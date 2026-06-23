Nagy Dávid nem indul a Kutyapárt társelnöki posztjáért, és állítja, Kovács Gergely hegyvidéki polgármester sem

Nagy Dávid a lapnak úgy fogalmazott, hogy a 0,82 százalékos választási eredményért nemcsak a párt, hanem ő maga is felelősséget visel.

A politikus azt is elmondta, hogy Kovács Gergely, a XII. kerület polgármestere sem indul újra a tisztségért. Arról ugyanakkor nem beszélt, hogy kik lehetnek a Kutyapárt következő vezetői, illetve mi lesz a párt másik társelnökének, Döme Zsuzsannának a jövőbeli szerepe.