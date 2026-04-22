Elhasalt az új népszavazási kezdeményezés, ami örökre kitiltotta volna a Fidesz-KDNP-t a választásokról

- Alkotmányos tilalom: Mivel a választáson való indulás jogát az Alaptörvény rögzíti, népszavazás pedig nem irányulhat az alkotmány módosítására, a kérdés eleve tilalomba ütközött.
- A pártok alapjogainak sérelme: A bizottság megállapította, hogy a kezdeményezés a pártok működését teljesen kiüresítené, ami összeegyeztethetetlen a demokratikus jogrenddel.
- Megtévesztő és szakszerűtlen megfogalmazás: Az NVB szerint a „NER terrorszervezetek” kifejezés jogilag nem létezik, a kormánypártok pedig nem szerepelnek terrorista csoportok listáján, így a megfogalmazás félrevezető.
Az NVB testületi tagjai nem folytattak érdemi vitát a beadványról. Fazekas István bizottsági tag a jegyzőkönyv szerint úgy fogalmazott: a kezdeményezés annyira ellentétes a jogintézmény rendeltetésével és olyan alacsony színvonalú, hogy „egyetlen percet sem érdemelne” a részletes határozat elkészítése.
A jogerős döntés végül kimondta: a hitelesítés elmarad, mivel a kérdés nem egyértelmű, és visszaél a népszavazás lehetőségével.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán