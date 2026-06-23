Nagy Dávid nem indul a Kutyapárt társelnöki posztjáért, és állítja, Kovács Gergely hegyvidéki polgármester sem

Ötszázalékos áfa az egészséges élelmiszererekre: mikor lesz az ígéretből valóság?
A Tisza által beígért áfacsökkentés 150 milliárd forintos mínuszt jelentene a költségvetésnek.
Nagy Dávid nem indul a Magyar Kétfarkú Kutya Párt tisztújításán a társelnöki posztért, mert a választási eredmények után „nem lenne helyes” – erről a politikus a Népszavának beszélt.
Nagy Dávid a lapnak úgy fogalmazott, hogy a 0,82 százalékos választási eredményért nemcsak a párt, hanem ő maga is felelősséget visel.
A politikus azt is elmondta, hogy Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere sem indul újra a tisztségért. Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy kik lehetnek a Kutyapárt következő vezetői, illetve mi lesz a párt másik társelnökének, Döme Zsuzsannának a jövőbeli szerepe.
A választáson elért 1 százalék alatti eredmény miatt az MKKP-nak vissza kell fizetnie az állami támogatást, amelynek összege 686 millió forint. A párt ebből 166 millió forintot már átutalt a Magyar Államkincstárnak, az összeget közösségi gyűjtésből teremtették elő.
Nagy Dávid a Népszavának azt mondta, hogy néhány héten belül elindítják támogatói kampányuk második szakaszát, amelyben különleges akciókat is terveznek.
A Kutyapárt jövőjéről szóló kérdésre a politikus úgy reagált, hogy a következő egy-két évben rendkívül nehéz lesz bármilyen ellenzéki mozgalmat vagy pártot felépíteni.
Még mindig van Fidesz, és közben van egy erős Tisza is, ami kommunikációban verhetetlen. Tehát itt most bármit is csinálsz, erőből le fogják nyomni”
– fogalmazott.
Nagy Dávid ugyanakkor jelezte, hogy nem teljesen pesszimista a párt jövőjét illetően, és kizártnak tartja, hogy a Magyar Kétfarkú Kutya Párt megszűnjön.
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