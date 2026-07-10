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magyar kétfarkú kutya párt nagy dávid újpest stadion

Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpestre tervezett stadion

2026. július 10. 10:10

Az építéshez az első fákat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően fészkelési időszakon kívül, tehát leghamarabb 2027 márciusában lehet kivágni.

2026. július 10. 10:10
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Csütörtöki dátummal megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpest FC tervezett új stadionja – számolt be közösségi oldalán Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt újpesti képviselője. „A különböző előírások és szakhatósági állásfoglalások 60+ oldalt tesznek ki, úgyhogy a csalódottság után, de még a hőbörgés előtt neki állhatunk olvasni” – tette hozzá.

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Az Újpest FC-t 2024-ben vásárolta meg a Mol, 

a cég pedig tavaly június 20-án azt is bejelentette, hogy előszerződést kötött a Fóti út 141. szám alatt található, mintegy 190 ezer négyzetméteres ingatlanra, ami a Tungsram gyártelepe volt egykor, Újpest Kertváros közvetlen szomszédságában, hogy oda új stadiont építsen a focicsapatának – írja a Telex. A létesítmény előkészítése jelenleg az engedélyezési szakaszban tart, ugyanakkor az Újpest FC június végén bejelentette, hogy legfeljebb hat hónapra felfüggeszti az építési engedélyezési eljárást.

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Nagy Dávid Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy az engedélyezési eljárás szüneteltetése miatt a stadionépítéshez az első fákat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően fészkelési időszakon kívül, tehát legalább 2027 márciusában lehet kivágni. 

Nyitókép: Facebook

 

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Összesen 2 komment

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Sorrend:
astracf
2026. július 10. 10:33
Megérdemli az emberiség a pusztulást! Fákat irtani márciusban? Meg úgy egyáltalán! Aztán meg megy a vinnyogás, hogy beledöglenek a hőségbe! Inkább ültetni kéne sokat, és ahol csak lehet füves zöld területeket kialakítani. Újpest különösen, egy kibaszott betontengerré vált...
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0
Upuaut
2026. július 10. 10:24
"Az építéshez az első fákat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően fészkelési időszakon kívül, tehát leghamarabb 2027 márciusában lehet kivágni." Itt valaki hülye, és kivételesen most nem én vagyok az. Amúgy meg kérdés, hogy érdemes-e a MOL-nak belekezdnie. Nemsokára az életbenmaradása lesz kérdés, mivel egyesek szeretnék újraosztani a vagyont , mint régen.
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1
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