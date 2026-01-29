Vége az eddigi világrendnek – és ebben már a szemben álló felek is egyetértenek

Hol van már 1971, amikor a hidegháború mélyén Klaus Schwab, a Genfi Egyetem későbbi professzora meghívott pár száz európai cégvezetőt a svájci hegyek közt fekvő Davosba, hogy két síelés között első alkalommal csevegjenek a dolgok állásáról az európai és világgazdaságban! Még a hidegháború mélyén jártunk, még épphogy felbomlottak a gyarmatbirodalmak, a korlátok nélküli globális szabadkereskedelem pedig az üzleti elit utópisztikus álma volt.

De hol vannak már a kilencvenes évek is, amikor a hidegháború után kibontakozott az Egyesült Államok vezette unipoláris, liberális alapállású világrend,

a globa­lizáció cunamiként söpört végig a földgolyón, egy bizonyos Francis Fukuyama pedig mindennek az örömére meghirdette a történelem végét!