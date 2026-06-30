Jobboldal a kétharmad árnyékában – Földi László a Stratégában

Az igazság már senkit nem érdekel? – Lánczi András a Stratégában
Új korszakba léptünk: a berögzült politikai reflexek és ideológiák már nem működnek. Hogyan formálódhat újjá a jobboldali közösség a választások utáni megváltozott erőtérben?
Válságban a stabil értékrend? Új utak a hazai jobboldal előtt, kiútkeresés a digitális társadalmi káoszból, és kemény diagnózis az április 12-e óta tartó politikai valóságról. A Stratéga vendége Földi László, titkosszolgálati szakértő. Házigazda: Pócza István
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