai erők Európa-szerte egyre erősebb intézményi nyomás alatt állnak.
Megrázó beszámolók érkeztek az Ungvárt és más kárpátaljai településeket ért orosz dróntámadásokról. Dunda György tudósító szerint a becsapódások alig pár száz méterre történtek lakóházaktól, miközben a régióban légiriadó volt érvényben.
A támadásokat magyar politikusok is elítélték. Gulyás Gergely és Sulyok Tamás elfogadhatatlannak nevezte az akciót, míg Orbán Anita külügyminiszter közölte: bekérették az orosz nagykövetet. Az ukrán vezetés szerint a mostani csapások egy nagyobb támadássorozat első hullámát jelenthetik.
Dunda György tudósító kiemelte, mindeközben Zelenszkij tanácsadója jósnőktől kér segítséget az Ukrajnát meghatározó kérdésekben.
Az első kormányülés után Magyar Péter több jelentős intézkedést is bejelentett. A kabinet döntött az állami rendszer teljes átvilágításáról, rendkívüli aszálykezelési intézkedésekről, valamint több titkosított dokumentum felülvizsgálatáról is.
A miniszterelnök arról is beszélt, hogy tárgyalásokat vár Brüsszellel az uniós források ügyében, miközben több területen szigorú költségvetési kontrollt vezetnek be.
Emellett az Alaptörvény módosítása és több közjogi szereplő leváltása is napirendre került.
