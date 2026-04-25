Történelmi magyar siker Ausztriában: így lett a hógolyóból lavina, ezt vihetjük magunkkal Svájcba

A profi sportnak szerintem legalább a 45-50 százaléka a mentális alap, így ha egy csoport kollektíve nagyon alacsony önbizalommal rendelkezik – mint ahogy mi, végig az alapszakasz során –, akkor az nagyon meglátszik. Ebben az esetben az egyének, a játékosok zöménél is szignifikáns az alulteljesítés. Annak ellenére, hogy úgy éreztük, beletettük a munkát hétről hétre, októbertől egészen januárig, soha nem tudtunk semmit kivenni abból a bizonyos kalapból. Aztán az említett Fradi elleni utolsó alapszakaszmeccsen végre azt éreztük, hogy ki tudtunk húzni belőle egy kis önbizalomgolyót, amit aztán továbbvittünk a Vienna Capitals elleni nyögvenyelős párharcra.

Itt már olyan flow-állapotba kerültünk, hogy úgy éreztük, bármi is történik, meg tudjuk fordítani, tovább tudunk jutni. Ezt az állapotot görgettük magunk előtt, mint egy kis hógolyót, ami aztán egyre csak nőtt.

Egyszeriben azok a játékosok, akik addig nem találták az ütőjüket, a formájukat, hirtelen megtalálták, és valahogy minden összeállt. Az például, hogy a rekordbajnok Klagenfurtot a negyeddöntőben egymás után háromszor meg tudtuk verni, és a hatodik meccsen való búcsúztatásukkal történelmet írtunk, szerintem mindennél többet elmond erről a folyamatról.