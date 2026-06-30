Jobboldal a kétharmad árnyékában – Földi László a Stratégában

Visszatérő kritika, miért Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke, miközben a párt a megújulást hangoztatja. Gyakran hangzik el az is, hogy „Orbán Viktor túszul ejtette a Fideszt”

Az elmúlt hetekben jól látszott, hogy a jobboldal sokszínű. Megjelentek a „különutasok”, akik a nemzeti liberális vagy polgári identitásukat hangsúlyozzák, de hangosak a radikálisok is, akik sokszor olyan nyelvezetet használnak, amely a jobboldali tábor közepének ellenszenves.