Megkapta a környezetvédelmi engedélyt az Újpestre tervezett stadion

a cég pedig tavaly június 20-án azt is bejelentette, hogy előszerződést kötött a Fóti út 141. szám alatt található, mintegy 190 ezer négyzetméteres ingatlanra, ami a Tungsram gyártelepe volt egykor, Újpest Kertváros közvetlen szomszédságában, hogy oda új stadiont építsen a focicsapatának – írja a Telex. A létesítmény előkészítése jelenleg az engedélyezési szakaszban tart, ugyanakkor az Újpest FC június végén bejelentette, hogy legfeljebb hat hónapra felfüggeszti az építési engedélyezési eljárást.