Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpestre tervezett stadion

Folytatódik az aláírásgyűjtés Magyarország legújabb stadionjáért
A polgármester kavarhat be.
Az építéshez az első fákat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően fészkelési időszakon kívül, tehát leghamarabb 2027 márciusában lehet kivágni.
Csütörtöki dátummal megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpest FC tervezett új stadionja – számolt be közösségi oldalán Nagy Dávid, a Magyar Kétfarkú Kutya Párt újpesti képviselője. „A különböző előírások és szakhatósági állásfoglalások 60+ oldalt tesznek ki, úgyhogy a csalódottság után, de még a hőbörgés előtt neki állhatunk olvasni” – tette hozzá.
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A polgármester kavarhat be.
Az Újpest FC-t 2024-ben vásárolta meg a Mol,
a cég pedig tavaly június 20-án azt is bejelentette, hogy előszerződést kötött a Fóti út 141. szám alatt található, mintegy 190 ezer négyzetméteres ingatlanra, ami a Tungsram gyártelepe volt egykor, Újpest Kertváros közvetlen szomszédságában, hogy oda új stadiont építsen a focicsapatának – írja a Telex. A létesítmény előkészítése jelenleg az engedélyezési szakaszban tart, ugyanakkor az Újpest FC június végén bejelentette, hogy legfeljebb hat hónapra felfüggeszti az építési engedélyezési eljárást.
Nagy Dávid Facebook-bejegyzésében azt írja, hogy az engedélyezési eljárás szüneteltetése miatt a stadionépítéshez az első fákat a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően fészkelési időszakon kívül, tehát legalább 2027 márciusában lehet kivágni.
Nyitókép: Facebook