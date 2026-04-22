Nemzeti Választási Bizottság Fidesz népszavazás

Elhasalt az új népszavazási kezdeményezés, ami örökre kitiltotta volna a Fidesz-KDNP-t a választásokról

2026. április 22. 11:12

Kemény 34 aláírás gyűlt rá össze, amiből 12 érvénytelen volt.

Mint a Magyar Közlönyből kiderült, a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) megtagadta annak a népszavazási kérdésnek a hitelesítését, amely a Fidesz és a KDNP indulását akadályozta volna meg a jövőbeli választásokon. A bizottság indoklása szerint a választójog korlátozása nem lehet népszavazás tárgya, a beadvány pedig jogilag értelmezhetetlen és megtévesztő elemeket tartalmaz.

A kezdeményezést egy bizonyos Miczán József magánszemélyként nyújtotta be, és azt akarta volna kérdezni az emberektől,

egyetértenek-e a választók azzal, hogy a „Fidesz-KDNP, NER terrorszervezetek” tagjai – a magyar nép közellenségeiként megbélyegezve – soha többé ne indulhassanak európai parlamenti, országgyűlési vagy önkormányzati választásokon.

A kezdeményezéshez mindössze 34 aláírást gyűjtöttek, amelyek közül az ellenőrzés során csak 22 bizonyult érvényesnek.

A Hivatalos Értesítő határozata három fő pontban nevezte meg az elutasítás okait, íme:

  • Alkotmányos tilalom: Mivel a választáson való indulás jogát az Alaptörvény rögzíti, népszavazás pedig nem irányulhat az alkotmány módosítására, a kérdés eleve tilalomba ütközött.
  • A pártok alapjogainak sérelme: A bizottság megállapította, hogy a kezdeményezés a pártok működését teljesen kiüresítené, ami összeegyeztethetetlen a demokratikus jogrenddel.
  • Megtévesztő és szakszerűtlen megfogalmazás: Az NVB szerint a „NER terrorszervezetek” kifejezés jogilag nem létezik, a kormánypártok pedig nem szerepelnek terrorista csoportok listáján, így a megfogalmazás félrevezető.

Az NVB testületi tagjai nem folytattak érdemi vitát a beadványról. Fazekas István bizottsági tag a jegyzőkönyv szerint úgy fogalmazott: a kezdeményezés annyira ellentétes a jogintézmény rendeltetésével és olyan alacsony színvonalú, hogy „egyetlen percet sem érdemelne” a részletes határozat elkészítése.

A jogerős döntés végül kimondta: a hitelesítés elmarad, mivel a kérdés nem egyértelmű, és visszaél a népszavazás lehetőségével.

Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Összesen 53 komment

balatontihany-25
2026. április 22. 12:43
Ez a kérődző, miért nincs az elmeosztályon..? Igaz, a tiszás hordában is jó helyen van.
gyaloggos
2026. április 22. 12:38
FIDESZ-es provokáció! TÖRVÉNY nélkül is ELFOGY a FIDESZ-KDNP szavazótábora, nagyon gyoesan!
effect
2026. április 22. 12:29
Amikor a tiszás drogosok és alkoholisták összedugják a fejüket annak mindig lesz eredménye.. Micsináljunk na ,szeretnek drogozni.
néhai Ch.Pilot
2026. április 22. 12:29
@states-2 2026. április 22. 12:07 Minden szarból nem kellene hírt csinálni itt a mandineren. Szerintem meg jó, ha tudjuk, hogy mire készülnek. Ha a köztársasági elnököt felszólíthatják lemondásra, ha visszamenőleg 2 ciklusra akarják korlátozni a miniszterelnöki hivatal betöltését, egy ilyen népszavazás kiírása már csak idő kérdése. Aki ezt bagatellizálja... az nem tudom, jó szándékkal teszi-e?
