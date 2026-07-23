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Vadász Gábor kovács gergely hegyvidék polgármester

„Úgy b…ad meg magad, ha ezt csinálod” – nem csak lemondott a polgármester-helyettes, de ki is pakolta Kovács Gergely üzeneteit

2026. július 23. 13:47

Elgépelésektől hemzsegő, fenyegető mondatok záporoztak a hegyvidéki Vadász Gáborra.

2026. július 23. 13:47
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Minden jel szerint folytatódik a XII. kerületi liberális belháború: a májusban távozó Kocsik Tekla után a másik alpolgármester, a momentumos Vadász Gábor is otthagyta a sokat bírált kutyapártos Kovács Gergely-vezette Hegyvidéket a napokban.

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Idézőjel

Amit Kovács Gergő művel a XII. kerületben, az egyszerűen kritikán aluli

Ilyen ember nem való polgármesternek.

Vadász ráadásul kipakolta az üzenetváltásukat is a tervezett óvodabezárások kapcsán.

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Ebben Kovács Gergely lényegében durván megfenyegette Vadászt – bár az is igaz, hogy a szöveg előzményei nem ismertek, elképzelhető, hogy az azért árnyalná a történteket (emlékezetes, a korábban a Tisza alá besodródott Momentum részéről is számos támadás érte a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, mert az viszont nem lépett vissza a Tisza javára, sőt, a kutyákat korábban, az EP-választás idején igyekeztek hangfelvétel közzétételével is diszkreditálni).

Akárhogy is zajlott az üzenetváltás, a polgármester válasza mindenképpen figyelemreméltó.

 

Magyar fordítása valahogy így hangozhat:

„Beszéljünk reggel, mert mostantól más lesz a helyzeted az irodákkal. Csak rajtam keresztül kérhetsz bármit. És Bárdi Zsuzsát is elküldjük. Te meg spanolgass a Piroskával, hajrá.

Ezt megbeszéltem ma az irodavezetőkkel, és mostantól senki sem bízik bennem miattad. A hétfői irodavezetői megbeszélésen is elmondom, hogy mostantól benned nulla a bizalom, így álljon mindenki hozzád.

Úgy baszd meg magad, ha ezt csinálod, amit. Ezt az Facebookon is ki fogom tenni, aztán magyarázkodj, te faszfej. [Kitakart rész.]-nak, [Kitakart rész.]-anak [Kitakart rész.]-inak ezt mindenkinek elmondtam.

Majd nézz a szemükbe holnap. És senki nem fog neked semmiben segíteni. Baszakodjál velem, hülyegyerek”

zárta sorait a polgármester.

Nyitókép: a levelezés

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Összesen 52 komment

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Sorrend:
catalina11
2026. július 23. 17:18
Úgy baszd meg magad, ha ezt csinálod, amit. Ezt az Facebookon is ki fogom tenni, aztán magyarázkodj, te faszfej. [Kitakart rész.]-nak, [Kitakart rész.]-anak [Kitakart rész.]-inak ezt mindenkinek elmondtam. Majd nézz a szemükbe holnap. És senki nem fog neked semmiben segíteni. Baszakodjál velem, hülyegyerek” – zárta sorait a polgármester." a kétfarkú
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masikhozzaszolo
2026. július 23. 17:02
Még, még! És a szekér lassacskán ballagott. Két-négy ökör már van, MP és Kovács. Aki eddig alpolgármesterkedett neki az is szürke. Bevenném a magas szemüvegest is.
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Sormáseszteregnye
2026. július 23. 16:27
A levelezésben említett Piroska az ónkormányzati választásokon még Pálinkásos, Márkizayos, független Visi Piroska, (akit szívességből vett maga mellé a képviselőtestületbe Kovács) lett a legnagyobb árulója! Ma már a legnagyobb tiszás, Tündérszikla tiszasziget alapító, karrierista okostojás. " Engedd be a tótot" tipikus esete. Kovácsot tulajdonképpen mindegyikük hátbatámadta. Kovács csak addig kellett, míg leváltotta Pokornit, most már tök felesleges, senkinek nem kell, megágyaztak a Tiszának. Hányinger.
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Horst_Tappert
2026. július 23. 15:53
A "csodálatos" hegyvidéki polgárok legutóbbi 3 választása: Hajnal Miklós Kovács Gergely Magyar Péter Kurva nagy cenzust kellene arrafelé bevezetni. Nincs szavazati jog, ha ottani a lakcím.
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