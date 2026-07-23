„Úgy b…ad meg magad, ha ezt csinálod” – nem csak lemondott a polgármester-helyettes, de ki is pakolta Kovács Gergely üzeneteit

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Elgépelésektől hemzsegő, fenyegető mondatok záporoztak a hegyvidéki Vadász Gáborra.
Minden jel szerint folytatódik a XII. kerületi liberális belháború: a májusban távozó Kocsik Tekla után a másik alpolgármester, a momentumos Vadász Gábor is otthagyta a sokat bírált kutyapártos Kovács Gergely-vezette Hegyvidéket a napokban.
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Ilyen ember nem való polgármesternek.
Vadász ráadásul kipakolta az üzenetváltásukat is a tervezett óvodabezárások kapcsán.
Ebben Kovács Gergely lényegében durván megfenyegette Vadászt – bár az is igaz, hogy a szöveg előzményei nem ismertek, elképzelhető, hogy az azért árnyalná a történteket (emlékezetes, a korábban a Tisza alá besodródott Momentum részéről is számos támadás érte a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, mert az viszont nem lépett vissza a Tisza javára, sőt, a kutyákat korábban, az EP-választás idején igyekeztek hangfelvétel közzétételével is diszkreditálni).
Akárhogy is zajlott az üzenetváltás, a polgármester válasza mindenképpen figyelemreméltó.
Magyar fordítása valahogy így hangozhat:
„Beszéljünk reggel, mert mostantól más lesz a helyzeted az irodákkal. Csak rajtam keresztül kérhetsz bármit. És Bárdi Zsuzsát is elküldjük. Te meg spanolgass a Piroskával, hajrá.
Ezt megbeszéltem ma az irodavezetőkkel, és mostantól senki sem bízik bennem miattad. A hétfői irodavezetői megbeszélésen is elmondom, hogy mostantól benned nulla a bizalom, így álljon mindenki hozzád.
Úgy baszd meg magad, ha ezt csinálod, amit. Ezt az Facebookon is ki fogom tenni, aztán magyarázkodj, te faszfej. [Kitakart rész.]-nak, [Kitakart rész.]-anak [Kitakart rész.]-inak ezt mindenkinek elmondtam.
Majd nézz a szemükbe holnap. És senki nem fog neked semmiben segíteni. Baszakodjál velem, hülyegyerek”
– zárta sorait a polgármester.
Nyitókép: a levelezés