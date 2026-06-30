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válság ideológia jobboldal

Jobboldal a kétharmad árnyékában – Földi László a Stratégában

2026. június 30. 18:57

Válságban a stabil értékrend? Új utak a hazai jobboldal előtt, kiútkeresés a digitális társadalmi káoszból, és kemény diagnózis az április 12-e óta tartó politikai valóságról. A Stratéga vendége Földi László, titkosszolgálati szakértő. Házigazda: Pócza István

2026. június 30. 18:57
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A teljes adás megtekinthető itt:

 

 

Összesen 10 komment

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Sorrend:
states-2
2026. június 30. 20:03
Az elmebaj kormányzati pozícióba került. Egy rákosista pszichopata a miniszterelnök. Kell még valamit mondanom, Ildikó?
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0
gyzoltan-2
2026. június 30. 20:02
"Új utak a hazai jobboldal előtt," Na! Ne! Van, lehet valaki olyan őrült, hogy Magyarország viszonylatában, 1945 után, jobboldalt vizionál?! -hogy mi van Magyarországon, talán jobban járunk , ha nem is taglaljuk, ha nem is nézünk szembe vele..! -pró és kontra..! -és bonyolult és hosszú...
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0
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templar62
2026. június 30. 19:22
Csendes víz , nem terem jó tengerészt .
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0
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csulak
2026. június 30. 19:22
nagyon jo beszelgetes, erdemes vegig hallgatni
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1
0
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