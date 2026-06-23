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útépítés internetkábel Tatabánya

Kiderült, miért bénult meg kedden fél napra Észak-Dunántúl

2026. június 23. 20:13

Magyarázatot kaptunk a történtekre.

2026. június 23. 20:13
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Kellemetlen incidens bénította meg kedden délelőtt az internetszolgáltatást Észak-Dunántúlon. A beszámolók szerint az M1-es autópálya felújítása közben átvágták a Telekom internetkábelét, amely Tatabányától egészen Győrig ellehetetlenítette a cégek munkavégzését és a bankkártyás fizetéseket is – írta a 444.

A történtek után a Telekom sajtóosztálya az alábbi közleményt írta: „A ma délelőtti órákban Tatabánya térségében a Magyar Telekomtól független útépítési munkálatoknál optikai kábelvágás történt, mely mind a mobil-, mind pedig a vezetékes szolgáltatásainkban kiesést okoz. A kollégák azonnal a helyszínre mentek és megkezdték az érintett kábelszakasz javítását”.

A szolgáltatás a kora délutáni órákra állt helyre.

A nap folyamán végül a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is magyarázatot adott az esetre.

Jelenlegi információink szerint és a közműnyilvántartás alapján az említett szakaszon végig földkábelként van jelölve a meglévő Telekom hálózat. Az érintett részen a bontandó kerítést benőtte a növényzet.

A jelenleg zajló munkavégzés jellegéből adódóan a földkábel sérülést nem szenvedhetett volna” – áll az MKIF közleményében, amelyben bocsánatot kértek minden károsulttól.

Fotó: MTI/Kocsis Zoltán

Összesen 8 komment

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Sorrend:
ihavrilla
2026. június 23. 21:51
Mit tudunk? Semmit.
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SzaboGeza
2026. június 23. 21:43
A körforgalmon látom, ha kinyírta magát egy hős pilóta!!!!!
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SzaboGeza
2026. június 23. 21:18
Még szerencse, hogy a PÁLYÁZATOT ELNYERT cég, rendelkezik minden pusztítást elkerülendő berendezéssel!!!! A nyomvonal ismerhető volt!!! ÉS MÉGIS, mi van még a háttérben????
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hegyaljai-2
2026. június 23. 21:15
Amikor a DARPA-n belül az internet elődje elindult, az volt a cél, hogy a hálózati kapcsolatok fennmaradjanak akár atomtámadás esetén is. 60 év alatt ennyit fejlődött.
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