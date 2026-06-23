Kiderült, miért bénult meg kedden fél napra Észak-Dunántúl

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Magyarázatot kaptunk a történtekre.
Kellemetlen incidens bénította meg kedden délelőtt az internetszolgáltatást Észak-Dunántúlon. A beszámolók szerint az M1-es autópálya felújítása közben átvágták a Telekom internetkábelét, amely Tatabányától egészen Győrig ellehetetlenítette a cégek munkavégzését és a bankkártyás fizetéseket is – írta a 444.
A történtek után a Telekom sajtóosztálya az alábbi közleményt írta: „A ma délelőtti órákban Tatabánya térségében a Magyar Telekomtól független útépítési munkálatoknál optikai kábelvágás történt, mely mind a mobil-, mind pedig a vezetékes szolgáltatásainkban kiesést okoz. A kollégák azonnal a helyszínre mentek és megkezdték az érintett kábelszakasz javítását”.
A szolgáltatás a kora délutáni órákra állt helyre.
A nap folyamán végül a Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. is magyarázatot adott az esetre.
Jelenlegi információink szerint és a közműnyilvántartás alapján az említett szakaszon végig földkábelként van jelölve a meglévő Telekom hálózat. Az érintett részen a bontandó kerítést benőtte a növényzet.
A jelenleg zajló munkavégzés jellegéből adódóan a földkábel sérülést nem szenvedhetett volna” – áll az MKIF közleményében, amelyben bocsánatot kértek minden károsulttól.
Fotó: MTI/Kocsis Zoltán