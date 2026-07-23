„Úgy b…ad meg magad, ha ezt csinálod” – nem csak lemondott a polgármester-helyettes, de ki is pakolta Kovács Gergely üzeneteit

Ebben Kovács Gergely lényegében durván megfenyegette Vadászt – bár az is igaz, hogy a szöveg előzményei nem ismertek, elképzelhető, hogy az azért árnyalná a történteket (emlékezetes, a korábban a Tisza alá besodródott Momentum részéről is számos támadás érte a Magyar Kétfarkú Kutya Pártot, mert az viszont nem lépett vissza a Tisza javára, sőt, a kutyákat korábban, az EP-választás idején igyekeztek hangfelvétel közzétételével is diszkreditálni).

Akárhogy is zajlott az üzenetváltás, a polgármester válasza mindenképpen figyelemreméltó.